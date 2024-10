La politique extrémiste a divisé cette communauté conservatrice californienne. Que faudra-t-il pour inverser la tendance ?

Il s’agit du deuxième d’une série de trois articles sur la période précédant l’élection présidentielle américaine de 2024 dans le comté de Shasta, une région de 180 000 habitants. les gens du nord de la Californie qui sont devenus un centre du mouvement négationniste des élections et un foyer de politique d’extrême droite. Lisez le premier ici.

Tim Garman s’inquiète pour le comté de Shasta. Sa communauté est au milieu d’un virage vertigineux vers l’extrême droite, attirant l’attention nationale pour sa politique tapageuse et radicale et son adhésion sans réserve aux théories du complot électoral.

Garman le sait assez bien. En tant qu’élu au conseil de surveillance du comté, il en a été directement témoin dans l’hostilité et le vitriol qui sont devenus monnaie courante dans la vie publique. La région est confrontée à de réels problèmes, notamment taux de suicide le plus élevé en Californie, les pénuries de soins de santé mentale et l’augmentation du sans-abrisme, mais l’agenda politique s’est souvent concentré sur la lutte contre l’État et les tentatives de refonte du système électoral.

« C’est écoeurant de voir combien de temps nous perdons », a déploré Garman dans une interview plus tôt cette année.

À la veille d’élections cruciales et controversées, les événements de Shasta peuvent être considérés comme une étude de cas sur la façon dont les politiques extrémistes peuvent diviser et corroder une communauté et créer un dysfonctionnement au sein du gouvernement local. Le comté est devenu un exemple pour les pourvoyeurs de désinformation sur le vote à travers les États-Unis. Que Shasta puisse ou non résister à ces efforts offrira également des leçons.

« Les républicains à l’ancienne mode se soulèvent et se battent contre les tendances des factions d’extrême droite qui adhèrent à la théorie du complot », a déclaré Lisa Pruitt, experte en droit rural à l’Université de Californie à Davis. « La question est : vont-ils réussir ?

Il y a deux ans, personne n’aurait imaginé que Garman en fasse partie. Il a été élu lorsque le comté a évincé un leader républicain modéré de longue date en 2022 – un effort promu et célébré par l’extrême droite de la région. Garman, alors président d’un conseil scolaire local qui opposé les mandats de vaccins et de masques, avaient le soutien des ultra-conservateurs et des miliciens.

Mais Garman a changé de cap – et est devenu un objet de mépris de la part de certains de ses premiers partisans. Lorsque les superviseurs qui affirmaient à tort que les élections étaient manipulées ont décidé de se débarrasser des machines à voter du comté et de les remplacer par un système de comptage manuel, il a voté contre la proposition. Il a ensuite publiquement approuvé le rappel d’un collègue d’extrême droite.

« Les gens qui m’ont soutenu lorsque j’ai postulé pour le poste de superviseur, s’ils avaient fait un peu plus de recherches sur moi, ils ne m’auraient probablement jamais soutenu », a-t-il déclaré en avril. « Si je les avais un peu plus étudiés, je n’aurais jamais voulu leur soutien. »

Le comté de Shasta se préparait à une transformation en 2022. La région avait été bouleversée au milieu de la pandémie, les habitants étant de plus en plus frustrés par les fermetures d’écoles et d’entreprises et par ce qu’ils considéraient comme des faux pas et des excès de la part de l’État. Ces turbulences s’inscrivaient dans le cadre d’une agitation et d’un extrémisme politique croissants à travers les États-Unis, qui se manifestaient par des réunions indisciplinées des conseils scolaires et des conseils municipaux et par des menaces contre les responsables.

Mais à Shasta, la situation était particulièrement aiguë. Le Covid-19 et les réactions négatives qui ont suivi ont enflammé ce bastion conservateur de longue date, renforçant les sectes les plus extrémistes du comté : les milices et les sécessionnistes.

Les résidents avaient dirigé leur colère contre les cibles les plus accessibles : leur conseil de surveillance du comté. Les élus ont reçu des menaces de mort en privé et lors de réunions publiques de la part d’habitants qui ont averti que « la corde est réutilisable » et que les gens « ne seraient plus en paix plus longtemps ».

Avec l’aide d’un riche héritier du Connecticut Avec une rancune de longue date contre le comté qui a investi de l’argent dans le mouvement anti-establishment naissant, les habitants ont organisé le rappel d’un superviseur du comté : Leonard Moty, un républicain modéré avec des décennies d’expérience qui s’est soudainement retrouvé pas assez conservateur.

Les organisateurs du rappel ont accusé Moty de « trahison de la confiance du public » pour ne pas s’être opposé aux restrictions de Covid-19 et ont suggéré qu’il était acheté par Dominion Voting Systems, la société décriée par Donald Trump qui a fourni le matériel de vote du comté.

Est arrivé Garman, le président du conseil du district scolaire de Happy Valley Union. Garman avait passé six ans au conseil scolaire. Il était compagnon couvreur de métier avant que des blessures au genou ne mettent brusquement fin à sa carrière et il a développé un intérêt pour la fonction publique. Le père de cinq enfants et sa femme ont créé un groupe local de soutien pour le diabète (deux de leurs filles souffrent de diabète de type 1) et il a finalement brigué une fonction publique.

Ses positions conservatrices trouvent un écho auprès de ceux qui recherchent un changement, a-t-il déclaré au Guardian. Le conseil scolaire auquel il a siégé a été parmi les premiers à se prononcer contre un projet de mandat de vaccination pour les élèves, a-t-il déclaré.

Garman s’est opposé aux règles en matière de vaccination et de port du masque et a déclaré sur un site Internet de campagne qu’il croyait au « contrôle local, au choix personnel plutôt qu’aux mandats et aux libertés constitutionnelles », le média local. Un café d’information signalé.

Le rappel a gagné du terrain et a rapidement aiguisé les divisions au sein de la communauté entre ceux qui recherchaient des responsables qui voudraient abandonner la politique comme d’habitude et défier les lois étatiques et fédérales et ceux qui craignaient le nouveau groupe radical cherchant le pouvoir.

Au moment où il s’est présenté aux élections, il a rejeté les allégations d’une prise de pouvoir par l’extrême droite et a déclaré au Abeille de Sacramento que le rappel a été lancé par un groupe de mères plutôt que par des extrémistes. Il s’est néanmoins engagé à représenter tous les résidents, même ceux opposés à l’effort de rappel.

Une fois élu, il a voté avec le bloc d’extrême droite pour retirer Karen Ramstrom, la responsable de la santé du comté. Ramstrom était responsable de la réponse du comté au Covid-19 et avait fait face à des menaces de la part de résidents en colère pour avoir suivi les règles de l’État en matière de pandémie.

Mais environ six mois après le début de son mandat, a déclaré Garman, quelque chose s’est produit qui a changé sa perspective. Un orateur public lors d’une réunion du conseil d’administration est venu et a ouvertement exprimé son racisme. « Cela m’a sidéré – la haine et le racisme qui sortaient de sa bouche.

« Je n’avais pas réalisé le niveau de haine qui se cachait derrière ces gens, la quantité de racisme qui était là et présente », a-t-il déclaré. « Ce sont juste des gens méchants et ce n’est pas qui je suis. »

Ce ne serait pas la dernière fois : l’année dernière, un homme a proféré des insultes racistes lors d’un commentaire public et a été autorisé à rester dans les chambres pendant qu’un homme noir qui protestait était escorté dehors, a indiqué le tribunal. Projecteur d’enregistrement Redding signalé.

Alors que l’extrême droite gagnait plus de sièges au conseil d’administration, Garman est devenu un vote décisif. Il commença de plus en plus à se ranger du côté de Mary Rickert, la seule modérée restante au conseil d’administration.

Lorsque le conseil de surveillance a décidé de rompre les liens avec Dominion sans remplacement et a ordonné la création d’un système de comptage manuel, Garman a voté contre.

Alors que les conservateurs du comté semblaient désireux de se battre avec le gouvernement démocrate de Californie, Garman était sceptique quant à une telle approche. « Il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses et quand vous enfreignez la loi, c’est la mauvaise façon. »

Il a rompu les rangs avec les conservateurs lorsqu’il s’est agi d’embaucher un nouveau responsable de la santé et a été critiqué par ses collègues. « J’ai le droit de voter comme je veux. Vous n’allez pas me pousser à changer d’avis », a-t-il déclaré dans un Réunion d’octobre 2023. « Je ne travaille pas seulement pour une personne ici ou pour une personne là-bas. Je travaille pour tout le comté.

Il a également défendu l’ancienne registraire des électeurs et son bureau, que la majorité du conseil d’administration a souvent vilipendé. Garman s’est rendu au bureau après être devenu superviseur et a examiné de près les problèmes qui préoccupaient les gens, a-t-il déclaré, et n’a rien trouvé.

Selon la personne à qui vous posez la question dans le comté de Shasta, Garman est soit un transfuge, soit un homme d’éthique qui essaie de prendre la meilleure décision pour le comté qu’il représente. Les votes de Garman ont encouragé certains modérés et libéraux, frustrés par le virage d’extrême droite du conseil d’administration, mais certains observateurs se sont montrés sceptiques.

« Il a fait de très mauvais votes », a déclaré Doni Chamberlain, rédacteur en chef de la publication locale A News Cafe. Mais en cours de route, il a changé, a déclaré Chamberlain, qui fait régulièrement la chronique de la politique tumultueuse du comté. « [But] Je pense qu’il a une conscience.

Les ultra-conservateurs qui lui ont apporté leur soutien au début n’étaient pas contents – l’un d’entre eux l’a décrit comme la « plus grande déception » qu’il ait jamais vue. « Vous direz une chose aux gens et vous en ferez une autre. Vous avez couru sur ces choses, puis vous avez fait demi-tour », a déclaré Terry Rapoza, qui soutenait auparavant Garman, lors d’une réunion publique en 2023. « Je ne pense pas que nous puissions en supporter beaucoup plus, Tim.

Garman a déclaré avoir reçu des menaces. Mais selon lui, sa prise de décision n’a pas changé, ses premiers partisans ne le connaissaient tout simplement pas. «Toutes mes décisions sont bien réfléchies, bien documentées et, à mon avis, les meilleures au nom de notre comté. Il n’y a personne pour influencer mon vote.

Robert Sid, un conservateur et observateur politique du comté de Shasta, a émis l’hypothèse que les personnes qui ont soutenu Garman n’avaient pas fait un bon travail en examinant leur candidat et l’ont soutenu en raison de son opposition aux mandats de Covid. «Ils pensaient qu’il allait se ranger du côté de Jones. Je pense qu’il les a laissé tomber.

Garman reconnaît qu’il est en désaccord avec la majorité du conseil d’administration. L’été dernier, les conservateurs l’ont vivement critiqué pour avoir porté une chemise approuvant le rappel de son collègue superviseur Kevin Crye.

Tandis que Crye parvenait à conserver son siège, Garman voyait toujours un « changement colossal » en cours dans le comté de Shasta. Jones a été « soufflé hors de l’eau », a-t-il déclaré, et les électeurs sont fatigués du dysfonctionnement du gouvernement local et des brimades des fonctionnaires.

Garman est également sur le point de quitter ses fonctions. En raison du redécoupage du comté, il n’était plus éligible à son siège actuel et devra plutôt attendre pour se présenter en 2026. Il espère avoir une chance, même sans le soutien de ceux qui l’ont initialement soutenu, et pense que Shasta est se dirige vers un avenir plus stable.

« Les habitants du comté de Shasta ont pris la parole et ont dit que ça suffisait », a-t-il déclaré.