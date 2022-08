La politique du district scolaire du MN interdit l’enseignement des « concepts qui divisent »

BECKER, Minnesota (AP) – Un district scolaire du centre du Minnesota se heurte au syndicat des enseignants et aux alliés LGBTQ au sujet d’une politique proposée qui, selon les opposants, porterait atteinte à l’équité et à l’inclusion.

La proposition de trois membres du conseil scolaire de Becker interdit « l’endoctrinement politique ou l’enseignement de concepts qui divisent par nature » dans les écoles du district.

Les opposants à la politique disent que le district tente d’étouffer la liberté d’expression, de réprimer les étudiants et les défenseurs LGBTQ et d’interdire l’enseignement précis de l’histoire et d’autres matières. Et quelques groupes menacent de poursuivre le district si la politique est mise en œuvre, a rapporté le Star Tribune.

Ce n’est que le dernier d’une liste de problèmes polarisants qui ont fait surface dans les salles de classe du pays, notamment l’affichage de drapeaux de fierté, l’enseignement de la théorie critique de la race et le soutien aux étudiants marginalisés.

“Il est, franchement, difficile de savoir par où commencer pour résoudre les problèmes avec cette déclaration de politique générale”, a déclaré Meg Luger-Nikolai, avocate du syndicat des enseignants de l’État Education Minnesota, qui a noté que l’interdiction des préjugés personnels pourrait rendre la récitation de le serment d’allégeance est assujetti à la discipline car il exige de faire preuve de préjugé en faveur des États-Unis et de son drapeau.

Un district scolaire du Wisconsin a récemment réinterprété une politique existante pour inclure une interdiction d’afficher des drapeaux de la fierté gay dans les salles de classe et d’inclure des pronoms préférés dans les signatures électroniques.

Lorsque le district scolaire de Kettle Moraine a publié la politique sur les réseaux sociaux, il a attiré des centaines de commentaires en opposition.

Et en Floride plus tôt cette année, le gouverneur Ron DeSantis a promulgué de nouvelles directives impliquant des discussions basées sur la race dans les écoles dans le cadre de sa campagne contre la théorie critique de la race, qu’il a qualifiée d’idéologie «pernicieuse». La législation interdit les instructions selon lesquelles les membres d’une race sont intrinsèquement racistes et qu’ils devraient se sentir coupables des actions passées commises par d’autres personnes de la même race ou que le statut d’une personne en tant que privilégié ou opprimé est nécessairement déterminé par sa race.

Dans le district de Becker au Minnesota, à 75 kilomètres au nord-ouest de Minneapolis, la politique proposée dicterait que “ni l’endoctrinement politique ni l’enseignement de concepts intrinsèquement diviseurs ne seront autorisés” et que les salles de classe doivent être exemptes de tout préjugé personnel.

Le conseil scolaire a eu la première lecture de la politique en juillet, mais aucun membre n’en a discuté. Le comité des politiques du conseil prévoit de se réunir à nouveau après l’examen de la proposition par un conseiller juridique, probablement avant la prochaine réunion du conseil le 12 septembre.

