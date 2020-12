Appel nominal Tom Williams / CQ)

Les républicains et les démocrates ont peut-être plus de points communs qu’il n’y paraît, selon une nouvelle enquête.

Notre enquête – menée en août et septembre en partenariat avec le Chicago Council on Global Affairs et l’Université du Texas à Austin – a demandé à plus de 800 responsables gouvernementaux, membres du Congrès, chercheurs, journalistes et avocats d’évaluer la probabilité d’efforts américains unifiés pour répondre défis internationaux critiques d’ici 2022. Ils ont identifié plusieurs problèmes de politique étrangère pour lesquels l’élaboration de politiques bipartites était «plus probable qu’improbable».

Le bipartisme était l’un des messages centraux de la campagne du président élu Joe Biden.

Notre recherche n’a pas évalué la possibilité d’une action unifiée sur les questions nationales, ce que de nombreux experts considèrent comme extrêmement improbable. Mais il a trouvé quatre questions de politique étrangère sur lesquelles démocrates et républicains pourraient se rencontrer.

1. Chine

Derrière la partisanerie empoisonnée affichée à Washington, les démocrates et les républicains s’accordent pour la plupart sur la politique américano-chinoise.

Sous l’administration Trump, le Congrès a agi de manière bipartisane pour sanctionner la Chine pour avoir persécuté les Ouïghours, une minorité ethnique musulmane, et pour avoir réprimé les manifestants pro-démocratie à Hong Kong.

Les démocrates et les républicains ont également convenu que les États-Unis devaient revoir leur mode de financement du développement à l’étranger pour rivaliser avec la Chine, qui a gagné la bonne volonté de l’Afrique à l’Amérique latine en construisant des routes, des barrages et d’autres infrastructures essentielles.

Plus de neuf responsables et experts de la politique étrangère sur 10 que nous avons interrogés pensaient qu’il était au moins assez probable que les États-Unis feront un effort majeur au cours des deux prochaines années pour contrer la montée continue de la Chine. Parmi ceux qui s’attendent à un tel effort, 87% pensent qu’il est plus probable qu’improbable d’être bipartisan.

2. Préparation à une pandémie

Malgré la politisation sévère du COVID-19, le bipartisme est à portée de main face aux futurs défis de santé mondiaux, selon notre étude.

Six professionnels de la politique étrangère sur sept prévoient un effort important dans les deux prochaines années pour se préparer à une autre pandémie mondiale. Parmi ceux-ci, 78% pensent qu’il attirera le soutien des deux côtés de l’allée.

Un écart substantiel sépare les deux parties sur l’équilibre privilégié entre la protection de la santé publique et le maintien d’une activité économique normale pendant la pandémie de coronavirus. Mais les parties ont travaillé ensemble dans le passé pour réduire la propagation mondiale du VIH / sida et pour investir dans le développement de vaccins contre les coronavirus.

3. Cybermenaces

La coopération est également possible pour protéger les informations numériques des Américains des adversaires étrangers.

Après de nombreuses attaques parrainées par l’État contre les réseaux informatiques américains par des pays comme la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l’Iran, le Congrès est sur le point d’approuver une législation bipartite pour établir un tsar de la cybersécurité à la Maison Blanche.

D’ici 2022, plus des trois quarts des responsables et des experts prédisent que les démocrates et les républicains se seront réunis sur d’autres mesures majeures pour protéger les États-Unis contre les cyberattaques internationales.

4. Commerce

Le commerce est un autre domaine politique autour duquel les démocrates et les républicains peuvent se rallier, selon nos recherches.

Il ne sera pas facile d’annuler la politique «America First» de Trump, qui imposait des droits de douane sur les importations clés comme l’acier et fermait les marchés étrangers aux fabricants américains. Mais 65% de ceux qui s’attendent à un effort majeur d’ici 2022 pour développer le commerce international prévoient qu’il sera bipartisan.

Il existe un précédent pour une telle collaboration. L’accord commercial de Trump entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a été adopté avec une approbation bipartite plus tôt cette année.

Partir seul sur le climat

Les Américains sont aujourd’hui plus polarisés qu’à n’importe quel moment depuis la guerre civile, et le Congrès est amèrement divisé.

Mais l’histoire montre que la politique étrangère peut dépasser la mêlée partisane. Et des dizaines d’anciens responsables républicains de la sécurité nationale ont approuvé la candidature de Biden parce qu’ils étaient «profondément préoccupés par la sécurité de la nation et sa position dans le monde sous Donald Trump».

Les nominations par Biden de responsables de la politique étrangère qui sont très appréciés de l’autre côté de l’allée, tels qu’Anthony Blinken au poste de secrétaire d’État, jettent les bases d’une action bipartisane.

Pourtant, notre enquête a identifié un problème majeur sur lequel les experts pensent que Biden aura du mal à gagner le soutien républicain: la crise climatique mondiale.

Six Américains sur 10 considèrent le changement climatique comme une menace critique, et Biden a souligné l’importance de la question en nommant l’ancien secrétaire d’État John Kerry son envoyé pour le climat, un nouveau poste au niveau du Cabinet.

Mais les républicains sont beaucoup moins préoccupés par le changement climatique que les autres Américains, selon des recherches. Seuls quelques législateurs du GOP reconnaissent que même des mesures progressives doivent être prises. Les deux parties sont profondément divisées sur des politiques de base telles que la nécessité d’imposer des réductions des émissions de gaz à effet de serre.

Seuls 18% des professionnels de la politique étrangère de notre enquête qui prévoient une initiative climatique majeure d’ici 2022 pensent qu’elle sera bipartisane.

Pour s’attaquer de manière agressive à la crise climatique, Biden devra probablement s’appuyer largement sur l’action de l’exécutif – tout comme le président Barack Obama l’a fait.

