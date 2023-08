La politique du logement définit désormais Trudeau et Poilievre

La question de l’abordabilité du logement est devenue un creuset politique – un débat à travers lequel Justin Trudeau et Pierre Poilievre se définissent eux-mêmes et se définissent mutuellement.

Il y a, malgré les apparences, quelques points cruciaux sur lesquels le premier ministre et le chef de l’opposition officielle s’entendent. Ils conviennent tous deux, par exemple, que le coût du logement est un problème urgent qui exige des mesures – un niveau d’accord qui n’existe pas pour le changement climatique.

Ils conviennent tous deux qu’au moins une partie de la solution implique d’autres niveaux de gouvernement. Ils conviennent tous deux que le financement fédéral peut jouer un rôle important dans la création de changements.

Et ils conviennent tous les deux que l’autre n’a rien d’utile à offrir.

REGARDER: Trudeau dit qu’aucun groupe n’est responsable de la crise du logement

Trudeau dit qu’aucun groupe n’est responsable de la crise du logement Le Premier ministre Justin Trudeau a mis en garde mercredi contre le fait de blâmer un groupe particulier pour la crise du logement au pays, affirmant que le problème est quelque chose qui « se prépare et se développe au cours des dernières décennies ». Il a fait ces commentaires le dernier jour de la retraite du Cabinet libéral à Charlottetown.

Ce dont les Canadiens ont besoin, ce sont « de vraies solutions, pas seulement des slogans et des mots à la mode », a déclaré Trudeau mercredi, apparemment en référence au chef conservateur. Quelques heures plus tard, Poilievre a déclaré que les Canadiens recevaient seulement « plus de discours, plus de séances de photos, plus de plaisanteries ».

Par coïncidence, Poilievre s’exprimait lors de sa propre séance de photos à ce moment-là : il avait convoqué des journalistes dans le hall de la Chambre des communes, où il se tenait devant les portes vitrées qui mènent à la Chambre. Évitant toujours les lunettes qu’il portait jusqu’à récemment, mais revenant maintenant à porter une chemise à col et une cravate, Poilievre a déploré « l’enfer immobilier » qu’il accuse le gouvernement fédéral d’avoir créé et a appelé le premier ministre à rappeler la Chambre afin que les députés puissent « résoudre » la crise avec « le bon sens ».

La Chambre doit se réunir à nouveau le 18 septembre. Si trois semaines supplémentaires suffisent pour résoudre le problème de l’abordabilité du logement au Canada, il est étonnant que personne ne l’ait encore fait. Mais le pari de Poilievre a l’avantage de transmettre l’urgence – et il donne également lieu à une ligne claire.

« Ouvrez la Chambre pour que les Canadiens puissent avoir un logement », a déclaré Poilievre au moment de son départ.

Les solutions conservatrices de Poilievre

Poilievre a suggéré que le temps de la Chambre serait utilisé pour se concentrer sur trois choses : équilibrer le budget pour réduire l’inflation, éliminer la « bureaucratie » qui rend plus difficile la construction de logements et vendre des propriétés fédérales pour rendre plus de terrains disponibles pour le développement.

À des degrés divers, chacun de ces éléments est plus facile à dire qu’à faire.

Poilievre dit qu’il demanderait au gouvernement fédéral de se débarrasser de 6 000 bâtiments. Le gouvernement fédéral dispose déjà d’un programme visant à vendre des propriétés excédentaires pour en faire des logements abordables – le Initiative des terrains fédéraux — qui a été lancé en 2019 avec pour objectif déclaré de mettre à disposition « 4 000 propriétés adaptées ». Au moins certains bâtiments ont été Mis en vente mais un rapport d’une commission parlementaire l’année dernière, il a été suggéré que le programme pourrait être amélioré.

Selon les projections déposées au printemps, pour équilibrer le budget fédéral au cours de l’exercice en cours, il faudrait réduire les dépenses de 40 milliards de dollars. Le déficit projeté pour l’année prochaine n’est que légèrement inférieur, à 35 milliards de dollars. Si les conservateurs avaient une liste détaillée de tout ce qu’ils supprimeraient pour rétablir l’équilibre budgétaire, ce serait au moins intéressant à voir, quelle que soit la date de la reprise de la Chambre.

Étant donné le nombre de pays confrontés à une inflation élevée, il est également juste de se demander dans quelle mesure l’équilibre du budget fédéral réduirait réellement l’inflation au Canada.

Mais au-delà des détails, les prescriptions de Poilievre sont parfaitement cohérentes. Le chef conservateur est fier de son conservatisme idéologique et il propose un plan qui incarne les convictions classiques d’un conservateur : réduire l’empreinte du gouvernement, réduire le secteur public, minimiser la réglementation.

Dans les préoccupations des Canadiens concernant le logement et le coût de la vie, Poilievre voit évidemment une opportunité de poursuivre ses objectifs idéologiques – et s’il réussit politiquement, ce débat servirait sans aucun doute de passerelle vers un gouvernement fédéral beaucoup plus conservateur que celui que le Canada a eu. au cours des huit dernières années.

Le penchant de Trudeau pour les experts et les données

Trudeau n’est pas vraiment un idéologue. Mais il a ses propres tendances et préférences.

À la sortie de deux jours de réunions du cabinet à Charlottetown, Trudeau a rapporté que lui et ses ministres avaient « entendu des experts et directement des Canadiens confrontés à ces problèmes ». Il a également déclaré qu’ils avaient « étudié les tendances historiques et les données du formulaire détaillé de recensement de Statistique Canada, qui nous aident à comprendre ces questions plus clairement ».

Cette référence au formulaire long de recensement – ​​celui que le précédent gouvernement conservateur a supprimé en 2010 et que les libéraux ont rétabli dès leur premier jour de mandat en 2015 – n’était sûrement pas fortuite.

Deux des experts qui a parlé au Cabinet est venu avec un plan en dix points pour augmenter la disponibilité des biens locatifs . Trudeau n’était pas tout à fait prêt à s’engager à copier-coller ce plan dans l’énoncé économique de l’automne du gouvernement. Mais au moins, il n’essaie plus de analyser la responsabilité constitutionnelle en matière de logement .

Le chef conservateur Pierre Poilievre a promis de refuser les fonds fédéraux destinés aux infrastructures aux municipalités qui ne construisent pas suffisamment de nouveaux logements. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Poilievre, dont l’affinité pour le combat politique est presque aussi forte que son penchant pour les principes conservateurs, a juré qu’il refuserait les fonds fédéraux d’infrastructure aux municipalités qui ne construisent pas autant de logements qu’il le pense.

«Je paie pour la performance et les résultats», a déclaré Poilievre devant un auditoire à l’Île-du-Prince-Édouard la semaine dernière.

Trudeau, qui est arrivé au pouvoir en promettant une approche plus collaborative de la gouvernance et qui tente d’encourager les municipalités avec un fonds « d’accélération du logement », a déclaré qu’il y avait un besoin évident d’une plus grande coopération.

« J’ai hâte de travailler aux côtés non seulement des premiers ministres et des maires, mais aussi du secteur à but lucratif et sans but lucratif », a-t-il déclaré.

Les manches retroussées, Trudeau a déclaré que « la façon de s’en sortir est de retrousser nos manches et [get] le travail effectué en collaboration entre tous les différents secteurs et ordres de gouvernement qui ont des responsabilités différentes.

Trudeau a également eu quelques réflexions sur ce dont les Canadiens n’ont pas besoin. « En cette période, les Canadiens ont besoin d’un gouvernement qui croit en eux et qui investit dans leur avenir, et non d’un gouvernement qui pense que des coupes budgétaires dommageables sont la solution à tout », a-t-il déclaré.

Empathie et action

Même s’il n’était pas prêt à proposer une série de nouvelles mesures, Trudeau a déclaré qu’il comprenait ce que vivent et ressentent les Canadiens – et qu’il accordait une attention particulière au sort des millennials. L’empathie n’a jamais été le problème de Trudeau et, même aujourd’hui, elle reste une force. Un sondage Abacus réalisé plus tôt cet été a révélé que Trudeau avait un avantage de 20 points sur Poilievre lorsqu’on a demandé aux Canadiens quel chef était le plus compatissant.

Trudeau détenait également une légère avance d’un point sur la question de savoir quel leader « vous comprend le mieux ». Mais Poilievre est évidemment désireux de faire des progrès sur ces fronts, à la fois en mettant l’accent sur la souffrance des gens qu’il rencontre lors des rassemblements et en lançant une campagne publicitaire nationale qui s’appuie fortement sur l’image d’un père de famille.

Pour Trudeau, la plus grande source d’inquiétude est que Poilievre est arrivé légèrement en tête lorsqu’on a demandé aux Canadiens quel chef avait la « vision la plus claire » (Poilièvre menait 36 ​​pour cent contre 34 pour cent) et « les meilleures idées » (36 pour cent contre 32). pour cent). Poilievre a également gagné sur la question de savoir quel chef était le « plus fort » (37 pour cent contre 33 pour cent).

Il se peut qu’une douzaine de questions façonnent les réponses à ces questions au cours des deux prochaines années. Mais à l’heure actuelle, rien ne semble plus important que le logement et l’abordabilité. Et si Trudeau veut être réélu, son empathie doit évidemment être soutenue par des actions.

Lorsque Trudeau parle de la nécessité de « vraies solutions » plutôt que de « mots à la mode », il s’en prend à Poilievre et renverse une attaque qui a souvent été lancée dans sa direction – et à laquelle il doit répondre à nouveau.