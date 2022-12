La `` politisation ''' du processus d'honneur fait pression sur les membres pour qu'ils soutiennent les candidats conservateurs, révèlent les dénonciateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La surveillance indépendante des nominations aux distinctions honorifiques a fait l’objet de pressions politiques croissantes ces dernières années, ont déclaré des membres actuels et anciens des comités qui examinent les nominations pour les seigneuries et les chevaliers.

Un certain nombre de présidents de comité ont déclaré qu’ils avaient été expulsés de leurs fonctions après avoir échoué à approuver les candidats soutenus par le n ° 10.

Sir Vernon Ellis, a été président du comité d’honneur des arts et des médias entre 2012 et 2015. Il a raconté au diffuseur un incident lorsque son comité a repoussé une nomination gouvernementale, qui était un donateur conservateur.

“J’ai senti que s’il recevait cet honneur, cela déconsidérerait un peu les honneurs parce que les gens diraient comment peut-il mériter cet honneur alors que dans cet autre domaine il y avait tellement de choses et de bruit et certains de qui était à sa porte, à tort ou à raison », a-t-il déclaré.

Sir Vernon a également évoqué un échange avec le secrétaire du cabinet de l’époque, feu Jeremy Heywood, après avoir résisté à la pression d’honorer un candidat soutenu par le numéro 10.

“Il a dit ‘vous savez si vous continuez votre position, certaines choses pourraient arriver que vous n’aimez pas, il pourrait y avoir des conséquences’. Et j’ai dit ‘vraiment, quel genre de conséquences ?’ Il n’a pas dit, sauf ‘parfois, il faut juste être pragmatique’.

Sir Vernon a déclaré qu’il avait rapidement constaté que son mandat de président n’était pas renouvelé.

“Mon comité a été scandalisé parce qu’ils ont vu ce que c’était – c’est juste parce que j’avais pris position … La prochaine fois que j’ai vu Jeremy Heywood, j’ai dit:” Alors maintenant, je sais ce que vous entendez par conséquences “. Il a juste souri. Je veux dire, tu sais, que peut-il dire ?

Il a dit qu’il « ne faisait aucun doute » qu’il était puni par Downing Street. La veuve de Jeremy Heywood, Lady Suzanne Heywood, a déclaré qu’elle pensait que les allégations contre son mari étaient “sans fondement”.

Sir Vernon a déclaré qu’on lui avait dit qu’il y aurait des “conséquences” à ne pas soutenir un candidat conservateur (PENNSYLVANIE)

Plus tôt ce mois-ci, Dame Louise Casey, présidente du comité du service communautaire et volontaire qui décerne la majorité des honneurs, a écrit un e-mail accablant au Cabinet Office, vu par Nouvelles de la chaîne 4exprimant ses propres inquiétudes quant à la « politisation » du système.

Nouvelles de la chaîne 4 a également interviewé Waheed Saleem, un ancien commissaire de la police et du crime qui a été nommé au comité d’honneur des services communautaires et bénévoles en 2019.

M. Saleem a révélé qu’il avait également été soumis à une “pression subtile” pour approuver les nominations aux honneurs proposées par Downing Street, qui, selon lui, en tant que membre indépendant, ne méritaient pas.

Il a dit: “Donc, il y a quelqu’un du numéro 10, qui siège au comité, qui rend compte évidemment au numéro 10.

«Et ces nominations, lorsqu’elles ont été rejetées, le comité a été continuellement renvoyé au comité jusqu’à ce que la bonne réponse se présente. Et donc il y avait ces allusions subtiles à propos de ces nominations, en raison de leurs liens avec le numéro 10, qui devraient être transmises pour les grands honneurs.

«Nous avons en fait fait un repoussage. Mais c’était très intéressant de voir comment ces noms étaient continuellement mis en avant, jusqu’à ce que la bonne réponse soit donnée. Et c’est la politisation et l’influence politique qui s’est produite au sein du comité. Et c’est faux.

Quelques mois plus tard, M. Saleem a été informé que son mandat au sein du comité n’était pas renouvelé.

Dans un communiqué, un porte-parole du Cabinet Office a déclaré Nouvelles de la chaîne 4: « Le processus de sélection des distinctions est fondé sur le mérite et approuvé par des comités composés de membres indépendants.

“Les récompenses politiques sont un nombre infime par rapport au montant global des distinctions accordées.”