La politique toxique du Brésil tache le canarinho, le maillot de l’équipe nationale

Le bar à flanc de colline d’Omar Monteiro Jr. à Rio de Janeiro, à dix minutes en voiture du stade Maracana – la cathédrale du football mondial – est un repaire pour les progressistes brésiliens. Vous trouverez une fresque flatteuse du président élu de gauche du pays peinte sur un mur. Ce que vous ne trouverez pas – du moins pas sur le dos de Monteiro – est ce qui pourrait être l’uniforme le plus reconnaissable du sport : le maillot jaune et vert de l’équipe nationale du Brésil.

Alors que le Brésil entame la Coupe du monde jeudi, favori pour remporter un sixième titre record, ce qui serait normalement un moment d’anticipation joyeuse dans la plus grande nation d’Amérique latine est atténué par la division persistante à la suite de l’élection présidentielle laide du mois dernier. La fracture se déchire aux coutures du canarinhola chemise autrefois sacrée du «petit canari», qui a été cooptée comme tenue de campagne avant, pendant et après le vote par les partisans du «Trump of the Tropics» – le perdant des élections Jair Bolsonaro.

Les camps installés à travers le pays par les partisans du président sortant pour protester contre la victoire électorale de Luiz Inácio Lula da Silva sont des mers de jaune et de vert. Pour de nombreux Brésiliens, l’adoption des couleurs par Bolsonaristes entache un maillot rendu célèbre par des générations de grands gracieux du Beau Jeu, de Pelé à Ronaldinho.

« J’ai une chemise jaune. Je le portais”, a déclaré Monteiro, mais “mec, c’est très difficile [now]. La façon dont ils se sont appropriés la chemise. C’est gênant de le porter. C’est devenu le symbole de l’extrême droite brésilienne.

Bolsonaro a suscité des critiques pour son rejet de la pandémie de coronavirus, son soutien au développement commercial de la forêt amazonienne et ses insultes contre les femmes, les minorités et la communauté LGBTQ. Il a perdu de peu le deuxième et dernier tour des élections du 30 octobre ; les partisans ont envahi les bases militaires pour se plaindre, sans preuves, de fraude électorale.

Pour un pays de la taille d’un continent, fou de football, qui partagerait normalement un rêve collectif pour le hexa – un sixième titre historique – la candidature au championnat mondial soulève une question profondément personnelle. La course de l’équipe cette année servira-t-elle de moment de guérison nationale? Ou va-t-il cristalliser la façon dont l’ère de la politique toxique – attaques personnelles surchauffées, violence entre électeurs, accusations infondées d’élection volée – peut laisser des blessures durables sur une nation ?

L’équipe nationale, généralement un phare de la fierté nationale, est déjà un microcosme de la politique polarisée du pays. Plusieurs joueurs ont au moins tacitement soutenu Bolsonaro, le soutien le plus clair venant de la plus grande star : Neymar. L’attaquant vedette de la sélection a publié une vidéo TikTok de lui-même en train de chanter un air de campagne et a rejoint le titulaire dans une émission en direct. Il a promis de dédier un but de la Coupe du monde au président.

Tite, l’entraîneur national, a quant à lui publiquement déploré l’injection de politique dans les affaires de l’équipe. Si le Brésil, la nation la plus victorieuse de l’histoire de la Coupe du monde, devait à nouveau remporter la couronne, il s’est engagé à rompre avec une tradition depuis les années 1950 en refusant de se joindre à toute visite d’équipe dans la capitale pour rencontrer le président en exercice, que ce soit Bolsonaro en décembre ou Lula. en janvier.

Interrogé sur le bras de fer public autour du maillot de football national le mois dernier, il a déclaré au journal O Globo qu’il ne voulait pas participer à la guerre idéologique : “Je leur dis, ‘cette bataille reste avec vous'”.

L’ambiance nationale actuelle contraste fortement avec le carnaval électrisant qui a balayé le pays en 2002, lorsque les Brésiliens ont applaudi comme un seul homme alors que leur équipe rugissait pour remporter un cinquième titre record en Coupe du monde. Au lendemain du vote qui, selon les partisans de Bolsonaro, a été volé sans preuves, certains ont appelé au boycott des entreprises de gauche. Quelques bolsonaristes ont suggéré que les progressistes devraient orner leurs entreprises de l’étoile rouge du Parti des travailleurs de Lula afin que les acheteurs puissent identifier leur allégeance politique – une idée que certains à gauche disent revenir aux étoiles jaunes de David peintes sur les entreprises juives lors de la montée de le parti nazi en Allemagne.

Un propriétaire de café de la ville brésilienne de Goiânia a déclaré que son entreprise avait été ajoutée à une liste de boycott. La femme, qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles, a déclaré que ses clients étaient progressistes, ce qui limite les dommages financiers. Mais elle a pris peur alors que les partisans de Bolsonaro l’ont ciblée en ligne, republiant ses opinions politiques avec des photos de famille privées tirées de son compte Instagram et écrivant des critiques négatives de son café sur Google.

“Peut-être que ces attaques ont fonctionné”, a-t-elle dit, “parce que je pense à ne plus trop parler de politique”.

Le maillot jaune et vert est omniprésent parmi les milliers de partisans de Bolsonaro qui se rassemblent contre les résultats des élections au Centre de commandement militaire du sud-est du Brésil à São Paulo, l’une des nombreuses manifestations en cours depuis la nuit des élections. Certains manifestants ont exigé une intervention militaire pour maintenir Bolsonaro au pouvoir. Les vendeurs dans la foule ont vendu du pop-corn dans des sacs en papier vert et jaune portant le logo de la Coupe du monde au Qatar.

Luiz Cláudio Pereira, un petit entrepreneur à la retraite, était l’un des nombreux à avoir revêtu le maillot national la semaine dernière à l’extérieur de la base militaire de São Paulo. Le supporter de Bolsonaro a déclaré que c’était plus un symbole de nationalisme que de sport. “Pour moi, le maillot représente le Brésil, pas l’équipe nationale.”

Il a déclaré que les partisans de Lula évitaient le maillot par manque de fierté nationale.

“Je pense que c’est un manque de patriotisme”, a-t-il déclaré. « C’est pourquoi ils ne veulent pas le porter. Je ne pense pas que ce soit un symbole de Bolsonaro.

Nike, qui produit le maillot officiel, n’a pas répondu à une demande de chiffres de vente. Des informations parues dans la presse brésilienne suggèrent une augmentation des ventes intérieures avant les élections au Brésil, en partie sous l’impulsion des partisans de Bolsonaro. Mais le maillot alternatif du Brésil, une nuance de bleu profond, a également gagné en popularité, en particulier parmi ceux qui sont dérangés par l’association du maillot jaune et vert avec la droite politique.

« La division dans la société brésilienne est là pour rester. Cela ne partira pas à cause d’une Coupe du monde », a déclaré Marcos Nobre, analyste politique et auteur. « Il y a aussi une bataille de la gauche pour récupérer le maillot national des progressistes. Peut-être que cela réussira, mais les gens verront toujours le maillot national comme différent après tout cela.”

Dans un pays où les enfants pauvres rêvent de sortir des favelas grâce au talent du football et où les sanctuaires religieux sont dédiés à ce sport, le maillot jaune et vert a une histoire politique étonnamment chargée. Il est né d’une défaite humiliante – la défaite du Brésil en Coupe du monde de 1950 face à son petit voisin, l’Uruguay – et d’un patriotisme éhonté. Un concours de 1953 pour remplacer ce qui était alors un uniforme principalement blanc avait une exigence : qu’il utilise le jaune, le vert, le bleu et le blanc du drapeau brésilien.

Le gagnant, conçu par l’illustrateur de journaux de 19 ans Aldyr Schlee, était une chemise avec un champ de jaune – d’où canarinho, ou petit canari – bordée d’une bordure vert Kelly et portée avec un short bleu et des chaussettes blanches. Des années plus tard, Schlee serait emprisonné pour des écrits contraires à la dictature militaire qui a gouverné le pays de 1964 à 1985.

En 1970, lorsque la dictature a identifié une victoire en Coupe du monde comme un objectif de propagande nationale et a nommé un général de brigade à la tête de sa délégation au tournoi, de nombreux Brésiliens de gauche ont évité le maillot et juré de ne pas soutenir l’équipe. Certains – dont la future présidente Dilma Rousseff, alors en prison en tant que dissidente – ont décrit avoir encouragé le Brésil malgré tout.

La polarisation autour du maillot s’est estompée à l’ère de la démocratie, mais est revenue en force en 2013, lorsque des manifestants contre le gouvernement de gauche de Rousseff se sont emparés du symbole. Au cours des quatre dernières années, le maillot est devenu une marque de fabrique des bolsonaristes purs et durs, avec les encouragements du président.

Bolsonaro a demandé à ses partisans de le porter le jour des élections.

“De plus en plus le Brésil est peint en vert et jaune”, a-t-il déclaré dans un podcast d’août. « Ce n’est pas pour la coupe ; c’est pour le patriotisme. Une partie à cause de moi ? Oui.”

Certains de la gauche brésilienne tentent de récupérer le maillot. Certains, dont la femme de Lula, affichent des selfies dans le maillot et font un signe en L avec leurs mains pour le président élu. Certains portent des versions arborant une étoile rouge, le symbole du Parti des travailleurs de Lula, ou le numéro 13, une désignation attribuée au parti sur les bulletins de vote.

D’autres disent que c’est trop tard.

“La chemise jaune est dans la rue pour appeler à une intervention militaire, appeler à un coup d’État, appeler au retour de la dictature”, a déclaré l’écrivain Milly Lacombe sur un podcast la semaine dernière. “Je me trompe peut-être, mais je pense que le maillot jaune est irrécupérable. Je ne vois pas comment… on peut récupérer ce maillot.

Lula a déclaré ce mois-ci qu’il porterait fièrement le maillot pendant la Coupe du monde.

“Nous n’avons pas à avoir honte de porter notre chemise verte et jaune”, a-t-il déclaré. « Le vert et jaune n’appartient pas à un candidat. Il n’appartient pas à un parti. Le vert et le jaune sont les couleurs de 213 millions de personnes qui aiment ce pays.

Certains ici espèrent que la Coupe du monde pourra commencer à guérir une nation divisée.

Juca Kfouri, l’un des journalistes sportifs les plus célèbres du pays, a déclaré que même la gauche pardonnerait à Neymar s’il montait en flèche dans les prochains jours. “S’il a une coupe brillante, les gens reviendront. Même ceux qui ne l’aiment pas profondément l’auront comme idole.

Avec la victoire de Lula, a déclaré Kfouri, « le climat de haine » a commencé à s’estomper.