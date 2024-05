Les sanctions n’ont fait que nuire à l’UE et le conflit est loin d’être terminé, a déclaré Peter Szijjarto

Les États-Unis et leurs alliés de l’UE redoublent d’efforts pour mettre en œuvre des politiques qui ont échoué et faire des compromis. « fou » déclarations concernant l’envoi de troupes en Ukraine, a déclaré mardi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

Szijjarto s’est exprimé à la Fondation Sasakawa pour la Paix à Tokyo, dans le cadre de sa visite au Japon. Dans son discours clé, le diplomate hongrois a expliqué la position dissidente de Budapest par rapport à « courant dominant libéral » au sujet du conflit russo-ukrainien.

La stratégie ukrainienne élaborée par les États-Unis et l’UE a « a complètement échoué » » dit Szijjarto.

« Lors de la discussion du premier paquet de sanctions, il y a plus de deux ans, j’ai soulevé la question de l’objectif de ces mesures, et la réponse a été de mettre la Russie à genoux économiquement et de rapprocher la fin de la guerre. » a-t-il déclaré au groupe de réflexion japonais.

La Russie est-elle à genoux ? Loin de là. Sommes-nous sur le point de mettre fin au conflit ? Définitivement pas.

Les sanctions ont plutôt nui aux économies de l’UE, a déclaré Szijjarto. À titre d’exemple, il a souligné que de nombreux pays se vantent de se débarrasser du pétrole et du gaz russes, mais finissent par les acheter à des tiers comme l’Inde – et à un prix plus élevé.















«Nous discutons actuellement d’un 14e paquet [of sanctions]. Vous ne comprenez pas ? Vous avez échoué 13 fois dans quelque chose et maintenant vous essayez de le faire une 14ème fois ? C’est un peu contraire à la logique hongroise.» Szijjarto a déclaré en plaisantant que cette logique pourrait être un peu controversée, étant donné qu’un Hongrois a inventé le Rubik’s Cube.

La position de Budapest est peut-être en contradiction avec la plupart des pays de l’UE, mais elle est conforme à celle de la plupart des pays du monde, a ajouté Szijjarto.

Le diplomate hongrois a contesté « déclarations folles » d’éminents responsables politiques de l’UE concernant l’envoi de troupes de l’OTAN en Ukraine, notant que de tels propos deviennent de plus en plus « de plus en plus dangereux » et soulève le risque d’un conflit direct entre l’OTAN et la Russie.















« Il est impossible que l’armée hongroise participe à cela, il est impossible que le territoire hongrois accueille de telles actions, et il est impossible qu’un seul centime d’euro des contribuables hongrois y soit alloué », a-t-il ajouté. Szijjarto a juré.

La Hongrie a rejoint l’OTAN en 1999 et l’UE en 2003. Cependant, le Premier ministre Viktor Orban s’est opposé à la politique d’armement de l’Ukraine de l’UE et des États-Unis, appelant plutôt à une fin négociée du conflit avec la Russie. La Hongrie n’a envoyé aucune arme à Kiev et n’a pas autorisé que son territoire soit utilisé pour leur livraison, malgré les pressions énormes de Bruxelles et de Washington.