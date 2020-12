(Opinion Bloomberg) – Un différend sur un territoire africain obscur révèle des visions conflictuelles de la puissance américaine.

Un changement majeur dans la politique américaine à l’égard du Sahara occidental a été largement négligé au milieu d’une transition présidentielle mouvementée et de l’aggravation de la pandémie. Bien que cela puisse sembler anodin pour la plupart des Américains, le changement met en évidence une question philosophique plus large posée par la présidence de Donald Trump – si les règles, les normes et les institutions de la structure de l’ordre international d’après-guerre renforcent ou affaiblissent les États-Unis.

Le Sahara occidental peut sembler un endroit étrange pour ce débat. Après la fin de l’administration espagnole en 1975, le Maroc a établi un contrôle de facto sur la plus grande partie du Sahara occidental adjacent, une zone de la taille du Colorado qui s’étend de l’océan Atlantique jusqu’au désert du Sahara.

Les États-Unis et les Nations Unies n’ont jamais officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire, au motif qu’elle avait été acquise par la force et que l’autodétermination de son peuple avait été abrégée. C’est la même raison pour laquelle Washington n’a jamais reconnu l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 ou – jusqu’à récemment – la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan, remportée à la Syrie lors de la guerre des Six jours de 1967.

Mais Trump a renversé la politique américaine de longue date sur les hauteurs du Golan. Il fait maintenant de même avec le Sahara occidental, en utilisant la reconnaissance de la souveraineté marocaine comme une récompense diplomatique pour la normalisation partielle des relations du gouvernement marocain avec Israël. Cet accord poursuit la séquence de lubrification de Trump, avec des ventes d’armes et d’autres incitations, des rapprochements diplomatiques entre Israël et les pays arabes. Il met également en lumière deux conceptions de l’ordre international et de la puissance américaine.

La politique américaine envers le Sahara occidental était traditionnellement enracinée dans la première vision, souvent décrite comme un internationalisme libéral. Les internationalistes libéraux soutiennent que la grande réussite de l’après-guerre a été d’atténuer l’anarchie traditionnelle des affaires mondiales. Cela a exigé la construction d’institutions, telles que l’ONU et l’Organisation mondiale du commerce, qui facilitent la coopération sur des défis communs, et des principes enchâssés, tels que l’idée que la conquête forcée de territoire ne doit pas être légitimée dans le cadre d’une géopolitique qui fait le droit.

L’histoire continue

Cette approche, selon les internationalistes libéraux, est également bonne pour les États-Unis. Bien sûr, le pays le plus puissant pourrait s’entendre dans un monde où la puissance brute était l’arbitre de chaque différend. À long terme, cependant, il s’en tirera mieux en soutenant un concept d’ordre mondial que d’autres nations ont des raisons de soutenir.

Limiter «les retours au pouvoir», comme l’a dit le politologue G. John Ikenberry, est en fait un moyen de susciter l’adhésion internationale nécessaire pour améliorer la stabilité et prolonger la durée de vie du système américain.

L’administration Trump a adopté une approche différente. La politique internationale reste un mauvais jeu, soutient-il, et les États-Unis doivent agir avec assurance, voire sans pitié, pour défendre leurs intérêts.

Le monde n’est pas une «communauté mondiale» mais une «arène où les nations, les acteurs non gouvernementaux et les entreprises s’engagent et se font concurrence pour obtenir un avantage», a écrit en 2017 l’ancien conseiller à la sécurité nationale HR McMaster et le chef du Conseil économique national Gary Cohn. une force militaire, politique, économique, culturelle et morale inégalée. »

Le problème, de ce point de vue, c’est que certains aspects de l’ordre créé par les États-Unis limitaient désormais l’emploi de cette force. Des organisations internationales, telles que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé, ont été capturées par des autocraties corrompues. La puissance économique américaine était émoussée et la souveraineté américaine violée, selon Trump, par les règles de l’OMC.

Une grande partie de la diplomatie de l’administration Trump peut être considérée comme un effort pour tirer un plus grand avantage géopolitique de la puissance américaine – et se libérer des normes, des institutions et des arrangements censés rendre l’influence américaine plus difficile à exercer.

Le changement au Sahara occidental fait partie de cette approche. Oui, Trump s’efforce de cimenter un héritage sur les questions arabo-israéliennes avant de quitter ses fonctions. Mais sa volonté de reconnaître l’acquisition de territoire par la force témoigne d’une désillusion familière de Trump avec certains principes fondamentaux de l’ordre d’après-guerre.

Il y a un certain argument en faveur de cette approche. Formaliser les relations de coopération entre Israël et les pays arabes ne transformera pas l’environnement stratégique de la région, mais c’est une entreprise louable. De plus, les normes et les institutions ne sont pas des fins en soi: elles sont des moyens de garantir les intérêts nationaux des États-Unis, ce qui signifie que leur importance relative peut raisonnablement être réexaminée de temps à autre.

Le problème, cependant, est que l’approche de l’administration Trump est peu susceptible de bien servir ces intérêts.

Considéré simplement en termes transactionnels, Trump a donné un gain majeur pour une concession mineure, étant donné que le Maroc avait déjà des liens relativement coopératifs, bien que calmes, avec Israël. Un retour en arrière est également possible, sous la forme de tensions accrues entre le Maroc et le Front Polisario, un mouvement politique du peuple autochtone sahraoui que de nombreux pays africains considèrent comme le représentant légitime du Sahara occidental, ou entre le Maroc et l’Algérie, qui soutient le Front Polisario.

Le plus grand danger est que la politique américaine légitimera le type de comportement auquel Washington devrait s’opposer. Un monde dans lequel les pays peuvent conquérir des territoires par la force et faire légitimer ces conquêtes par la communauté internationale est un monde qui sera beaucoup plus favorable aux prédateurs autoritaires qu’aux démocraties soucieuses de la stabilité.

Même si les États-Unis ne bénissent cette pratique que dans certains cas, cela rendra plus difficile de s’opposer dans d’autres. Et si l’Amérique signale qu’elle accepte de plus en plus une approche «force-fait-droit» des affaires internationales, alors sa direction semblera moins fondée sur des principes et moins attrayante pour d’autres États qui ont traditionnellement soutenu la primauté des États-Unis.

Il est révélateur, à cet égard, que l’ancien secrétaire d’État James Baker et l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui représentent des courants très différents de la politique étrangère républicaine, aient vivement critiqué la décision de Trump. Une superpuissance, reconnaissent-ils, a moins besoin du droit international et de l’ordre international que les autres nations. Mais même les États-Unis ne prospéreront pas en dégradant constamment le monde qu’ils ont contribué à construire.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Hal Brands est un chroniqueur d’opinion Bloomberg, le professeur distingué Henry Kissinger à la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins et un chercheur à l’American Enterprise Institute. Plus récemment, il est co-auteur de «Les leçons de la tragédie: Statecraft and World Order».

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP