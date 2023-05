La politique secrète du ministère de l’Intérieur visant à détenir des personnes endettées au NHS à l’aéroport a été jugée illégale

Une politique secrète du ministère de l’Intérieur visant à détenir des personnes ayant le droit de vivre au Royaume-Uni dans les aéroports et les ports maritimes a été jugée illégale par la Haute Cour.

La politique s’appliquait à ceux qui avaient des dettes impayées du NHS et n’a été découverte que par des preuves recueillies auprès d’organismes de bienfaisance et d’avocats luttant contre les cas de deux mères qui ont été détenues à plusieurs reprises.

Les femmes ont été détenues dans les ports alors qu’elles tentaient de rentrer au Royaume-Uni après des voyages à l’étranger pour rendre visite à leur famille, car elles avaient des dettes impayées envers le NHS pour les soins de maternité – des dettes dont le ministère de l’Intérieur était au courant lorsqu’il leur a accordé l’autorisation de rester au Royaume-Uni.

Alors que les femmes n’étaient détenues avec leurs enfants que pendant de courtes périodes, elles ne savaient pas quand elles seraient libérées.

Les responsables des forces frontalières les ont arrêtés et ont enquêté parce qu’ils ont été signalés sur le système du ministère de l’Intérieur comme ayant des dettes impayées du NHS.

Dans un jugement rendu aujourd’hui, le juge Chamberlain a conclu que les deux femmes et leurs jeunes enfants avaient été faussement emprisonnés par le ministre de l’Intérieur sans justification. Il a également conclu que Suella Braverman avait manqué à son devoir de tenir compte de l’impact de la politique sur l’égalité sur les femmes, qui sont connues pour être affectées de manière disproportionnée par la facturation du NHS.

Le ministère de l’Intérieur a été invité au cours de l’affaire à confirmer l’existence de la politique et à la publier, mais a refusé de le faire. Il a maintenant finalement divulgué la politique et a déclaré qu’elle était en cours de réécriture.

Les femmes qui ont porté l’affaire sont originaires respectivement du Mali et de l’Albanie. La femme du Mali est une survivante des MGF et a contracté des dettes auprès du NHS en raison de plusieurs fausses couches et d’une mortinaissance. Sa dette est remise en cause car elle a été victime de MGF. La femme albanaise rembourse sa dette au NHS.

Se prononçant en faveur des femmes, le juge a conclu que la politique non publiée du ministère de l’Intérieur visant à arrêter les personnes dans les aéroports et les ports maritimes était illégale.

Dans sa décision, il a déclaré : « Si une telle politique n’est pas publiée, il y a un danger qu’une pratique se développe… qui ne peut être discernée qu’en reconstituant les témoignages donnés par un grand nombre d’individus à leurs avocats respectifs. Le résultat peut être qu’un grand nombre de personnes sont illégalement détenues avant que la pratique ne puisse être identifiée et l’illégalité révélée.

« À ce moment-là, cependant, il est probable qu’elle ait été appliquée à un très grand nombre de personnes. Cela aurait été bien mieux pour toutes les personnes concernées si la politique avait été publiée et son illégalité reconnue plus tôt.

Les deux femmes ont salué le jugement. La femme albanaise, qui a été détenue au moins huit fois, a déclaré : « J’ai été détenue avec mes enfants chaque fois que nous rentrions chez nous pour voir ma famille au cours des huit dernières années. Cela nous a fait redouter l’approche du contrôle de l’immigration car nous ne savions tout simplement pas combien de temps ils nous retiendraient ou même s’ils nous laisseraient passer.

«Je suis vraiment soulagé que le juge ait convenu avec nous que les agents ne peuvent pas utiliser les pouvoirs de détention de cette manière. Je salue la décision du ministère de l’Intérieur de modifier sa politique pour les personnes comme moi qui vivent légalement au Royaume-Uni depuis des années et qui souhaitent simplement pouvoir rentrer chez elles.

Janet Farrell, de Bhatt Murphy Solicitors, qui représentait les deux femmes, a déclaré : « La détention de nos clients était humiliante et pénible. Ce jugement montre à quel point il est vital que les politiques concernant l’utilisation de pouvoirs coercitifs tels que la détention soient publiées afin que les victimes puissent demander des comptes au gouvernement devant les tribunaux de manière significative.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le ministère de l’Intérieur examine attentivement les implications du jugement. Les directives modifiées seront mises à jour et publiées sous peu.