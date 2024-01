La politique se mêle aux profanes dans un magasin Trump

Moulin Boones, Virginie

CNN

—



Entrez dans Trump Town USA à Boones Mill, en Virginie, et vous pourrez vous émerveiller devant l’étendue de la créativité humaine, à condition de ne pas être distrait par la façon dont les produits abordent certaines des questions politiques les plus controversées de la manière la plus vulgaire possible. Les spécimens les plus spectaculaires se trouvent dans le coin arrière droit : des paires de testicules métalliques argentés et veinés suspendus à un anneau et enveloppés dans du plastique transparent protecteur. « Ce sont les couilles de Trump », explique le propriétaire du magasin, Whitey Taylor. Le plus petit ensemble coûte 75 $, le plus grand, 125 $. Ils sont lourds.

Il existe des dizaines de magasins indépendants à travers le pays vendant des articles soutenant la candidature à la réélection de l’ancien président Donald Trump. Ils constituent une autre caractéristique unique de l’attrait de Trump et ce que leurs clients achètent donne un aperçu de ce qu’ils veulent politiquement – ​​et ce n’est pas une subtilité.

CNN Les figurines Trump font partie des articles plus dociles à vendre.

Le point de vente de Taylor en est un excellent exemple. Quelques semaines avant les caucus de l’Iowa, les affaires allaient bon train avec des étrangers affluant vers une église désaffectée dans un petit village qui regorge désormais de produits Trump. C’est comme la Grotte des Merveilles du film Aladdin, sauf avec plus de références aux mégots, au caca et au pipi. Un autocollant de pare-chocs montre un dessin animé de Trump urinant sur « Poutine ». Un porte-clés peut être pressé pour faire déféquer un petit Trump. Les figurines « Moonie Trump » représentent l’ancien président montrant malicieusement ses fesses nues. “Nous en vendons beaucoup”, a déclaré Taylor, qui cherche depuis longtemps à créer ses propres controverses.

Les cadeaux gags peuvent faire sourire les clients, mais ils montrent aussi leur passion, leur fierté et leur foi en Trump.

Dale Copeland achetait des chapeaux Trump et une pancarte Trump pour recouvrir le garage qu’il venait de construire, « donc quand vous arrivez dans l’allée, vous le voyez. Et puis je vais le publier partout sur Facebook.

Il a déclaré qu’il craignait une crise économique comparable à la grande récession de 2008 et qu’il comptait sur Trump pour l’empêcher.

À l’époque, il a déclaré : « J’ai perdu tout ce que j’avais. J’ai à peine survécu… Cela nous ramène encore à la même chose. Alors, ça vient. La chute arrive. Il pensait que Trump pourrait redresser la barre.

Il a déclaré qu’il travaillait dans la brique et le béton pour gagner sa vie en Caroline du Nord et que sa propre entreprise avait été occupée ces dernières années. Mais la situation économique a été plus difficile pour ses enfants adultes, qui, selon lui, auraient du mal à se permettre une maison et une voiture et étaient « plus pauvres qu’ils ne devraient l’être ». En discutant avec Taylor, le propriétaire du magasin, il a semblé apprécier l’idée que Trump pourrait infliger des représailles. “Une chose à ce sujet : s’il retourne là-bas, quelqu’un ira en prison”, a déclaré Copeland.

CNN Melinda Williams, à gauche, affirme que les clients lui disent souvent qu’ils sont plus préoccupés par l’économie.

L’économie préoccupe de nombreux clients, a déclaré Melinda Williams, qui travaille derrière le registre chez Trump Town USA. « Je pense qu’ils ont très peur à cause de la façon dont les choses évoluent », a-t-elle déclaré. «Ils ont l’impression que la situation actuelle stagne, que cela ne mène nulle part. Et cela ne va certainement pas dans une direction positive.

Une autre cliente, Mary-Jean Palmer, a parlé de manière réfléchie de sa politique et des raisons pour lesquelles elle estimait que les accusations criminelles contre Trump étaient « tout simplement totalement mauvaises ».

« Je suis une femme raisonnable », dit-elle. « Je me demande souvent : qu’est-ce qui encourage les gens à être démocrates ? Parce que je ne vois pas beaucoup de gentillesse. Je ne vois pas beaucoup d’aide pour notre pays. Et je vois beaucoup de paroles, aucune action. C’est pourquoi j’aime Trump.» Sur son épaule se trouvait un paquet d’autocollants, certains indiquant « F**k Biden ».

Mais même si Taylor propose de nombreux articles dénigrant le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et leur parti démocrate, ils ne se vendent pas bien. « Ils aiment le slogan. Ils aiment le lire », a déclaré Taylor à propos de la marchandise anti-Biden. Mais « ils ne le porteront pas ». Taylor avait proposé des produits avec une photo d’Hillary Clinton en prison : « Et ils disaient : ‘Je ne veux pas de la photo de cette salope sur mon dos.’ C’était terrible.”

Samantha Guff/CNN Whitey Taylor dit qu’il aime que l’ancien président Trump soit si controversé.

Taylor surveille de près l’actualité politique pour se préparer à la prochaine tendance. Lorsqu’un grand mème politique apparaît, il se vend bien sur le moment mais disparaît en quelques semaines. Photo de Trump tirée de son affaire pénale dans le comté de Fulton, en Géorgie – disponible sur des T-shirts, des panneaux de signalisation, des drapeaux et, bien sûr, des tasses – a été « vraiment chaud » pendant environ deux mois, a déclaré Taylor, avant que les ventes ne commencent à se calmer. La même chose s’est produite avec le “Allons-y Brandon” des produits dérivés qui ont surgi après qu’un journaliste sportif ait mal entendu un chant « F**k Joe Biden ».

Taylor achète des articles auprès de grossistes et de boutiques familiales à travers le pays, et tout le monde n’est pas gagnant. « AOC Brand Cow Farts » en conserve – une référence à un article de (et plus tard désavoué par) la représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, reliant la grande agriculture au changement climatique – ne se sont pas bien vendus. « Ce vieil homme a dépensé 25 000 $ à Greensboro pour fabriquer cette étiquette et tout. Puis il décède. Sa femme m’appelle – elle me dit : « Tu veux tous ces pets de vache ? … S’il vous plaît, venez les sortir de mon garage », a expliqué Taylor. «J’ai dit: ‘OK, je viendrai les chercher.’ Ils étaient assis empilés sur une étagère à côté des Moonie Trumps.

Il y avait des tirages d’un tableau montrant Trump s’adressant à des journalistes habillés comme des clowns, des jeux de fléchettes avec le visage de Biden, des tabliers fleuris avec « Trump 2024 » brodé dessus, des grenouillères Trump, des horloges Trump, un drapeau « Trump Train », un « America » Premier drapeau et un drapeau qui mélangeait les drapeaux américain et israélien. Et puis il y a un drapeau des Stars and Stripes américains tiré vers le haut par un bras musclé pour révéler un drapeau confédéré derrière lui.

Quel est le prochain best-seller ? “Qui sait?” dit Taylor. « Je dois juste attendre. Et plus les démocrates parlent des fous de MAGA, alors, vous savez, quelque chose en découlera.

CNN Taylor a suggéré de changer officiellement le nom de Boones Mill, en Virginie, en « Trump Town ».

Taylor est bien connu localement pour avoir attisé la controverse et fait paraître son nom dans les journaux. Il a été propriétaire d’un hippodrome pendant des décennies et a déclaré qu’il savait comment organiser des cascades – comme des concours de t-shirts mouillés ou l’annonce d’un combat de coqs qu’il n’avait jamais eu l’intention d’organiser – pour mettre les gens en colère et attirer l’attention. Il vend depuis longtemps des produits dérivés lors de grands événements, comme des lunettes de soleil spéciales pour observer l’éclipse solaire. (Il a gagné plus d’argent, dit-il, dans les régions du pays où le soleil n’était éclipsé qu’à 90 % que dans le chemin de la totalité, où il y avait plus de concurrence.)

Au début de la course de 2016, avant que Trump ne prenne le pouvoir sur le Parti républicain, Taylor vendait des produits de course au Daytona 500 et priait Dieu pour lui demander conseil. « Mon fils a dit : « Papa, qu’est-ce que Dieu nous dit ? Cela m’est venu en esprit : « Il veut que j’aide Trump » », a déclaré Taylor. Son fils s’est mis à rire « et abondamment ». Taylor a dit qu’il commanderait 1 000 T-shirts. Son fils l’a supplié de commencer avec seulement 100. « J’ai dit : « Vas-y grand ou rentre chez toi, mon garçon ». J’ai dit : « Si Dieu me le dit, nous les vendrons tous, et sinon, nous les jetterons à la poubelle et partirons. »

Son premier article était un T-shirt blanc, et au dos, on pouvait lire : « Donald Trump : Enfin quelqu’un avec des couilles ». Taylor a déclaré: “Je suis devenu connu sous le nom de” Balls Man “pendant la tournée.” S’il sautait un rassemblement électoral, d’autres commerçants lui diraient que des étudiants étaient venus le chercher, en lui demandant : « Où est le Balls Man ?

CNN La vieille église est désormais un trésor de marchandises Trump.

En septembre 2020, il a ouvert son magasin à l’intérieur d’une église centenaire, près d’un feu rouge sur l’autoroute 220. « Les religieux entrent ici et disent : ‘Est-ce que c’est ça ?’ Dieux maison?’ Je dis NON! c’est la maison pour laquelle Trump a payé.’

Après les élections, son grand vendeur était « Stop the Steal ». Taylor pense que les élections de 2020 ont été volées (ce n’est pas le cas). Mais il a estimé que la prise du Capitole le 6 janvier 2021 était « une mauvaise chose » et que les émeutiers « n’auraient jamais dû entrer ». Il a néanmoins déclaré qu’il ne blâmait pas Trump pour l’insurrection et ne pensait pas que Trump avait la responsabilité de convaincre les émeutiers de se calmer.

Bien que gagner de l’argent soit son affaire, Taylor a également déclaré qu’il ne serait probablement pas intéressé à gérer un magasin Trump si l’ancien président lui-même n’était pas aussi controversé.

Pour ce qui est de…