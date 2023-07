La politique iranienne de Biden sous examen au milieu de la suspension de l’habilitation de sécurité d’un haut assistant

Les sénateurs républicains et le puissant chef du président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, R-Texas, mènent la charge pour obtenir des réponses sur l’envoyé spécial de l’administration Biden pour l’Iran qui aurait mal géré des documents classifiés.

L’envoyé spécial du président Biden pour l’Iran, Robert Malley, a été déchu de son habilitation de sécurité et mis en congé sans solde jusqu’à ce qu’une enquête soit terminée.

McCaul a envoyé un lettre de demande d’informations détaillées au secrétaire d’État américain Antony Blinken la semaine dernière.

Le républicain du Texas a écrit que la suspension de Malley plus tôt cette année soulève « de sérieuses inquiétudes concernant à la fois la conduite de Malley et la question de savoir si le département d’État a trompé le Congrès et le public américain ».

McCaul a noté, « Bien que la suspension de l’autorisation de l’Envoyé spécial Malley soit indépendamment troublante, notre préoccupation est aggravée par l’incapacité du Département d’État à répondre aux efforts du Comité pour surveiller ses négociations avec l’Iran et sa politique à l’égard de l’Iran. Depuis le 11 avril 2023, le Comité a demandé à plusieurs reprises le témoignage de l’Envoyé spécial Malley, ce que le Département n’a pas satisfait, malgré les nombreux engagements de presse de l’Envoyé spécial Malley remontant au 30 mai 2023. »

Malley a refusé de comparaître devant le Comité en raison de la maladie d’un membre de la famille proche, selon la lettre de McCaul. Cependant, « à aucun moment le Département n’a indiqué que l’habilitation de sécurité de l’envoyé spécial Malley était suspendue ou en cours de révision, ou qu’il faisait l’objet d’une enquête pour faute potentielle », a écrit le membre du Congrès.

Il a ajouté que « le fait que le Département n’a pas informé le Congrès de cette affaire démontre au mieux un manque de franchise et, au pire, représente une désinformation délibérée et potentiellement illégale ».

Interrogé sur la lettre de McCaul, un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital « Nous ne commentons pas la correspondance du Congrès. Rob Malley est en congé et Abram Paley est envoyé spécial par intérim pour l’Iran et dirige le travail du département dans ce domaine. Nous avons rien d’autre à proposer pour le moment. »

Malley a confirmé que son autorisation faisait l’objet d’une enquête, mais a déclaré qu’il était confiant quant à un résultat positif.

« J’ai été informé que mon habilitation de sécurité est en cours de révision. Je n’ai reçu aucune autre information, mais je m’attends à ce que l’enquête soit résolue favorablement et rapidement. En attendant, je suis en congé », a déclaré Malley à Fox News.

Le sénateur Bill Hagerty, R-Tenn., A publié un fil Twitter avec des questions sur l’inconduite présumée de Malley et quand Biden et Blinken ont eu connaissance pour la première fois des accusations portées contre l’envoyé spécial.

Haggerty a également demandé. « Pourquoi ont-ils permis à Malley de continuer son rôle diplomatique alors qu’il faisait l’objet d’une enquête? »

Le sénateur du Tennessee a en outre écrit « Les contacts de Malley avec le Hamas et d’autres groupes extrémistes ont soulevé des inquiétudes dans le passé. Connaissant ses antécédents et ses opinions, pourquoi @Potus et & @SecBlinken ont-ils choisi Malley pour ce poste sensible en premier lieu ? »

Le gouvernement américain et l’Union européenne désignent le Hamas, qui règne sur l’enclave palestinienne de la bande de Gaza, comme une organisation terroriste étrangère.

Le mois dernier, Hagerty a soumis, avec plus de 30 sénateurs, un projet de loi exigeant un vote du Congrès sur l’allègement des sanctions contre la République islamique d’Iran.

Le président de United Against Nuclear Iran, le sénateur Joseph I. Lieberman, et l’ambassadeur Mark D. Wallace, PDG, ont déclaré à la suite de la suspension de Malley que « le statu quo consistant à permettre à l’exécutif de diriger la politique iranienne par lui-même et de manière partisane a été un processus lent ». catastrophe pendant près d’une décennie. Cela peut être un tournant si le Congrès s’affirme et exerce son autorité sur une base bipartite, et nous exhortons les deux parties à reconnaître la gravité de la situation et à agir en conséquence.

Malley a été accusé d’avoir accordé de vastes concessions au régime iranien dans le cadre d’un accord nucléaire planifié. L’accord prévu pourrait fournir jusqu’à 17 milliards de dollars d’allègement des sanctions à l’Iran en échange de restrictions temporaires sur son prétendu programme d’armes nucléaires.

Fox News Digital a rapporté la semaine dernière que l’administration Biden a nié qu’un accord intérimaire avec Téhéran ait été conclu, mais que des négociations déguisées sont toujours en cours.

Malley préconise également depuis longtemps la normalisation des relations avec un certain nombre d’États parrains du terrorisme. Selon un article du magazine Time de 2006, il a écrit : « Aujourd’hui, les États-Unis ne parlent pas à l’Iran, à la Syrie, au Hamas, au gouvernement palestinien élu ou au Hezbollah… Le résultat a été une politique avec tout l’attrait d’un principe moral et tous les l’efficacité d’une harangue fatiguée. »

Le gouvernement américain a classé le mouvement libanais Hezbollah comme organisation terroriste étrangère. Le principal partenaire stratégique de l’Iran, le Hezbollah, a assassiné des centaines de militaires américains.

Le sénateur Marco Rubio, R-Floride, a tweeté « Cette situation avec Malley rend plus important que jamais pour le Congrès d’examiner et de peser sur « l’accord » secret qu’il est en train de conclure avec l’Iran ».

S’exprimant lors de la conférence du Conseil national de la résistance en Iran à Paris ce week-end, l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a déclaré à propos de Malley : « J’ai cherché dans ma mémoire un cas de notre histoire où un haut responsable diplomatique des États-Unis a découvert lui-même dans cette position. Et je ne peux pas penser à un seul cas.

La critique croissante de Malley pourrait donner un nouvel élan à la campagne lancée par le militant des droits de l’homme irano-américain, Masih Alinejad, pour forcer le département d’État américain à retirer Malley de son poste d’envoyé spécial. La campagne de pétition d’Alinjed a recueilli 136 475 signatures depuis son lancement en octobre.

Alinejad et d’autres militants anti-régime iranien affirment que Malley « déforme la nature des manifestations » contre le régime iranien et « fait pression pour des négociations avec la République islamique ». Après que la tristement célèbre police de la moralité iranienne aurait torturé et assassiné Masha Amini, 22 ans, pour ne pas avoir couvert correctement ses cheveux avec un hijab, des manifestations de masse se sont emparées du pays qui ont commencé en septembre.

L’organisation américaine Union nationale pour la démocratie en Iran a déclaré dans un communiqué qu’elle « menait la charge contre la nomination de M. Malley depuis le début. Ainsi, là où la volonté politique faisait défaut pour agir contre les politiques indéfendables de M. Malley, nous espérons qu’un l’enquête judiciaire et l’état de droit obligeront finalement à prendre des mesures, s’il est prouvé qu’un comportement indéfendable a eu lieu. »

Andrea Vacchiano et Nick Kalman de Fox News ont contribué à ce rapport.