L’ancien président a affirmé que le stock national de munitions qui avait été réapprovisionné pendant son mandat était à sec.

Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que les États-Unis étaient « vulnérable » et que son armée devra être renforcée s’il remporte la présidence en novembre. Dans une interview accordée à Fox News dimanche, l’ancien président a déclaré que les forces de défense du pays étaient presque à court de munitions.

Selon Trump, les stocks de guerre américains étaient également presque vides lorsqu’il a pris la tête du pays en 2017. Il a déclaré qu’au cours de son mandat de quatre ans, il avait réussi à réapprovisionner l’armée. « à tel point que ça sortait par les branchies. »

« Nous n’avons plus de munitions. Aimeriez-vous être président Xi ? [of China] « Nous sommes assis là, disant que l’Amérique n’a pas de munitions ? Nous sommes tellement vulnérables », a déclaré l’ancien président.

On lui a demandé s’il prévoyait de reconstruire le « zappé » militaire s’il est réélu, Trump a souligné que six navires étaient « Ils vont être mis en cale sèche, non pas parce qu’ils sont morts, mais parce qu’ils ne peuvent pas trouver de marins. »

« Il n’y a pas de marins. Ils ont également annoncé que nous manquions de munitions », a déclaré le candidat à la présidence, sans toutefois préciser à quelles annonces il faisait référence.

Cependant, une évaluation de 312 pages publiée fin juillet par la Commission du Congrès américain sur la stratégie de défense nationale, a averti que l’armée américaine « Il manque à la fois les capacités et les moyens nécessaires pour être sûr de pouvoir dissuader et l’emporter au combat. »















Trump a suggéré que les États-Unis ne devraient pas révéler de telles informations à leurs ennemis, fustigeant ainsi la « personne stupide » annonçant que les munitions étaient épuisées.

« Nous donnons cela à tous nos concitoyens dans le monde entier, en particulier à l’Ukraine. Nous leur donnons des milliards de dollars de matériel », il a dit.

Washington a fourni à l’Ukraine une aide économique et militaire substantielle, s’attirant la condamnation des responsables russes, qui ont accusé les États-Unis de jouer un rôle direct dans le conflit.

Trump avait précédemment affirmé que la vice-présidente Kamala Harris, qui a assumé en juillet le rôle de candidate démocrate, poursuivrait le « guerre sans fin » L’ancien président n’a cependant pas fait pression sur ses alliés du Congrès pour bloquer un plan d’aide de 61 milliards de dollars à Kiev plus tôt cette année. À l’époque, il avait déclaré qu’à l’avenir, il soutiendrait le prêt, plutôt que le don, d’argent à l’Ukraine.