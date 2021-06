La politique frontalière « pathétique » du gouvernement responsable du retard de la fin du verrouillage, selon Keir Starmer

La politique « pathétique » du gouvernement en matière de contrôle aux frontières est responsable du retard attendu de la levée des dernières réglementations de verrouillage, a déclaré Keir Starmer.

S’exprimant lundi avant l’annonce de Boris Johnson, le leader travailliste a déclaré que la prolongation attendue de quatre semaines de la réglementation était « le résultat net » de « l’approche pathétique » du Premier ministre.

S’adressant à une radio téléphonique, Sir Keir a fustigé le gouvernement pour sa lenteur à introduire la quarantaine dans les hôtels, permettant aux personnes voyageant en provenance de pays à haut et à faible risque de se mélanger dans les aéroports et de mettre l’Inde sur la liste rouge.

« Nous y sommes, le 21 juin était censé être le jour de la liberté, et pourquoi n’allons-nous pas le frapper? Et il semble que nous ne le soyons pas: Répondez, à cause de la politique des frontières pathétique du gouvernement, absolument pathétique », a-t-il déclaré à LBC radio.

« Ils n’ont introduit la quarantaine dans les hôtels qu’en février de cette année, je pense, puis seulement 1% [of travellers].

« Ensuite, nous avons traversé ce ridicule ‘rouge, ambre, vert’ [traffic light system] … personne ne sait où ils en sont là-dessus.

« Et puis le retard inexplicable du 9 je pense au 23 avril pour mettre l’Inde sur la liste rouge, avec beaucoup de gens qui arrivent, puis en plus de tout cela et mélanger à l’aéroport d’Heathrow des personnes sur des listes rouges et des listes vertes.

« C’est pourquoi nous sommes ici et la variante Delta est entrée à cause du contrôle pathétique des frontières par le gouvernement. »





Le gouvernement avait espéré mettre fin à toutes les restrictions légales d’ici le 21 juin, mais l’augmentation des cas de la variante Delta, plus transmissible, a fait réfléchir les ministres à deux fois, avec une annonce attendue par M. Johnson à 18 heures.

Les sondages suggèrent un soutien relativement fort pour un report de la levée définitive des réglementations qui incluent la réouverture de certains lieux d’accueil comme les boîtes de nuit.

Le ministre de la Santé, Edward Argar, a déclaré lundi matin à la BBC que le report d’un mois de la levée des restrictions permettrait de mettre 10 millions de deuxièmes doses de vaccin contre le coronavirus dans les bras des gens.