Ces camps sont souvent en désaccord, se disputant l’attention et le financement des programmes alors que Washington commence à s’attaquer sérieusement à l’IA. Mais cette semaine, chacun a quelque chose à aimer dans le décret de Biden sur l’IA. “Je pense qu’il s’agit d’essayer de tout faire”, a déclaré Bruce Schneier, technologue en sécurité et maître de conférences à la Harvard Kennedy School. « Cela a beaucoup de facettes. Je pense qu’ils essaient de faire avancer toutes les facettes.

Mais l’approche globale de la Maison Blanche à l’égard de l’IA peut également refléter une volonté d’éviter de perturber les différentes composantes de la constellation de la gouvernance de l’IA – qu’il s’agisse des électeurs progressistes et des organisations clés de la base démocrate, ou des grandes entreprises technologiques comme OpenAI. , ou des voix bellicistes comme celle du président du Sénat chargé du renseignement Marc Warner (D-Va.) et l’ancien cadre de Google, Eric Schmidt.

Le débat sur l’IA a été mené principalement dans les cercles politiques, mais « malheureusement, cette question a déjà été politisée », a déclaré Nathan Sanders, un data scientist affilié au Berkman Klein Center de l’Université Harvard.

Cela s’explique en partie par la participation croissante d’Elon Musk et d’autres personnalités polarisantes aux débats sur l’IA. Mais Sanders a déclaré qu’il y avait également des « implications politiques claires pour les mêmes factions » qui se battent actuellement pour la domination à Washington – les progressistes, les faucons et les financés par la technologie qui s’inquiètent des risques à long terme.

Bien que son ampleur puisse le rendre politiquement plus acceptable – une approche « tout ce qui précède » plutôt qu’un compromis – l’ensemble des dispositions du décret exécutif fait craindre à certains que la Maison Blanche ait les yeux plus gros que le ventre.

“Notre seule préoccupation – et je ne pense pas que nous soyons seuls dans ce domaine – c’est beaucoup de travail”, a déclaré Chandler Morse, vice-président des affaires générales du géant du logiciel Workday. Surtout à l’approche d’une année électorale, Morse s’inquiétait du fait que les agences pourraient être tellement submergées par le flot de directives sur l’IA que la Maison Blanche pourrait « abandonner le projet ». [executive order] et rien ne se passe.

Daniel Ho, directeur associé de l’Institut de Stanford pour l’intelligence artificielle centrée sur l’humain, a noté que Washington a, dans le passé, eu du mal à mettre en œuvre les décrets précédents liés à l’IA.

Trois buts d’un coup

Les dispositions clés du décret de lundi semblent conçues sur mesure pour apaiser diverses factions dans le paysage de l’IA.

De nombreuses pages de l’ordonnance détaillent comment les agences fédérales peuvent prendre des mesures pour minimiser les problèmes réels posés par l’IA. Entre autres choses, il ordonne au ministère du Travail d’analyser le potentiel de l’IA à provoquer des pertes d’emplois généralisées ; charge le Bureau de la protection financière des consommateurs et le Département du logement et du développement urbain d’examiner la manière dont l’IA pourrait aggraver la discrimination dans les secteurs bancaire et immobilier ; et exige que le Bureau de la gestion et du budget et d’autres agences déterminent comment le gouvernement peut utiliser l’IA sans porter atteinte à la confidentialité des données.

Dans un communiqué publié lundi, le représentant. Yvette Clarke (DN.Y.), l’une des principales voix progressistes en matière d’IA, a salué l’ordre de « mettre l’accent sur de nouvelles normes en matière d’équité et de droits civils ». La représentante a déclaré qu’elle pensait que « les préjugés en matière d’IA seraient la question des droits civiques de notre époque » et a déclaré qu’elle était impatiente de poursuivre son travail avec l’administration Biden.

La Maison Blanche a présenté ses travaux sur l’IA comme une opportunité de déterminer l’orientation du prochain grand saut technologique mondial alors qu’il n’en est encore qu’à ses balbutiements. | Michael Dwyer/AP

Cette commande constitue également une priorité clé pour ceux qui s’inquiètent des risques existentiels des modèles d’IA de pointe. Cela oblige les entreprises développant les systèmes d’IA les plus avancés à fournir des rapports réguliers à Washington sur leurs progrès, y compris des informations détaillées sur les grappes de micropuces qu’elles utilisent pour entraîner l’IA.

La proposition est similaire à celle lancé lors d’une audience du Congrès en septembre par Jeff Alstott, chercheur à la RAND Corporation. Alstott et RAND sont tous deux étroitement liés à l’approche du « risque existentiel » en matière de gouvernance de l’IA.

Et cette ordonnance apporte beaucoup aux responsables de la sécurité nationale. Outre une série de nouvelles directives en matière de cybersécurité, il charge le Département d’État, le Département de la sécurité intérieure et d’autres départements fédéraux d’augmenter le nombre d’immigrants possédant des compétences scientifiques et technologiques avancées. L’ordonnance prend également des mesures supplémentaires pour renforcer la compétitivité mondiale de l’Amérique dans le domaine de l’IA, en tenant compte de la rivalité croissante avec la Chine dans le domaine des hautes technologies.

Dans un communiqué, Warner a déclaré qu’il était “heureux de voir un certain nombre de sections qui correspondent étroitement à mes efforts en matière de sûreté et de sécurité de l’IA”.

Derrière la commande

Alors que l’administration Biden a clairement pris en compte toutes les factions lors de l’élaboration de l’ordonnance, les responsables ont déclaré qu’ils étaient poussés à agir en partie par la politique d’un problème technologique antérieur : les médias sociaux. Après de nombreuses occasions manquées de réglementer les plateformes technologiques de pointe comme Facebook ou YouTube, la Maison Blanche a considéré son travail sur l’IA comme une opportunité de déterminer l’orientation du prochain grand saut technologique mondial alors qu’il n’en est qu’à ses balbutiements.

« Si nous avions eu autant de conversations sur les plateformes de médias sociaux et sur la politique des médias sociaux avant que les médias sociaux ne deviennent une grande chose, nous serions bien mieux lotis », a déclaré une personne impliquée dans les conversations de l’administration, qui a bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer librement.

Au cœur de cet effort, ont déclaré les responsables, se trouvaient des principes qui, espèrent-ils, seront liés au message plus large de réélection de Biden : la nécessité de préserver la confiance dans la démocratie et de protéger les droits individuels des citoyens.

Mais la portée de la commande allait finalement bien au-delà de ces questions – ce que Ho a dit était révélateur de l’impact global de la technologie.

« L’Amérique devait agir sur un large éventail de priorités liées à l’IA, car l’innovation en matière d’IA a dépassé l’action stratégique en la matière », a déclaré Ho. « Je ne considère pas que l’EO tente de plaire à toutes les parties, mais plutôt qu’il fasse le travail nécessaire pour commencer à aborder les questions aux multiples facettes. »

Et même si Sanders estime que la politique a probablement joué un certain rôle dans les directives de l’administration, il a noté que bon nombre de ces dispositions sont soutenues par plusieurs factions dans la lutte contre l’IA.

« J’ai été frappé par certaines dispositions concernant l’immigration, que je pense que beaucoup de gens accueilleraient favorablement pour des raisons de justice et d’opportunités pour les personnes qui émigrent aux États-Unis, en plus des avantages qu’elles ont clairement pour moi. les grandes entreprises qui tentent de réduire le coût du recrutement de talents », a déclaré Sanders.

« Il existe simplement des zones naturelles de chevauchement entre ces communautés, et il peut être productif de mettre en œuvre certaines de ces solutions qui affectent les trois. »

Mais malgré l’enthousiasme des trois factions d’AI, aucune d’entre elles ne semble considérer le décret de lundi comme un substitut à l’action du Congrès.

“Je les félicite d’avoir tenté d’utiliser l’étendue de leur pouvoir exécutif pour agir face à un Congrès qui n’avance pas sur cette question”, a déclaré Sanders. « Mais je pense que cela devrait nous rappeler à tous que nous avons besoin d’un Congrès fonctionnel, capable d’être plus actif dans ce domaine. »

Adam Cancryn a contribué à ce rapport.