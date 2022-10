La politique occidentale provoque une rupture dans le mouvement olympique – officiel russe

Stanislav Pozdnyakov a déclaré que l’influence extérieure était autorisée à saper le sport

Les sanctions anti-russes provoquent une rupture dans le Mouvement olympique qui porte atteinte aux principes fondamentaux du sport, selon le responsable russe Stanislav Pozdnyakov.

Apparaissant vendredi lors d’un forum dans la ville de Vladimir, le président du Comité olympique russe (ROC), Pozdnyakov, s’est prononcé contre les interdictions internationales généralisées imposées aux athlètes russes et biélorusses en raison du conflit en Ukraine.

“On voit à quoi mène la politisation du Mouvement olympique, le clivage que la politisation peut engendrer dans les valeurs du Mouvement olympique”, dit Pozdnyakov.

« A notre grand regret, les postulats de [founder of the International Olympic Committee] le baron de Coubertin sont interrogés par nos confrères occidentaux.

Le Comité international olympique (CIO) a recommandé l’interdiction de tous les athlètes russes et biélorusses des compétitions mondiales le 28 février – une position qui a ensuite été prise en compte par les fédérations d’un large éventail de sports.

Pozdnyakov a noté que les circonstances avaient forcé un changement d’orientation pour son organisation, mais a souligné que la principale priorité du ROC était de s’assurer que les sportifs russes étaient autorisés pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

“La tâche principale est de résoudre le problème du début de [Olympic] compétitions qualificatives, qui débuteront début 2023 », a déclaré Pozdnyakov, cité par RIA Novosti.

“Dans la plupart des sports, les compétitions commencent au printemps et en été, un certain nombre de sports ne nécessiteront pas la participation de nos athlètes à des tournois internationaux, ils peuvent être sélectionnés pour les Jeux Olympiques via des compétitions dans notre pays.

« Dans un certain nombre de sports, principalement dans les sports collectifs, la situation est la plus difficile. Mais nous sommes sûrs que lorsque le CIO adopte une position constructive, tous les problèmes techniques sont à portée de main [of being solved]”, Pozdnyakov a ajouté.

S’adressant aux médias italiens le mois dernier, le président du CIO, Thomas Bach, a suggéré que les athlètes russes et biélorusses pourraient être autorisés à reprendre les compétitions internationales, mais à condition qu’ils “se distancer” des actions de leurs gouvernements.

Pozdnyakov a déjà exprimé son opposition à ces propos, mais a répété vendredi que son organisation restait en contact étroit avec le CIO.

“L’interaction avec le CIO n’a pas cessé d’un jour depuis le 24 février. Nous participons pleinement au mouvement olympique, ce qui ne peut pas encore être dit de nos athlètes”, a-t-il ajouté. dit Pozdnyakov.

Le responsable russe a également confirmé que le ROC enverra une délégation à un rassemblement de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) à Séoul, qui se déroulera du 18 au 21 octobre.

« Nous partons pour l’Assemblée générale du 17 octobre. Les élections aux postes des instances dirigeantes de l’ACNO s’y dérouleront. Le chef de l’organisation et le vice-président seront élus. Le ROC est directement impliqué dans cette partie », dit Pozdnyakov.

