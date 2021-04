La politique «sans baiser» de Salman Khan est-elle intacte? Les fans remarquent une bande sur la bouche de Disha Patani dans la bande-annonce de Radhe

Salman Khan n’a peut-être pas mis fin à sa politique de « non-baiser » à l’écran avec son dernier film Radhe: votre bhai le plus recherché après tout. Si vous étiez absent, il y a quelques jours, la bande-annonce du prochain film de Khan Radhe a été publié sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de Bhai anticipant un autre blockbuster dans la carrière réussie de Salman Khan. Cependant, une fois que la poussière s’est installée en ligne, de nombreux utilisateurs de Twitter et d’autres espaces sur le Web ont remarqué que Khan partageait un verrou avec les lèvres. Radhe: votre bhai le plus recherchéL ‘actrice principale de Disha Patani. A-t-il finalement mis fin à la politique du «non-baiser» sur grand écran?

Mais certains téléspectateurs aux yeux de faucon étaient là pour ruiner leur fête. Avec une luminosité accrue sur la capture d’écran de l’image spécifique, ils ont remarqué une «bande» sur la bouche de Patani pour conclure que Khan avait pratiquement gardé sa politique intacte.

Baiser ou non, beaucoup de ceux qui ont regardé la bande-annonce ont également souligné le massacre de la physique, la biologie à laquelle ils ont été soumis et ils n’ont pas hésité à mémoriser les dialogues et la logique de Salman Khan dans son prochain cinéma.

L’acteur, réalisé par Prabhudeva, comprend également Jackie Shroff et Randeep Hooda dans des rôles clés.

Pendant ce temps, les fabricants ont confirmé mercredi dernier que Radhe: votre bhai le plus recherché serait le premier film indien à sortir simultanément sur plusieurs plates-formes. Radhe sortira en salles le 13 mai, alors qu’il verra également le jour sur la plate-forme de paiement à la carte de ZEE5, ZEEPlex.

