La politique injuste des géants mondiaux de la technologie nuit à l’industrie indienne du jeu selon un panel parlementaire

L’industrie des jeux d’adresse a demandé l’intervention du gouvernement pour freiner les politiques arbitraires des géants mondiaux de la technologie monopolistiques. Des sources ont déclaré que l’organisme de l’industrie du jeu ainsi que des entreprises technologiques nationales comme Makemytrip, Zomato, Oyo et d’autres ont déposé devant un panel parlementaire le 21 juillet au sujet des politiques injustes des géants de la technologie.

L’industrie du jeu aurait mis en évidence les politiques illégales et biaisées de Google qui interdisent aux plates-formes indiennes de jeux d’adresse de s’inscrire sur sa plate-forme, tout en laissant carte blanche aux applications de jeu étrangères.

La commission parlementaire permanente, dirigée par le chef du BJP et ancien ministre de l’Union Jayant Sinha, avait examiné le comportement de domination du marché des géants mondiaux de la technologie.



Des sources ont déclaré que l’industrie du jeu a soumis au panel que bien que Google n’autorise pas les jeux d’adresse indiens en ligne sur son Google Play Store, il fait la promotion de son propre service de jeu appelé « Play Pass » et d’autres jeux chinois et occidentaux.

Il a été souligné que lorsque les utilisateurs téléchargent directement des applications de jeux en ligne, Google essaie de dissuader l’installation de l’application en affichant des messages d’avertissement. Il empêche également injustement d’autres magasins d’applications Android de faire de la publicité sur sa plate-forme et limite le choix des consommateurs.

Les géants de la technologie Google et Apple ont fait l’objet de plusieurs ordonnances judiciaires défavorables concernant leurs pratiques monopolistiques. La Commission indienne de la concurrence (CCI) a jugé que la facturation des applications par Google était “injuste et discriminatoire”.

En France, Google s’est vu infliger une amende de deux millions d’euros par le tribunal de commerce de Paris pour pratiques abusives envers les développeurs de son Play Store. Le département américain de la Justice devrait déposer une plainte antitrust contre Google pour son monopole sur le marché de la publicité en ligne.

En Inde, une enquête de la CCI en 2021 avait révélé que Google appliquait des contrats unilatéraux sur les appareils et les fabricants d’applications afin que ses propres applications et produits conservent la primauté dans l’utilisation des consommateurs et soient préinstallés sur les appareils via son accord de distribution d’applications mobiles ( MADA).

Aux États-Unis, 36 États ont intenté une action en justice contre Google en raison de l’abus par Google de son monopole sur la distribution d’applications pour les appareils Android, notamment en bloquant la concurrence par des barrières contractuelles et techniques.

