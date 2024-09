La politique influencerait les partenaires sexuels de plusieurs Américains

Même si la politique divise les Américains, elle n’influencerait pas leur vision de la sexualité en pratique.

La société californienne de recherche sur le bien-être « Innerbody » a mené un sondage auprès d’Américains pour connaître leurs préférences au lit, selon leur parti politique préféré.

Pour un premier rendez-vous, ce sont 57% des républicains qui souhaiteraient avoir des relations sexuelles immédiatement, contre 52% des démocrates.

«Nous avons eu une relation sexuelle lors du premier rendez-vous, donc vous avez eu votre réponse», a fait savoir un partisan anonyme de Donald Trump au Le New York Postalors qu’il marchait avec sa petite amie dans le quartier de Tribeca.

Toutefois, six non-démocrates sur dix se briseraient avec leur partenaire s’ils votaient pour Joe Biden, selon l’étude auprès de 972 personnes.

«La plupart des gens sont prêts à faire des compromis, mais pensent que l’autre parti politique est tellement éloigné de leurs valeurs fondamentales qu’il serait impossible de trouver un terrain d’entente», a dit un chercheur de l’étude, Tim Barclay.

«Si je suis dans une application de rencontres et que je vois que tu es libéral, on ne va pas connecter parce que je vais faire un commentaire qui ne te plaira pas et on ne va pas avoir les mêmes valeurs», a indiqué Rachel Green , 30 ans.

Parmi les personnes rassemblées, 61% ont déclaré que des opinions politiques divergentes constituant un frein à leur éventuelle relation.