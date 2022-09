La politique entrave la croissance longtemps préconisée du Conseil de sécurité de l’ONU

NATIONS UNIES – Pratiquement toutes les personnes impliquées sont d’accord : près de huit décennies après sa création, le puissant Conseil de sécurité de l’ONU doit s’élargir, évoluer, inclure davantage de voix. Mais comme pour tant de choses, la question centrale – et le plus grand désaccord – est de savoir exactement comment. Cinq pays qui étaient des puissances majeures à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont dominé les Nations Unies et son organe le plus important pour ses 77 ans d’histoire. Le conseil reste dans sa configuration actuelle malgré une clameur de quatre décennies pour que d’autres pays rejoignent ce groupe VIP afin de refléter le monde radicalement changé du 21e siècle.

L’incapacité du Conseil à répondre à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a, lors de la réunion des dirigeants mondiaux de ce mois-ci, mis en lumière un autre faux pas : Consommés par les intérêts nationaux et les rivalités régionales, les 193 pays membres de l’ONU ont bloqué l’expansion de l’organe chargé d’assurer la sécurité internationale paix et sécurité.

La période d’après-guerre, lorsque les Nations Unies ont été créées, reflétait le désir, selon les mots d’ouverture de la Charte des Nations Unies, de « sauver les générations futures du fléau de la guerre ». Un conseil mis à jour avec plus de voix pourrait recentrer cette prémisse, disent les partisans. Mais des désaccords sur la taille, la composition et les pouvoirs d’un conseil remanié ont laissé des générations de diplomates de l’ONU se demander s’il changera un jour.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a identifié le problème en 2020 : “Les nations qui se sont imposées il y a plus de sept décennies ont refusé d’envisager les réformes nécessaires pour changer les relations de pouvoir au sein des institutions internationales”.

“L’inégalité commence au sommet – dans les institutions mondiales”, a alors déclaré António Guterres. “Lutter contre les inégalités doit commencer par les réformer.” Mais ce n’est pas encore arrivé.

Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, compte 10 membres non permanents de toutes les régions du monde élus pour un mandat de deux ans sans droit de veto et cinq membres permanents avec droit de veto : les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France.

Deux de ces membres sont représentés par des gouvernements différents de ceux qu’ils étaient lors de la création des Nations Unies en 1945. La République de Chine, désormais gouvernée depuis Taïwan, est exclue de pratiquement tous les organes de l’ONU, qui sont occupés par la République populaire gouvernée par le continent. L’Union soviétique s’est dissoute au début des années 1990, laissant la Russie comme puissance survivante.

C’est l’utilisation, et la menace d’utilisation, par la Russie de son droit de veto qui a empêché le Conseil d’agir sur la guerre qui dure maintenant depuis sept mois en Ukraine. C’est un échec noté par de nombreux dirigeants dans leurs discours à l’Assemblée générale, parallèlement à leurs plaintes pérennes selon lesquelles le conseil est obsolète et non représentatif.

Ce qui agace particulièrement les gouvernements d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes : ils n’ont pas de membres permanents. Cela peut-il changer ? Le président américain pense qu’il le faut.

“Le temps est venu pour cette institution de devenir plus inclusive afin de mieux répondre aux besoins du monde d’aujourd’hui”, a déclaré Joe Biden à l’Assemblée générale la semaine dernière.

Il a appelé à augmenter le nombre de membres permanents et non permanents, y compris “des sièges permanents pour les nations que nous soutenons depuis longtemps et des sièges permanents pour les pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes”. Les États-Unis soutiennent également des sièges permanents pour l’Allemagne, le Japon et l’Inde.

La paix, a déclaré le président français Emmanuel Macron, nécessite un consensus international. “C’est pourquoi j’espère que nous pourrons enfin nous engager à réformer le Conseil de sécurité pour qu’il soit plus représentatif, accueille de nouveaux membres permanents et reste capable de jouer pleinement son rôle, en limitant l’usage du droit de veto dans les cas de crimes de masse”, a-t-il ajouté. a dit.

Et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui s’est adressé à l’assemblée samedi, a appelé à un conseil “plus démocratique” en élargissant la représentation de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine et en ajoutant l’Inde et le Brésil. Lors d’une conférence de presse par la suite, il a déclaré que l’ajout de pays occidentaux “hostiles” comme le Japon et l’Allemagne n’apporterait rien de nouveau au conseil : “Ils suivent tous les ordres des États-Unis”.

Les tentatives de réforme du conseil ont commencé en 1979. En 2005, les dirigeants mondiaux ont appelé le conseil à être « plus largement représentatif, efficace et transparent ». Cette année-là, l’Assemblée générale, qui doit approuver toute réforme du conseil, a mis de côté trois résolutions rivales pour élargir sa composition, reflet de profondes divisions qui perdurent aujourd’hui.

Une résolution de l’Allemagne, du Japon, du Brésil et de l’Inde leur donnerait des sièges permanents sans droit de veto au sein d’un conseil de 25 membres. Un second par un groupe de pays de rang intermédiaire, dont l’Italie et le Pakistan, veut un conseil de 25 membres avec 10 nouveaux sièges non permanents. L’Union africaine, qui compte désormais 55 membres, souhaitait ajouter 11 nouveaux sièges : six sièges permanents, dont deux pour l’Afrique avec droit de veto, et cinq non permanents.

Le président sénégalais Macky Sall, président de l’Union africaine, a réitéré sa demande de deux sièges permanents, affirmant qu’il était temps d’arrêter de “confiner l’Afrique aux marges des cercles décisionnels”. Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré que la guerre en Ukraine prouve qu'”une réforme de l’ONU est essentielle si nous voulons trouver la paix dans le monde”.

Le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, a appelé à retirer le droit de veto aux cinq membres permanents : « Un Conseil de sécurité qui conserve le pouvoir de veto entre les mains de quelques-uns nous mènera toujours à la guerre. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays “continuera de souligner que ‘le monde est plus grand que cinq'”.

Pratiquement tous les présidents de l’Assemblée générale de ces dernières années ont tenu des négociations sur la réforme du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdulla Shahid, qui a quitté ses fonctions de président ce mois-ci, a déploré qu’il n’ait pas été en mesure de conclure un accord “pour refléter la nouvelle réalité du monde”. Son successeur, Csaba Kőrösi, jure de continuer.

“Il est grand temps que le conseil représente la population mondiale de manière plus équitable et qu’il reflète les réalités du 21e siècle”, a déclaré Kőrösi.

Cette année, l’Assemblée générale a adopté une réforme : tout membre permanent du conseil qui exerce un droit de veto doit désormais comparaître devant les 193 nations de l’assemblée lors d’un débat pour expliquer pourquoi.

David Scheffer, ancien ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions de crimes de guerre, a déclaré que la proposition de Biden “va au-delà de tout ce que le gouvernement américain a déclaré auparavant sur cette question” et “accepte la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, et non le monde”. de 1945 à la fin d’une guerre transformatrice.

“Les États-Unis doivent être la superpuissance collaborative du futur, et ce sera un pas important dans cette direction”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Richard Gowan, directeur de l’International Crisis Group à l’ONU, a qualifié les remarques de Biden sur la réforme de “pari politique intelligent” qui a fait sensation parmi les diplomates et les responsables de l’ONU. Les remarques, a-t-il dit, reflètent une inquiétude des États-Unis selon laquelle la crédibilité du conseil est en déclin – et qu’il sert les intérêts américains “d’avoir un conseil plus ou moins fonctionnel comme alternative à l’anarchie”.

“La Chine déteste particulièrement l’idée que le Japon et l’Inde pourraient exploiter les discussions sur la réforme pour obtenir des sièges permanents au conseil”, a déclaré Gowen. “Ainsi, Pékin pourrait finir par bloquer l’ensemble du processus.”

Mais il a déclaré: “Biden a déclenché une discussion sur la réforme qui durera au moins deux ans.” Que cela se termine par un changement réel ou simplement par plus de discussions, cela reste à voir.