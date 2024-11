La pollution atmosphérique altère la mémoire et l’apprentissage des enfants

Une étude récente de l’Université de Californie du Sud (USC) révèle que la pollution de l’air, en particulier les PM2,5, a un impact négatif sur la mémoire et les capacités d’apprentissage des enfants, a révélé Earth.com hier.

Les PM2,5 sont constituées de minuscules particules qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons et même traverser la barrière hémato-encéphalique, entraînant des problèmes cognitifs.

L’étude souligne que le nitrate d’ammonium, un composant des PM2,5 formé à partir de l’ammoniac agricole et de la combustion de combustibles fossiles, est particulièrement nocif. Les chercheurs ont analysé les données de l’étude sur le développement cognitif du cerveau des adolescents et ont découvert des liens significatifs entre l’exposition au nitrate d’ammonium et de moins bons résultats cognitifs chez les enfants.

Ces résultats soulignent la nécessité de politiques de santé publique ciblées axées sur des polluants spécifiques plutôt que sur des réglementations générales. Des contrôles plus stricts des émissions agricoles et une sensibilisation accrue du public aux risques de la pollution atmosphérique sont essentiels pour protéger la santé et le développement cognitif des enfants. L’étude est publiée dans Environmental Health Perspectives.