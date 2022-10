La politique révolutionnaire du statu quo de François Legault

Au final, ce qui a changé, c’est que rien n’a changé. La Coalition Avenir Québec, le parti conservateur et nationaliste qui a guidé le Québec au cours des quatre dernières années, a cédé la place à un autre gouvernement majoritaire, comme presque tous les sondeurs, experts et politologues amateurs l’avaient prédit depuis des mois.

Il a fallu aux réseaux de télévision à peine 11 minutes après la fermeture des bureaux de vote pour prévoir que François Legault dirigerait à nouveau un gouvernement majoritaire, cette fois avec une marge encore plus impressionnante que sa victoire historique en 2018.

Et ce, bien que Legault ait dirigé ce qui était, selon la plupart des témoignages, la pire campagne des chefs des cinq principaux partis.

Il était querelleur avec les journalistes; il avait l’air tour à tour fâché ou agacé pendant les débats, et il a dû s’excuser deux fois pour des propos incendiaires sur les groupes minoritaires.

Dans un premier temps, il a associé l’immigration à la violence et à l’extrémisme lorsqu’il a tenté d’énoncer les valeurs québécoises. Dans le second, il a affirmé avoir «réglé» le problème du racisme à l’hôpital de Joliette, au Québec, où une femme atikamekw, Joyce Echaquan, est décédée au milieu d’un torrent d’abus.



Legault a également dû réprimander publiquement son ministre de l’Immigration, Jean Boulet, lorsqu’il a été révélé que Boulet avait déclaré lors d’un débat que 80% des nouveaux arrivants dans la province ne se donnaient pas la peine de trouver du travail ou d’apprendre le français – deux affirmations vérifiables fausses.

Le même jour, cependant, Legault a déclaré qu’il serait «un peu suicidaire» pour le Québec d’augmenter ses niveaux d’immigration, insistant – comme il le fait depuis des mois – sur le fait qu’accepter plus d’immigrants entraîne une menace pour la langue française. (En fait, 81 % des immigrants au Québec parlent français, selon Statistique Canada.)

Au cours des derniers jours de la campagne, les journaux et les médias sociaux du Québec ont vu des dizaines d’immigrants témoigner, en français, de ce qui les a attirés au Québec, des emplois qu’ils ont occupés, de ce qu’ils ont apporté à la province.

Lors d’un de ses derniers arrêts de campagne, Legault s’est plaint des “analystes” qui l’ont accusé d’être raciste. Il s’est vanté d’avoir été le seul à avoir le courage de parler des valeurs québécoises, mais a ensuite refusé de préciser quelles sont ces valeurs – en disant: “Vous savez ce qui se passe quand j’essaie de le faire.”

Il y avait des spéculations, aussi éphémères soient-elles, quant à savoir si cette négativité, cette division, le blesserait le jour des élections.

La réponse que les électeurs ont donnée lundi était un non catégorique. Le nombre croissant de partisans de Legault appuyait plutôt sa politique du statu quo.

Il s’agit d’une politique de plus de réductions d’impôts visant l’ensemble de la classe moyenne et de politiques environnementales dociles, d’investissements dans les soins aux aînés et d’étranges querelles avec Ottawa.

La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, embrasse sa fille Clara, après avoir parlé à des partisans au siège du PLQ le soir des élections, le 3 octobre 2022. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Et, peut-être avant tout, c’est une politique de défensive contre les demandes que le Québec fasse plus pour lutter contre le racisme systémique, fasse plus pour que les immigrants se sentent les bienvenus, fasse plus pour définir son nationalisme en termes pluralistes.

Legault a fondé la CAQ en 2011 dans le but de rallier des alliés au-delà des clivages politiques. Quelque part en cours de route, sa coalition s’est transformée en un mouvement politique pour capitaliser sur les inquiétudes de longue date concernant l’identité du Québec.

Ce mouvement est désormais ancré dans le cadre de l’establishment.

Les chiens qui n’aboient pas

Lorsque la campagne a commencé en août, on s’attendait à ce qu’elle consolide la transition du Québec loin d’un système de partis défini par le fédéralisme et la souveraineté.

La victoire de la CAQ en 2018 était, après tout, la première fois en 50 ans que ni les libéraux ni le Parti québécois n’étaient élus au pouvoir.

Mais Québec solidaire, le parti progressiste qui espérait émerger comme l’alternative à la CAQ, promettant une action urgente contre les changements climatiques, n’a recueilli que 15 % des voix lundi. C’est à peu près comme ça que ça s’est passé la dernière fois. Il a terminé la course avec 10 sièges – le même nombre qu’il a remporté en 2018.

Le Parti conservateur parvenu du Québec, alimenté par une ferveur libertaire et parfois conspiratrice, a remporté 13 % des voix, juste un point ou deux de moins que les autres partis d’opposition, mais s’est retrouvé sans aucun siège.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, émerge pour s’adresser aux partisans au siège social de QS le soir des élections à Montréal, le lundi 3 octobre 2022. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Le soutien aux deux partis hérités s’est avéré têtu, bien que beaucoup aient prédit leur disparition.

Les libéraux, grâce à une poignée de circonscriptions fortement anglo-saxonnes à Montréal, ont conservé le statut d’opposition officielle, avec un peu plus de 14 % des voix.

Et le PQ a encore une fois trompé la Faucheuse électorale, récupérant trois sièges tout en obtenant à peu près la même part du vote populaire que les libéraux.

Bref, si l’électorat québécois est à l’aise avec le nationalisme conservateur de Legault, il est tout aussi indécis sur ce que devrait être l’alternative idéologique.

Les résultats similaires en termes de vote, mais extrêmement dissemblables en termes de siège, sont presque certains de stimuler les appels à une réforme électorale.

Legault, qui avait autrefois été un partisan de la mise à jour du système uninominal à un tour, a minimisé les appels à la réforme pendant la campagne.

Arpentant le paysage politique québécois mardi matin, il n’y a pas grand-chose qu’il voudrait changer.