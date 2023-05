La politique Revdi du Congrès menace l’avenir du Karnataka : Rajeev Chandrasekhar

Les résultats de l’assemblée du Karnataka de 2023 n’auront aucun impact sur les élections de Lok Sabha en 2024 et le peuple du pays votera à nouveau de manière décisive pour le Premier ministre Narendra Modi, a déclaré Rajeev Chandrasekhar, ministre d’État à l’électronique et à l’informatique, au développement des compétences et à l’entrepreneuriat. dans une interview.

Il a déclaré que les futures générations de Kannadigas devront subir les retombées des dettes du Congrès avec la promesse du parti de diverses garanties, dont 200 unités d’électricité gratuite et une aide au revenu mensuelle pour les femmes et les jeunes chômeurs.

M. Chandrasekhar a également parlé de la récente controverse sur le film « The Kerala Story » et a déclaré que le film était un récit légitime d’une réalité et que tout le monde a le droit de savoir ce qui met en danger l’unité de la nation. Extraits :

Quels sont les principaux enseignements tirés par le BJP de la défaite du Karnataka, d’autant plus que de nombreux ministres et dirigeants de premier plan ont perdu ?

Il est un peu trop tôt pour dire quoi que ce soit à ce sujet. La direction de notre parti, tant à l’État qu’au centre, examinera les causes, les raisons et les changements qui doivent être apportés. Notre (ancien) ministre en chef Basavaraj Bommai en a déjà parlé, et nous allons analyser, introspecter et voir ce qui s’est mal passé et ce qui s’est bien passé.

Pensez-vous que les garanties du Congrès auront un impact sur la santé fiscale du Karnataka ?

Le genre de « revdi (gratuits) « l’économie que le Congrès promeut affectera certainement la santé budgétaire de l’État. En particulier, après la façon dont M. Bommai et le BJP ont reconstruit l’économie de l’État après le coup de COVID-19. Les premières estimations sont que le revdi la politique du congrès entraînera une dépense supplémentaire de Rs 60 000 crore par an, ce qui signifie essentiellement que le déficit budgétaire de l’État sera affecté, et les futures générations de Kannadigas devront subir les retombées de la dette empruntée par le gouvernement du Congrès d’aujourd’hui. Je pense que ce n’est pas bon pour l’État et son avenir, en particulier pour les jeunes qui devront supporter le poids de la dette. Voyons dans quelle mesure le gouvernement est capable de tenir ses promesses et dans quelle mesure il ne le fait pas. Le bilan du Congrès est qu’il fait beaucoup de promesses et ne les tient pas.

Le BJP a perdu les élections au Karnataka

Le décompte du BJP a augmenté à Bengaluru, contrairement à ses performances dans d’autres parties de l’État. Quelles sont vos attentes en tant que résident de Bangalore ?

Je pense que Bengaluru a répondu de manière très significative cette fois à l’appel d’une majorité décisive. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné pour le reste de l’État. Mais je suis profondément heureux et heureux et fier que les Bengaluréens aient vu que l’avenir est le meilleur sous un gouvernement BJP. Bengaluru est une partie très importante non seulement du Karnataka mais aussi de l’Inde, de l’histoire de l’Inde et de la façon dont la nouvelle Inde se façonne selon la vision du Premier ministre Narendra Modi. Et par conséquent, il est important que Bengaluru sorte du chaos urbain et de l’exploitation que les gens connaissent depuis des décennies. Elle doit passer à une gouvernance moderne et créer un confort de vie pour tous ses habitants. C’est quelque chose dont j’ai bon espoir. Mais je ne sais pas si ce gouvernement sera en mesure d’y parvenir, car le bilan du Congrès pendant toutes les années où il a gouverné le Karnataka a été que le parti a toujours considéré Bengaluru comme une opportunité d’exploitation. Je ne retiens donc pas mon souffle sur le fait que le Congrès puisse faire quoi que ce soit de substantiel pour Bangalore, mais j’espère vraiment que nous pourrons faire quelque chose pour la ville dans un proche avenir.

Pensez-vous que les désaccords entre les principaux dirigeants du Congrès du Karnataka qui sont devenus évidents ces derniers jours ont le potentiel d’avoir un impact sur la gouvernance de l’État ?

Écoutez, je connais très bien ces messieurs (M. Siddaramaiah et DK Shivakumar), et pendant la campagne aussi, je les ai appelés comme des affiches de tout ce qui ne va pas avec la politique du Karnataka aujourd’hui. Les deux représentent deux types de politique différents dont nous devrions en fait nous éloigner. Mais ce sont les deux faces d’une même médaille, où règne une corruption endémique, une exploitation effrénée de l’argent public et des ressources publiques, et qu’il s’agisse d’exploitation minière ou de contrats, les deux dirigeants ont un palmarès illustre, notamment un socialiste mais portant un Rs Montre Hublot 70 lakh. Je ne pense pas qu’il y aura quoi que ce soit de nouveau dans la dispense du Congrès, et ce sera plutôt l’habituel. Il y avait un mème récent qui disait que M. Siddaramaiah exploiterait et gérerait le guichet automatique de 6 h à 18 h et que DK Shivakumar dirigerait le guichet automatique de 18 h à 6 h. Je ne sais donc pas sur quelles horloges ils travaillent et quelles seront les divisions du butin. Mais c’est une mauvaise nouvelle pour l’État.

Le Premier ministre Narendra Modi a fait campagne intensivement au Karnataka

La cérémonie de prestation de serment de M. Siddaramaiah à Bengaluru verra de nombreux dirigeants de l’opposition se réunir. Le résultat des élections aura-t-il une incidence sur les résultats de Lok Sabha de 2024 et mobilisera-t-il des efforts pour forger une opposition unie ?

Pas du tout. Je n’y crois pas du tout. Je pense qu’aucun observateur sensé qui a vu l’Inde progresser au cours des neuf dernières années n’aura le moindre doute sur la voie que le pays veut suivre, sur la voie que les habitants du pays veulent suivre. Nous sommes en passe de devenir la troisième plus grande économie du monde, nous créons des opportunités pour tous, indépendamment de la religion ou de tout autre facteur. Et nous nous sommes engagés dans cette voie, et c’est ce que les gens veulent. Nous pouvons nous attendre à ce que le Congrès et le groupe hétéroclite de chefs de l’opposition brouillent l’eau, répandent plus de mensonges et touchent des emplois jusqu’en 2024. Mais le train avec les Indiens a déjà quitté la gare et ils sont déterminés à poursuivre les progrès réalisés dans le neuf dernières années. Personne ne veut regarder en arrière, ou revenir aux mauvaises et vieilles 65 années du Congrès, et certainement ils ne veulent pas que le revdi l’économie du Congrès qui peut ruiner la nation et affaiblir les générations futures. Le Premier ministre Modi fait avancer le pays où les nouvelles générations d’Indiens peuvent garder la tête haute grâce à leur travail acharné et à leur esprit d’entreprise. Le gouvernement Modi a été un catalyseur de succès plutôt qu’un obstacle, et le gouvernement devrait plutôt profiter des succès de ses citoyens plutôt que de les exploiter. Ainsi, 2024 est une fatalité que le Premier ministre Modi continuera à gouverner et à conduire le pays là où il est censé aller. Les gens sont clairs sur le fait que Karnataka 2023 n’aura aucune implication sur l’Inde 2024. Si vous vous souvenez, les mêmes dirigeants se sont réunis en 2018 pour la cérémonie de prestation de serment de HD Kumaraswamy de JD (S) en 2018, mais ce qui s’est passé en 2019 est là pour que tout le monde puisse le voir. . L’opposition en Inde est réduite au tourisme politique et à la diffusion de mensonges.

Amit Shah était également un militant clé du BJP au Karnataka

La polémique autour du film ‘The Kerala Story’, son interdiction par certains états et la suspension de l’interdiction par la Cour Suprême ont enflammé le débat sur la créativité et la censure. Quels sont vos commentaires là-dessus ?

Je pense que c’est un comportement très étrange, une impulsion politique de la part du TMC (Trinamool Congress) et du Congrès et d’autres où ils ont tellement peur de leur propre banque de votes que même l’expression créative de la vérité sur le terrain est retenue pour la crainte que cela nuise à certains égards au sentiment de leur banque de votes. Blesser volontairement les sentiments des gens est mal, mais exposer la vérité et permettre à une histoire d’être diffusée pour que tout le monde puisse la comprendre et en tirer des leçons est une proposition très différente. Je pense certainement que les partis politiques et les dirigeants qui font cela pour leur banque de votes commettent une grave injustice envers le tissu indien qui concerne la liberté d’expression. L’histoire du Kerala est une histoire que tout le monde doit regarder. C’est le récit légitime d’un véritable problème. Il n’est contre aucune religion et n’est pro à aucune religion. Il montre un phénomène de société qui montre les dangers actuels pour l’unité de la nation. Je pense que c’est quelque chose que tout le monde devrait avoir le droit de regarder.