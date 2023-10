La politique du logement en Californie repose sur les mauvaises prévisions de l’État

Deux choses sur lesquelles vous pouvez compter avec les prévisions étatiques très médiatisées sur des questions telles que le logement et la population de la Californie sont qu’elles seront incompétentes et incohérentes. Habituellement, ils seront également obsolètes avant même leur publication.

Pendant des années, cet État a harcelé ses villes et ses comtés avec des prévisions inexactes et très variables sur les besoins en logement. En 2018, le Département du logement et du développement communautaire (HCD) de l’État prévoyait que la Californie devrait construire 3,5 millions de nouveaux logements d’ici 2025.

Quatre années de perte imprévue de population ont suivi. Le HCD n’a jamais cité cela comme raison, mais en 2021, il indiquait que le besoin était tombé à 1,8 million d’espaces de vie. Cette année, malgré une émigration nette plus importante du Golden State, les besoins projetés en matière de logements ont de nouveau augmenté, cette fois à 2,5 millions. L’État n’a fourni aucune explication pour son incohérence, s’attendant apparemment à ce que personne ne se souvienne des estimations précédentes, dont aucun des promoteurs n’était près de se réaliser.

C’est maintenant au tour des prévisionnistes démographiques du ministère des Finances de l’État. Il y a dix ans, ils prédisaient une croissance phénoménale en Californie, sans apparemment se rendre compte que la plupart des villes étaient déjà assez bien construites et qu’une croissance démographique massive devrait soit se produire dans d’immenses nouvelles zones d’étalement urbain, soit démolir et reconstruire les quartiers existants pour rendre la Californie plus prospère. les beaucoup plus denses.

Il n’y a pas eu de croissance démographique, mais les décideurs politiques du Parlement ont néanmoins choisi de poursuivre la densité, avec presque toutes leurs nouvelles lois sur le logement visant à encourager des conditions de vie plus surpeuplées et en supposant que les habitants des nouveaux bâtiments posséderont peu de voitures et utiliseront les transports en commun. Bien entendu, la fréquentation des transports en commun n’a pas augmenté de manière notable, même si de nouvelles constructions ont vu le jour à proximité des arrêts de tramway. Voilà pour cette prévision.

Le ministère des Finances avait prédit en 2013 que la Californie compterait 52,7 millions d’habitants d’ici 2060, mais estime désormais que ce nombre sera de 39,51 millions, soit à peu près le même qu’aujourd’hui. Mais attendez : cette prévision ne vaut pas les nombreuses feuilles de papier sur lesquelles elle a été imprimée.

Et voilà, il y a désormais des remords à grande échelle parmi les acheteurs californiens émigrés dans des endroits comme Dallas et Austin, au Texas ; Tucson et Glendale, Arizona ; et plusieurs régions de Floride. Les Californiens se sont déplacés en masse vers ces endroits immédiatement avant et pendant la pandémie de COVID-19.

Charmés au début par Austin, où de nombreux travailleurs du secteur de la haute technologie ont déménagé lorsque le virus les a libérés du travail dans les bureaux, ils ont désormais du mal à se déplacer facilement d’un concert à l’autre comme ils le pouvaient dans des endroits comme la Silicon Valley et la région d’Irvine dans le comté d’Orange. .

En effet, même s’il existe de nombreuses innovations technologiques à Austin, les pôles technologiques californiens restent dominants dans leur secteur, offrant bien plus d’options pour changer d’emploi sans risquer le chômage de longue durée. Certains émigrés se plaignent également du climat du centre du Texas, avec beaucoup plus de journées d’été à 100 degrés et des hivers bien plus froids qu’en Californie.

De plus, une fois que vous vendez une maison californienne et transformez votre valeur nette en un plus grand manoir texan, revenir en arrière peut être difficile sans une baisse majeure du niveau de vie. Ainsi, les émigrés qui ont laissé derrière eux leurs options précédentes ont moins de mobilité potentielle.

Une enquête récente auprès des nouveaux arrivants d’Austin a révélé que beaucoup d’entre eux aspiraient à retourner en Californie. C’est à peu près la même chose dans des villes comme Orlando, en Floride, et Tucson, qui ont toutes deux attiré de nombreux Californiens avec des logements moins chers et plus somptueux que ce qu’ils pouvaient se permettre dans les régions côtières de Californie.

Il y a soudain une forte possibilité que de nombreux émigrés californiens récents reviennent, même si cela signifie subir un niveau de vie légèrement inférieur pendant un certain temps. Les rapports indiquant cette probabilité ont été publiés après la publication des prévisions du ministère des Finances de l’État, de sorte qu’elles étaient probablement dépassées avant d’être publiées.

La croissance californienne va probablement rebondir, mais probablement pas de sitôt pour retrouver les niveaux observés entre 1950 et 2010. Cela s’explique en partie par le fait que cet État est devenu plus dense qu’auparavant et donc moins attrayant pour de nombreuses personnes en quête d’un environnement vert.

Tout cela devrait rassurer les propriétaires qui aimeraient se débarrasser des nombreux panneaux d’inoccupation sur les nouveaux immeubles d’habitation qui apparaissent chaque semaine en Californie et démontre l’erreur de supposer que les tendances actuelles se poursuivront indéfiniment.

Envoyez un e-mail à Thomas Elias à td[email protected] et lisez davantage de ses chroniques en ligne sur californiafocus.net.