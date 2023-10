La société de technologie spatiale Skyroot Aerospace a levé 27,5 millions de dollars (environ ₹225 crore) dans le cadre d’un cycle de financement de pré-série C mené par la société d’investissement basée à Singapour Temasek, confirmant le statut de l’Inde en tant que puissance privée croissante en matière de technologie spatiale. Le co-fondateur et PDG de la société, Pawan Kumar Chandana, largement considéré comme un pionnier dans le domaine privé de la technologie spatiale en Inde, affirme que l’aspiration est de construire une entreprise solide de technologie spatiale pour le monde à partir de l’Inde. Grâce à cette nouvelle ronde de financement, le financement total de l’entreprise est passé à 95 millions de dollars.

Skyroot, fondée en 2018 par Chandana et Naga Bharath Daka, est devenue célèbre après avoir lancé la première fusée développée par le secteur privé en Inde et en Asie du Sud. La société affirme également proposer des services de lancement spatial à la demande et rentables aux marchés mondiaux de satellites de petite et moyenne taille.

Selon Chandana, le nouveau cycle de financement aidera Skyroot à accélérer les lancements à venir au cours des deux prochaines années. Extraits d’une interview :

L’Inde est aujourd’hui l’un des précurseurs dans la catégorie des technologies spatiales privées à l’échelle mondiale. Il y a cinq ans, rien n’indiquait une telle prolifération de startups dans ce domaine. Qu’est-ce qui a changé la donne ?

L’Inde compte aujourd’hui plus de 150 startups dans le domaine des technologies spatiales et nombre d’entre elles lèvent des fonds. Le facteur clé a été la formulation de la politique spatiale. La politique a ouvert le secteur à une participation accrue des entités non gouvernementales (NGE) tout au long de la chaîne de valeur de l’économie spatiale. Le gouvernement a créé le Centre national indien de promotion et d’autorisation spatiale (IN-SPACe) en tant qu’agence à guichet unique pour la promotion et l’autorisation des activités spatiales. Cela a provoqué un changement transformateur. Disposer d’une agence d’autorisation indépendante nous permet de faire des affaires de manière bien meilleure et de créer des produits à l’aide d’un cadre politique solide.

De toute évidence, avoir une politique solide aide les startups à séduire les investisseurs. Lors de nos premières rondes de financement, il a été difficile de gagner la confiance de l’investisseur. Mais une fois la politique spatiale formulée, cela est devenu plus facile. Je dirais qu’avant la mise en place de cette politique, il était probablement 10 fois plus difficile de mobiliser des capitaux.

L’autre catalyseur a été le solide écosystème spatial que nous avons connu au cours des 60 dernières années.

En tant que fondateurs, vous essayez de repousser les limites en matière de technologie spatiale. En même temps, il faut maintenir le financement. À quel point le voyage a-t-il été difficile ? Au cours des deux premiers tours, nous avons dû consacrer 50 % de notre temps total à la collecte de fonds. Certains de nos premiers investisseurs nous ont guidés lors de nos tours ultérieurs. De nos jours, les questions portent sur l’échelle. Lorsque nous avons débuté en 2018, nous étions précurseurs et avons dû faire un acte de foi.

Comment comptez-vous dépenser la nouvelle ronde de financement ? Nous l’utiliserons pour conduire notre prochaine phase de croissance grâce à des investissements accrus dans les infrastructures et la technologie spatiale, en attirant des talents de haut niveau et en améliorant la fréquence et les capacités de lancement.

Quelles sont vos aspirations en tant qu’entreprise pour l’avenir ? En tant que pays, nous disposons de tous les ingrédients pour être un leader mondial dans ce domaine et sommes la puissance spatiale la plus rentable au monde. En tant qu’entreprise, notre aspiration est de créer une entreprise solide de technologie spatiale pour le monde entier depuis l’Inde.

Nous faisons de notre mieux pour construire une culture d’innovation et d’agilité. À l’échelle mondiale, le marché des technologies spatiales représente 400 milliards de dollars et l’Inde en détient une part de 2 %. Nous avons déjà créé l’histoire en envoyant dans l’espace la première fusée de construction privée indienne, Vikram-S, l’année dernière, et nous nous préparons maintenant à lancer notre premier lanceur spatial orbital au premier trimestre 2024. La semaine dernière, nous avons dévoilé à Hyderabad le Vikram-1, lanceur à plusieurs étages, doté d’une capacité de charge utile d’environ 300 kg et capable de placer des satellites sur une orbite terrestre inférieure (LEO).

