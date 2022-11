La politique « zéro-Covid » de la Chine est « draconienne », les fermetures « devraient toujours être un phénomène temporaire » – Fauci

Des manifestations ont éclaté à travers la Chine la semaine dernière au sujet des politiques strictes du pays en matière de Covid-19.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré sur “Meet the Press” de NBC que l’approche de la Chine a été “plutôt draconienne”.

Sur “The Lead with Jake Tapper” de CNN, Fauci a déclaré que les verrouillages devraient être temporaires.

Le plus grand expert des maladies infectieuses du pays a critiqué la politique «zéro-Covid» de la Chine comme des manifestations ont éclaté dans le paysde Shanghai à Pékin, ces derniers jours.

Dr Anthony Fauci, qui est démissionner en tant que principal conseiller médical du président Joe Biden et en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses d’ici la fin de cette année, a déclaré dans plusieurs interviews que Les mesures de verrouillage strictes de la Chine semblaient manquer d’une stratégie de fin de partie.

“Leur approche a été très, très sévère et plutôt draconienne dans les types de fermetures sans but apparent”, a déclaré Fauci dans une interview. dimanche avec Chuck Todd, l’animateur de “Meet the Press” de NBC.

Dans l’émission “The Lead with Jake Tapper” de CNN, Fauci a réitéré lundi que la Chine doit communiquer une raison claire à la population pour avoir des verrouillages.

“Si l’objectif est de faire vacciner toutes les personnes, en particulier les personnes âgées”, alors d’accord, pendant une période temporaire pour le faire”, a-t-il déclaré. “Mais ils ont un type de verrouillage très, très strict.”

Une partie de la stratégie dite “zéro-COVID” de la Chine consiste à éradiquer complètement les cas d’infection dans les zones où même un petit nombre de cas de coronavirus sont détectés par mettre en place des mesures de confinement strictes. Cela pourrait signifier de sévères restrictions de mouvement dans les quartiers ou les villes.

Lorsque Tapper a posé des questions sur la défense par la Chine de ses politiques, affirmant qu’il s’agissait de réduire la propagation du coronavirus, Fauci a déclaré qu’une fois les cas d’infection réduits, il devait y avoir des outils en place pour empêcher une autre propagation, pointant vers les vaccins.

“Lorsque vous parlez de fermer les choses, cela devrait toujours être un phénomène temporaire, pas une stratégie à long terme”, a-t-il déclaré. “Vous devriez le faire avec un objectif en tête pour vous permettre d’ouvrir. Et le meilleur objectif est, pendant que vous fermez, de faire vacciner autant de personnes que possible avec un bon vaccin.”

Fauci a également suggéré que la Chine a la possibilité de rechercher des vaccins disponibles aux États-Unis, tels que Pfizer, mais refuse de les utiliser.

“Pour autant que je sache, il est disponible”, a déclaré Fauci à Tapper. Bien sur.”