La politique et l’inflation penchent alors que la confiance des petites entreprises traîne l’économie

Le président Joe Biden salue les travailleurs lors d’une visite à la quincaillerie WS Jenks & Son à Washington, DC, États-Unis, le mardi 9 mars 2021. Yuri Gripas | Bloomberg | Getty Images

Les propriétaires de petites entreprises à travers les États-Unis sont plus confiants, mais à peine, car les craintes concernant l’inflation des prix, les coûts de location, les hausses d’impôts et la politique partisane pèsent sur Main Street, car cela montre des signes de retour à la normale de fonctionnement d’avant Covid. Près des deux tiers (64%) des entrepreneurs affirment désormais que leur entreprise peut survivre plus d’un an dans les conditions commerciales actuelles, contre 55% au dernier trimestre, alors que la vague de fermetures et de faillites qui a écrasé de nombreuses entreprises de Main Street s’atténue et que le pays émerge. de Covid – les nouveaux cas signalés sont maintenant tombés en dessous de 30 000 et plus de 100 millions d’Américains sont entièrement vaccinés. Un plus grand nombre de propriétaires d’entreprise (34%) qualifient les conditions commerciales actuelles de bonnes, selon le deuxième trimestre CNBC | Enquête SurveyMonkey sur les petites entreprises, qui a vu l’indice de confiance des petites entreprises passer d’un niveau record au premier trimestre de 43 à 45 au cours du trimestre en cours. Mais c’est toujours en dessous d’un score de 50, et une lecture nette de sentiment négatif, qui s’est produite pour la première fois pour l’enquête sur cinq ans il y a un an, au deuxième trimestre 2020, alors que l’épidémie de Covid se propageait.

«Au milieu, la confiance est appropriée, car il y a encore beaucoup d’inconnues en ce qui concerne la reprise», a déclaré Karen Kerrigan, présidente du Small Business & Entrepreneurship Council. «Beaucoup sont encore en train de creuser… de rembourser leur loyer, de revenir à un niveau normal de revenus», a déclaré Kerrigan. Le pourcentage de propriétaires d’entreprise prévoyant une baisse des revenus au cours de l’année prochaine est passé de 27% il y a un trimestre à 18% maintenant – encore, moins de la moitié (46%) s’attendent à ce que les revenus augmentent.

Plan d’infrastructure de Biden et Main Street

Le PIB américain est en plein essor, plusieurs séries de contrôles de relance ont soutenu les consommateurs, et le plan d’infrastructure et les priorités de dépenses du président Biden devraient donner un coup de pouce économique, mais sur Main Street, les opinions sur les ambitions du président sont mitigées et les facteurs politiques partisans dans l’enquête réponses. Un peu plus de la moitié (51%) des propriétaires de petites entreprises soutiennent la législation sur les infrastructures de Biden, mais il y a un fossé sur Main Street en raison de l’appartenance à un parti, et le soutien des propriétaires de petites entreprises au plan dans son ensemble est inférieur à celui du grand public. Presque tous (97%) des propriétaires de petites entreprises qui s’identifient comme démocrates et démocrates maigres soutiennent le plan américain pour l’emploi, mais cela tombe à 55% des indépendants et à 23% des maigres républicains et du GOP. La politique fiscale nécessaire pour financer le plan d’infrastructure divise les propriétaires de petites entreprises, 39% des entrepreneurs approuvant de payer pour le plan américain pour l’emploi en augmentant le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, tandis que 59% le désapprouvent. Encore une fois, la division partisane est large, avec 85% des démocrates et des démocrates maigres, 38% des indépendants et 13% des républicains et des partisans du GOP approuvant une hausse de l’impôt sur les sociétés. « Nous considérons cela comme une reprise fragile et ces propositions insufflent certainement un peu plus d’incertitude là-dedans », a déclaré Kevin Kuhlman, vice-président des relations avec le gouvernement fédéral à la Fédération nationale de l’entreprise indépendante. Son enquête la plus récente révèle que la confiance des petites entreprises est revenue à sa moyenne historique, après avoir été pendant près d’un an sous ce niveau. Certaines industries au sein de la communauté des petites entreprises devraient bénéficier des dépenses d’infrastructure, telles que la construction et les services Internet, mais l’alignement du président Biden avec les syndicats sur les emplois à créer dans le cadre du plan peut atténuer les attentes de nombreuses petites entreprises selon lesquelles les opportunités vont couler. pour eux. «La plupart des entreprises ne sont pas des entreprises syndicales», a déclaré Mme Kerrigan, même si elle a ajouté que la plupart considèrent les dépenses d’infrastructure de manière positive.

Peurs de l’inflation, de l’embauche

Alors que les entreprises tentent de revenir à la normale, la recherche de travailleurs et les problèmes de chaîne d’approvisionnement restent des vents contraires pour fonctionner à pleine capacité. Un quart des petites entreprises s’attendent à ce que leurs effectifs augmentent l’année prochaine, contre 19% au dernier trimestre, mais 24% ont des positions ouvertes qui sont restées vacantes depuis au moins 3 mois, contre 16% au premier trimestre 2020 (la dernière fois que le enquête auprès des entrepreneurs interrogés sur cette question.) Le rebond économique peut être observé dans le secteur le plus durement touché, l’hébergement / restauration, où 34% ont des postes vacants et 31% prévoient d’embaucher davantage au cours de l’année prochaine. Plus de la moitié (53%) des propriétaires d’entreprise du secteur de l’hébergement / restauration prévoient une augmentation des revenus au cours des 12 prochains mois, tandis que seulement 13% prévoient une nouvelle baisse. Mais au cours d’une saison des bénéfices des entreprises qui a inclus une large discussion des PDG et des directeurs financiers sur l’inflation et le prix des matières premières, Main Street est également préoccupée par une pincée de prix qui se produit parallèlement à une pression du gouvernement pour une hausse des impôts sur les entreprises et un salaire minimum fédéral plus élevé. Un peu moins de la moitié (48%) des propriétaires de petites entreprises affirment que le coût des matières premières augmentera le plus (par rapport au coût de la main-d’œuvre et au coût du capital) au cours des six prochains mois, cette préoccupation de coût n ° 1 pouvant atteindre 79%. parmi ceux des mines et de la construction. « Ce sont de vraies choses qui ont un impact sur les affaires et les opérations », a déclaré Kerrigan. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, qui ont frappé les entreprises de toutes tailles, et la lutte pour trouver de nouveaux fournisseurs, se sont combinés à l’inflation pour limiter la capacité du secteur des petites entreprises à revenir à un niveau de confiance pré-pandémique. « Ils se sentent contraints parce qu’ils ne peuvent pas augmenter les prix et tous les bavardages sur le potentiel d’inflation ont un impact sur la confiance et combien ils investissent », at-elle ajouté.

Politique partisane