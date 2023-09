La politique migratoire de Biden est intervenue après la pression des politiciens et des donateurs de New York

Kathryn Wylde du Partnership for New York City, le principal groupe de défense de la communauté des affaires de la ville de New York, a participé aux négociations entre la Maison Blanche, le gouvernement et les chefs d’entreprise de la ville. Elle a déclaré que le fait que le président ait reçu des informations de la part des donateurs sur la crise humanitaire dans la ville a eu un impact.

« En entendant les donateurs lors de ses collectes de fonds parler de l’ampleur des dommages infligés aux budgets de la ville et de l’État en raison de l’inaction du gouvernement fédéral, des problèmes humanitaires associés au fait que des personnes se trouvaient dans un processus fédéral pendant des années sans pouvoir le faire. travailler et subvenir à ses besoins, je pense que cela devait être assez convaincant », a déclaré Wylde.

« Absolument. Cela a fonctionné », a déclaré une source démocrate impliquée dans la collecte de fonds pour le président lors d’un événement cette semaine.

« Nous avons fait suffisamment de bruit et avons assez d’argent pour avoir une grande influence », a déclaré la source, ajoutant qu’un certain nombre de donateurs et de PDG avaient eu des appels avec le personnel de la campagne Biden et écrit des lettres à la Maison Blanche ces dernières semaines sur la question, en particulier. lui demandant de prolonger son statut de protection temporaire.

« Alors maintenant, ces gens sont plus engagés envers lui », a ajouté la personne.

La campagne Biden a refusé de commenter cette histoire, mais lorsqu’on lui a demandé si les donateurs et collecteurs de fonds de New York avaient eu un impact sur la décision d’étendre le statut de protection temporaire aux Vénézuéliens, un responsable de l’administration Biden a répondu : « Non, ce n’est pas ainsi que l’administration prend des décisions. .»

Un porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que la décision concernant les migrants était « fondée sur des conditions extraordinaires et temporaires au Venezuela qui empêchent leurs ressortissants de rentrer en toute sécurité ».

« Cette administration a appelé le Congrès à adopter une réforme globale de l’immigration depuis le premier jour », a ajouté le porte-parole dans une réponse envoyée par courrier électronique. « En raison de l’échec du Congrès à adopter la réforme, le DHS a utilisé les outils limités dont il dispose pour sécuriser la frontière et construire un système d’immigration sûr, ordonné et humain, tout en menant la plus grande expansion des voies légales d’immigration au pays. décennies. »

Le statut de protection temporaire donne aux personnes concernées un chemin plus rapide vers une autorisation de travail et la possibilité de vivre dans le pays sans craindre d’être expulsées. Les New-Yorkais sont frustrés par le manque d’aide du gouvernement fédéral pour s’occuper des 60 000 migrants vivant dans le système d’hébergement de la ville.

Deux sources impliquées dans les collectes de fonds lors de la visite de Biden ont déclaré que la réticence était suffisamment omniprésente pour que la campagne Biden distribue aux organisateurs d’événements une liste de points de discussion sur les politiques migratoires de l’administration pour les utiliser dans les conversations avec les donateurs. Une troisième personne non impliquée dans les collectes de fonds a également partagé les points de discussion.

Le document comprenait des notes selon lesquelles Biden a hérité d’un système d’immigration défaillant et que l’administration « travaille en collaboration avec des partenaires à New York pour résoudre la crise », selon une copie obtenue par NBC News.

L’une des sources a déclaré qu’elle n’était pas au courant que la campagne les distribuait sur d’autres sujets, mais un autre organisateur a déclaré avoir également vu une deuxième série de points de discussion de campagne sur le projet de loi présidentiel sur les infrastructures et la politique de garde d’enfants.

Les trois sources ont également décrit des conversations téléphoniques entre donateurs au cours des dernières semaines au cours desquelles ils ont discuté de la retenue de leurs contributions comme stratégie pour amener l’administration Biden à utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour mettre les migrants au travail plus rapidement.

La semaine dernière, l’une des personnes impliquées dans l’organisation d’un événement « Avocats pour Biden » dans la ville mercredi, a déclaré que les organisateurs avaient du mal à vendre des billets et que certains donateurs avaient réduit ou renoncé à leurs engagements antérieurs dans la campagne.

On ne sait pas encore quels étaient les chiffres définitifs de l’événement, mais un responsable de la campagne Biden avait alors reculé et déclaré que l’événement dépassait les attentes quant au nombre de participants attendus.

« Les principaux donateurs de la région de New York ont ​​dit à la campagne que cela constituait un problème pour les efforts de collecte de fonds », a déclaré l’organisateur démocrate. « Le problème de l’immigration à New York a un impact sur la capacité à collecter des fonds au cours de ce trimestre. »

Un sondage du Siena College publié fin août a révélé que 82% des New-Yorkais a déclaré que l’afflux récent de migrants constitue un « problème sérieux ».

La campagne Biden a affirmé qu’elle n’avait constaté aucune baisse d’enthousiasme de la part des donateurs de la région de New York. Le porte-parole de la campagne, Kevin Munoz, a cité « quatre collectes de fonds en plus d’un programme officiel très chargé à New York, y compris un événement à Broadway de 1 500 places à guichets fermés un lundi soir ».

« Objectivement, ce calendrier témoigne d’un intérêt élevé des donateurs et d’un calendrier de collecte de fonds solide », a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral a alloué plus de 140 millions de dollars d’aide à la ville de New York et a annoncé son intention d’envoyer 100 millions de dollars supplémentaires pour aider les écoles publiques de la ville de New York à accueillir les enfants migrants. Mais Adams a déclaré que la ville pourrait être confrontée à des coûts de 12 milliards de dollars en raison de la crise.

Il loué La décision de l’administration Biden mercredi est considérée comme une « étape importante », mais espère la voir « étendre le statut de protection temporaire aux dizaines de milliers d’autres migrants dont nous avons la garde en provenance d’autres pays ».