La politique rwandaise pourrait dissuader les migrants de se rendre au Royaume-Uni, admettent les passeurs | Nouvelles du monde

La politique controversée de la Grande-Bretagne au Rwanda pourrait fonctionner, selon plusieurs passeurs irakiens qui se sont entretenus exclusivement avec Sky News.

La stratégie largement critiquée, introduite par le gouvernement conservateur actuel, a fait l’objet de nombreux procès et a suscité de nombreuses réactions internationales.

Cependant, les deux candidats à la direction du Parti conservateur, Liz Truss et Rishi Sunak, ont dit qu’ils poursuivraient la politique s’ils étaient élus Le prochain Premier ministre britannique et sur la preuve de ce que Sky News a été dit par les passeurs eux-mêmes, cela pourrait encore être efficace.

Jusqu’à présent, les contestations judiciaires ont empêché toute expulsion qui, selon un passeur qui s’est entretenu avec Sky News, a été étroitement surveillée par les migrants qui traversent l’Europe.

“Les gens avaient peur d’aller en Grande-Bretagne et d’être expulsés vers le Rwanda, mais je pense que cette décision est suspendue pour l’instant, donc la migration a recommencé”, nous dit un passeur.

“Si la politique rwandaise est appliquée, je pense que les gens renonceront à voyager en Grande-Bretagne et iront plutôt en Europe. Ils n’iraient pas en Grande-Bretagne.”

Un deuxième passeur, également basé dans le nord de l’Irak, nous a dit que la politique rwandaise avait déjà eu un effet limité.

Il a déclaré : « Nos jeunes ont des ambitions, mais ils n’ont pas d’argent et leurs familles peuvent à peine les nourrir. Ils veulent avoir une vie, une maison, se marier.

C’est pourquoi ils risquent leur vie et choisissent la Grande-Bretagne parce qu’ils auront des droits.

“Mais à cause de la politique rwandaise, le nombre de personnes qui partent [to the UK] est tombé.”

Cette semaine, la commission restreinte des affaires intérieures a dit qu’il n’y avait “aucune preuve claire” le plan rwandais fonctionnera, et la présidente du comité, Yvette Cooper, l’a décrit comme un gaspillage de l’argent des contribuables.

Ce point de vue, cependant, a maintenant été contredit par les passeurs mêmes qui organisent les dangereux voyages vers l’Europe, et soutenu par certaines des personnes que nous avons rencontrées qui espèrent toujours faire le voyage.

Et un passeur a révélé qu’une nouvelle route non découverte vers l’Europe avait été ouverte, pour échapper à la police et aux agents des frontières – des centaines l’ayant déjà utilisée.

Nous avons passé plusieurs semaines dans le nord de l’Irak et n’avons constaté aucune baisse du nombre de Kurdes désireux de se rendre en Europe – pas tous au Royaume-Uni, il faut le dire. Même si le gouvernement britannique commence à expulser des migrants vers le Rwanda en grand nombre, cela n’empêchera pas les gens d’essayer de partir d’ici.

Ils iront juste ailleurs.