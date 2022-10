La politique technologique de Xi Jinping au centre des préoccupations

Xi Jinping a déclaré un jour que la Chine devrait “accorder la priorité à l’innovation” et être à la pointe des “technologies de pointe, des technologies d’ingénierie modernes et des technologies de rupture”.

Les entreprises technologiques privées vacillent sous une réglementation plus stricte et une économie en ralentissement. La Chine est loin d’être autosuffisante en semi-conducteurs, une tâche rendue plus difficile par les récents contrôles américains à l’exportation. La censure sur le continent s’est également renforcée.

“Il n’a pas non plus tenu compte de l’inquiétude croissante des États-Unis concernant les semi-conducteurs en tant que fondement des technologies clés.”

En effet, une partie des règles exige également que certaines puces fabriquées à l’étranger qui utilisent des outils et des logiciels américains dans le processus de conception et de fabrication obtiennent une licence avant d’être exportées vers la Chine.

L’administration Biden a dévoilé la semaine dernière une série de restrictions visant à couper la Chine des puces et des outils de fabrication clés pour fabriquer ces semi-conducteurs. Washington cherche à étouffer l’approvisionnement en puces pour des domaines technologiques critiques comme l’intelligence artificielle et le supercalcul.

“Pour l’avenir, le dernier ensemble de contrôles américains fera une énorme brèche dans les ambitions technologiques de la Chine, car les freins aux progrès des semi-conducteurs”, a déclaré Triolo. Les restrictions “se répercuteront sur plusieurs secteurs associés et rendront impossible la concurrence des entreprises chinoises dans certains domaines, tels que les ordinateurs hautes performances et les applications liées à l’IA telles que les véhicules autonomes, qui s’appuient sur les avancées matérielles pour progresser”.

En repensant au discours de Xi en 2017, il y avait des indices qu’une réglementation arrivait.

“Nous fournirons un contenu en ligne plus nombreux et de meilleure qualité et mettrons en place un système de gestion intégrée d’Internet pour garantir un cyberespace propre”, avait alors déclaré M. Xi.

Mais le rythme auquel les réglementations ont été adoptées et la portée des règles ont pris les investisseurs au dépourvu, et des milliards ont été effacés du cours des actions des plus grandes entreprises technologiques chinoises – dont Alibaba et Tencent – ​​en 2021 et 2022. Ils doivent encore s’en remettre. pertes.

Les analystes ont souligné que même s’il y avait des mentions sur le nettoyage d’Internet, la nature rapide de la réglementation qui a ensuite balayé la Chine était peu susceptible d’avoir été anticipée, même par Xi lui-même.

“Bien que je pense qu’en 2017, Xi s’était absolument concentré sur le renforcement de la réglementation des plateformes, je doute fort que la nature rapide de… [the regulation] était pré-planifié”, a déclaré à CNBC Kendra Schaefer, partenaire du cabinet de conseil Trivium China.

Il y a cinq ans, M. Xi a déclaré que le gouvernement “supprimerait les réglementations et les pratiques qui entravent le développement d’un marché unifié et d’une concurrence loyale, soutiendraient la croissance des entreprises privées et stimuleraient la vitalité de diverses entités du marché”.

C’est un autre engagement qui semble ne pas avoir été tenu. Les géants chinois de la technologie affichent également leur croissance la plus lente de leur histoire, en partie à cause d’une réglementation plus stricte. Une partie de l’histoire, selon les analystes, concerne le fait que Xi exerce plus de contrôle sur de puissantes entreprises technologiques qui étaient perçues comme une menace pour le Parti communiste chinois au pouvoir.

“Il est évident qu’ils ne soutiennent pas la croissance des entreprises privées”, a déclaré Mok. “À mon avis, ils n’ont pas réussi.”

“Pensez-y qu’ils placent l’agenda du Parti et le contrôle total comme la priorité absolue… Personne ne peut réussir si le Parti ne réussit pas à maintenir sa domination et son contrôle total.”