La politique israélienne, toile de fond chaotique pour la visite de Biden

JERUSALEM (AP) – Le président Joe Biden, confronté à son propre ensemble de défis à Washington, passera jeudi à naviguer dans la politique chaotique d’Israël alors qu’il rencontre les dirigeants du pays pour renforcer la coopération avec les États-Unis et d’autres nations.

Biden commence la journée en s’asseyant avec le Premier ministre israélien Yair Lapid, qui est devenu chef d’un gouvernement intérimaire au début du mois après l’effondrement de la coalition précédente. Le pays organise sa cinquième élection en moins de quatre ans en novembre.

Bien que Biden sera probablement prudent quant à tout favoritisme – après tout, les précédents présidents américains ont tenté d’influencer la politique israélienne avec peu de succès – il ne fait aucun doute qu’il aimerait voir Lapid l’emporter. Leurs apparitions conjointes pourraient redorer l’image de Lapid dans un pays qui valorise ses relations avec les États-Unis.

Biden et Lapid devraient signer une déclaration conjointe soulignant la coopération militaire entre les États-Unis et Israël, ainsi que leur engagement à empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire. Ils prévoient également de lancer une initiative stratégique sur la collaboration de haute technologie.

En outre, les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse conjointe et organiser un sommet virtuel avec l’Inde et les Émirats arabes unis, un ensemble de pays connus sous le nom de I2U2. Un haut responsable américain, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement avant la réunion, a déclaré que les Émirats arabes unis contribueraient à financer un projet de 2 milliards de dollars soutenant l’agriculture en Inde.

Lapid, 58 ans, est un ancien journaliste et présentateur de télévision qui est entré en politique il y a seulement dix ans. Il a été ministre des Finances sous Benjamin Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien du pays, avant de devenir chef de l’opposition et de concocter une coalition diversifiée de huit partis mettant fin au gouvernement de Netanyahu.

Naftali Bennett est devenu Premier ministre, avec Lapid comme ministre des Affaires étrangères. Mais la coalition s’est effondrée après des mois de luttes intestines et Bennett a accepté de se retirer pour Lapid jusqu’aux élections.

Lapid a travaillé dur pour consolider ses références en tant qu’homme d’État alors qu’il était ministre des Affaires étrangères. Ses assistants pensent que le face-à-face privé, les apparitions publiques et les manifestations d’amitié avec Biden – qui, à 79 ans, effectue son 10e voyage en Israël – renforceront cette image et rendront l’électorat plus à l’aise avec l’idée de Lapid comme leur chef.

Cependant, Netanyahu est à nouveau candidat au poste de Premier ministre, et les sondages d’opinion ont prévu que son parti conservateur, le Likud, remportera le plus de sièges aux prochaines élections, bien devant le parti centriste Yesh Atid de Lapid.

Aucun des deux partis n’est sur le point de s’emparer à lui seul de la majorité des sièges nécessaires pour former un gouvernement, et il n’est pas clair si l’un ou l’autre pourrait constituer une coalition au pouvoir avec des partis plus petits.

Biden a minimisé l’incertitude politique dans une interview avec la Douzième chaîne israélienne diffusée mercredi.

“Nous sommes attachés à l’État, pas à un dirigeant individuel”, a-t-il déclaré.

Biden ne devrait rencontrer que brièvement Netanyahu, avec qui il a eu une relation difficile dans le passé. Plus particulièrement, lorsque Netanyahu était Premier ministre, son gouvernement a approuvé un vaste projet de colonisation à Jérusalem-Est alors que Biden était en visite dans le pays en 2010. Biden, alors vice-président, était furieux.

Tout comme Lapid, Biden fait également face à une menace politique de son prédécesseur. Donald Trump, un allié de Netanyahu qui bénéficie toujours d’un fort soutien des électeurs républicains malgré sa tentative d’annuler les dernières élections, pourrait briguer un nouveau mandat.

Interrogé par Channel 12 s’il s’attendait à une revanche, Biden a répondu: “Je ne prédis pas, mais je ne serais pas déçu.”

Compte tenu du statut des États-Unis en tant qu’allié le plus proche et le plus important d’Israël, Biden est au centre de l’attention du pays lors de sa visite.

Israël a organisé une cérémonie de bienvenue élaborée pour lui à l’aéroport de Tel-Aviv, y compris un tapis rouge et un groupe qui a joué l’hymne national des deux pays. Les principales chaînes de télévision ont mis en place une couverture spéciale en direct de l’arrivée de Biden et ont même diffusé une boucle non-stop de son cortège voyageant sur l’autoroute de Jérusalem.

Biden peut également s’attendre à rencontrer de nombreux politiciens désireux de se faire prendre en photo avec lui, ou peut-être partager une oreille attentive sur la tentative de son administration de rajeunir l’accord sur le nucléaire iranien.

Israël était opposé à l’accord nucléaire initial, conclu sous le président Barack Obama en 2015, car ses limites à l’enrichissement nucléaire de l’Iran expireraient et l’accord ne traitait pas du programme de missiles balistiques de l’Iran ni des activités militaires dans la région.

Au lieu que les États-Unis réintègrent l’accord, dont Trump s’est retiré en 2018, Israël préférerait des sanctions strictes dans l’espoir de conduire à un accord plus radical.

Biden recevra également jeudi la plus haute distinction civile du pays, la médaille d’honneur présidentielle, des mains du président israélien Isaac Herzog.

Il doit également rencontrer des athlètes américains qui participent aux Jeux Maccabiah. Également connu sous le nom de «Jeux olympiques juifs», il s’agit du plus grand événement sportif du pays qui se tient tous les quatre ans pour les athlètes israéliens et juifs du monde entier.

___

Megerian a rapporté de Washington. L’écrivain d’Associated Press Josh Boak a contribué à ce rapport.

Josef Federman, Aamer Madhani et Chris Megerian, Associated Press