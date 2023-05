La politique du lithium menée par l’État chilien est au cœur de l’avenir des véhicules électriques

Le boom mondial de la production de véhicules électriques a fait monter en flèche la demande de batteries lithium-ion. Cela a transformé les vastes salines chiliennes contenant du lithium en une ressource nationale vitale. Dans le Salar de Atacama au Chili, près de la frontière avec l’Argentine et la Bolivie, près d’un tiers du lithium mondial est produit à partir de saumures. Mais le cinquième pays le plus peuplé d’Amérique du Sud perd des parts de marché sur la scène mondiale au profit de l’Australie, qui en 2017 a dépassé le Chili pour devenir le plus grand producteur de lithium. L’Argentine prend également de l’ampleur grâce à l’augmentation des investissements internationaux. Avec une pression croissante pour augmenter la production, le président de gauche du Chili, Gabriel Boric annoncé récemment un plan dirigé par l’État pour le développement de l’industrie nationale du lithium. La politique, dévoilée en avril, oblige les entreprises privées à s’associer au gouvernement pour le développement de toutes les futures mines de lithium. Les deux seules sociétés de lithium opérant actuellement au Chili sont basées en Caroline du Nord Albemarle le plus grand producteur de lithium au monde, et M² , le producteur n ° 2, dont le siège social est situé dans la capitale chilienne de Santiago. Les cours des actions des deux sociétés ont chuté après la présentation de la nouvelle politique, craignant que le gouvernement n’exerce trop de contrôle sur les projets futurs. Pour Boric, c’est un exercice d’équilibre délicat qui va bien au-delà de la croissance économique et de la concurrence mondiale. L’effet de l’extraction de la saumure sur les écosystèmes et l’approvisionnement en eau est une préoccupation constante, dont l’impact n’est pas entièrement compris. Et les communautés autochtones du Chili se sont traditionnellement opposées à l’expansion minière. La politique de Boric représente un compromis entre les deux ailes de sa coalition gouvernementale, composée de gauchistes divisés qui ont soutenu la nationalisation totale, et d’un groupe plus favorable au marché libre qui a fait pression pour que l’industrie privée prenne les devants. En janvier, CNBC a visité l’usine de lithium-saumure d’Albemarle dans la région du Salar de Atacama pour parler avec les employés de l’entreprise et les membres de la communauté de ce moment charnière dans l’industrie chilienne du lithium.

Jusqu’à 30 camions par jour

Dans le processus d’extraction de la saumure, l’eau extrêmement salée des réservoirs souterrains est pompée à la surface et évaporée lorsqu’elle se déplace à travers une série de grands étangs aux couleurs extravagantes, laissant derrière elle de fortes concentrations de lithium. À l’usine d’Albemarle, il faut environ 18 mois pour que la saumure atteigne une concentration optimale. Le liquide est ensuite transporté sur 150 miles par camion jusqu’à l’usine de traitement d’Albemarle près d’Antofagasta, où il est ensuite purifié en carbonate de lithium de qualité batterie.

De gauche à droite, les producteurs de CNBC Shawn Baldwin, Jeniece Pettitt et Katie Brigham sur place à La Negra, l’usine de traitement de lithium d’Albemarle près d’Antofagasta, au Chili. Albemarle

« En général, nous envoyons entre 24 et 30 camions par jour », a déclaré Ellen Lenny-Pessagno, vice-présidente des affaires gouvernementales et communautaires d’Albemarle. Le Chili était en tête du monde en matière de production jusqu’à il y a six ans, lorsque l’Australie, où le lithium est extrait de la roche dure, a pris les devants et élargi. En 2022, l’Australie a produit environ 47 % de l’approvisionnement mondial en lithium tandis que le Chili en a produit environ 30 %. La Chine est troisième, suivie de l’Argentine, qui représente environ 5 % de l’offre mondiale. Alors que la part de marché de ce rival sud-américain reste relativement faible, le pays est devenu un lieu attractif pour le développement après avoir ouvert ses portes aux investissements étrangers. « Certaines personnes parlent même de l’Argentine enlevant la deuxième position que le Chili a maintenant », a déclaré Patricia Vasquezchercheur mondial au Wilson Center, un institut de recherche à Washington, DC Bien que le Chili soit généralement considéré comme l’une des économies les plus favorables aux entreprises de la région, son industrie du lithium a toujours été fortement réglementée. En 1979, le dictateur de l’époque, Augusto Pinochet, a classé le lithium comme une ressource stratégique en raison de son utilisation dans les armes nucléaires, permettant au gouvernement d’en restreindre l’extraction. Aucune nouvelle mine de lithium n’a été ouverte au Chili depuis des décennies, laissant Albemarle et SQM comme les seuls grands producteurs. Les deux sociétés paient des impôts et des redevances élevés à l’État. Lenny-Pessagno a déclaré qu’en 2022, Albemarle avait versé au gouvernement chilien plus de 600 millions de dollars. « Nous payons la commission la plus élevée au monde pour extraire le lithium ici au Salar de Atacama », a-t-elle déclaré. Le lithium du Chili est d’une importance stratégique particulière pour les États-Unis, qui ont un accord de libre-échange avec le pays mais pas avec l’Argentine voisine.

Politique de l’exploitation minière

La communauté des affaires essaie de travailler dans et autour du plan de Boric pour une industrie du lithium contrôlée par l’État. Le nouveau cadre devrait offrir aux producteurs privés plus d’opportunités qu’au cours des décennies passées d’entrer sur le marché et d’explorer les ressources au-delà de l’Atacama. « Il est utile qu’il semble que le Chili accueillera de nouveaux investissements dans son secteur du lithium et qu’il est maintenant officiellement en faveur de nouveaux projets », a déclaré Benjamin Gedan, directeur du programme Amérique latine du Wilson Center. « En ce sens, c’est une évolution positive. » Le plan prévoit la création d’une société nationale de lithium pour s’associer à toutes les entreprises privées souhaitant entrer dans le secteur. Il honore également les contrats gouvernementaux existants d’Albemarle et de SQM, qui doivent expirer respectivement en 2043 et 2030. Mais Boric a déclaré qu’il prévoyait de négocier avec les deux sociétés une participation du gouvernement dans leurs opérations avant la fin de leurs contrats.

Sacs de carbonate de lithium de qualité batterie à La Negra, l’usine de traitement de lithium d’Albemarle près d’Antofagasta, au Chili. Albemarle

Reuters a rapporté que SQM est sur le point d’entamer des pourparlers avec le gouvernement dans les prochains mois et investit 2 milliards de dollars dans les technologies durables pour atteindre les objectifs environnementaux du nouveau plan. La société n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Dans une déclaration à CNBC, Albemarle a déclaré: « Nous ne nous attendons à aucun impact matériel car le gouvernement chilien a clairement indiqué qu’il respecterait pleinement les contrats existants. » La société a déclaré qu’elle continuerait à collaborer avec le gouvernement à l’avenir. Lenny-Pessagno a déclaré à CNBC en janvier qu’Albemarle soutenait la création d’une entreprise publique de lithium. « Nous sommes également très intéressés par un partenariat avec eux car, bien sûr, nous avons plus de 40 ans d’expérience ici et savons certainement comment travailler avec les saumures », a-t-elle déclaré. Mais cela pourrait prendre des années pour que la société nationale de lithium soit opérationnelle. Sa création doit d’abord être approuvée par le Congrès, où Boric a eu du mal à faire adopter une législation. Son parti n’a pas la majorité et son important projet de réforme fiscale a récemment été rejeté. Ce coup est venu dans la foulée de l’opposition écrasante des électeurs chiliens à une nouvelle constitution progressiste l’année dernière. Dans l’intervalle, deux entités publiques existantes seront chargées de gérer tous les nouveaux contrats de lithium – la société minière Codelco et la société minière Enami. Boric souhaite également que le Chili investisse dans le traitement en aval de la chaîne d’approvisionnement des batteries. Le géant chinois des véhicules électriques BYD aurait des plans pour construire une usine de fabrication de cathodes de 290 millions de dollars à Antofagasta, et le gouvernement lui a accordé des prix préférentiels sur le carbonate de lithium, l’intrant du matériau cathodique. C’est une stratégie controversée car l’industrie des véhicules électriques dans le pays est pratiquement inexistante. « Ils n’ont pas une grande partie de la demande pour ces produits localement », a déclaré Gedan. « Ils n’ont pas de grands secteurs de véhicules électriques. »

« Image propre au monde »

Les questions environnementales et climatiques étaient au cœur de la campagne de Boric, et il a déclaré que le renforcement de la durabilité sociale et environnementale dans le secteur minier est une priorité. Mais les membres de la communauté autochtone, par l’intermédiaire d’un traducteur, ont déclaré qu’ils restaient très préoccupés par les dommages environnementaux et sociaux de l’exploitation minière sur leurs terres ancestrales et leur mode de vie. « Les sociétés minières occupent notre identité pour montrer au monde une image propre de l’extraction de l’eau de lithium, ce qui n’est pas le cas », a déclaré Christian Espíndola, un agriculteur indigène Atacameñan. Le Conseil indigène d’Atacama représente 18 communautés autour du Salar de Atacama, et 3,5% des revenus d’Albemarle provenant de ses opérations chiliennes vont au conseil, qui peut utiliser l’argent comme bon lui semble. Mais Sonia Ramos, une militante indigène Atacameñan, a déclaré avoir vu la division de l’argent semer dans sa communauté. « En nous voyant devenir si vulnérables à un système économique qui n’est pas le nôtre, vous devez oublier votre vision du monde, vos lois, votre parole, n’est-ce pas ? » dit Ramos. « Et voir ce monde si occidental, si matériel, mais sans esprit. Notre histoire culturelle est le monde spirituel et ce n’est pas du tout spirituel. » Les communautés indigènes ont réussi à stopper le développement d’anciens projets miniers de lithium par BYD et la société chilienne Servicios y Operaciones Mineras del Norte.

Travailleurs de l’usine d’extraction de saumure d’Albemarle dans le Salar de Atacama, dans le nord du Chili. Katie Brigham