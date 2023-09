La politique du COVID revient sur la scène nationale

L’ancien président Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement à Rapid City, SD, le 8 septembre. (Scott Olson/Getty Images)

La récente flambée des cas de coronavirus a relancé certains des débats féroces qui ont animé la politique nationale – et locale – tout au long des deux premières années et demie de la pandémie.

Même si les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 se produisent à des taux bien inférieurs à ceux des vagues Delta et Omicron, le pic est suffisamment important pour que le coronavirus fasse à nouveau l’actualité – ce qui, inévitablement, a entraîné une toute nouvelle vague de violences féroces. débats sur les masques, les vaccins et le confinement.

Ces débats suggèrent que des sentiments d’amertume subsistent dans l’ensemble du spectre politique, même si la pandémie est techniquement « terminée ». À gauche, nombreux sont ceux qui pensent que les restrictions telles que l’obligation de porter un masque ont été abandonnées trop tôt. Pour la droite, les écoles sont restées fermées trop longtemps et les autres restrictions se sont révélées inefficaces.

Bien que quelques écoles aient temporairement fermé leurs portes pour l’enseignement en personne et que certains établissements aient demandé aux gens de porter à nouveau des masques, on n’a guère l’impression que les élus ou les responsables de la santé publique vont rétablir des restrictions importantes.

Cela n’a guère empêché les politiciens de brandir certains de leurs arguments et attaques favoris liés à la pandémie.

En savoir plus sur Yahoo Actualités : La nouvelle variante du COVID « Pirola » déclenche une augmentation des cas aux États-Unis et au Canadavia l’Indépendant

Le COVID est de retour à la Maison Blanche

Le président Biden brandit un masque facial alors qu’il s’exprimait à la Maison Blanche le 6 septembre. (Jim Watson/AFP via Getty Images) (AFP via Getty Images)

Plus tôt ce mois-ci, la Maison Blanche a annoncé que la première dame Jill Biden avait été testée positive au COVID-19. Le président Biden, qui avait passé le week-end avec elle dans le Delaware, a été testé négatif – et a continué de le faire.

Biden a également affiché les règles de masquage que la Maison Blanche a déclaré qu’il respecterait. Lors d’un événement en milieu de semaine à la Maison Blanche, il a tenu à porter un masque sans le porter. « Ils n’arrêtent pas de me dire que, parce que cela doit durer 10 jours environ, je dois continuer à le porter. Mais ne leur dites pas que je ne le portais pas quand je suis entré », a plaisanté le président.

Dès le début, son administration a fait preuve de compétence et d’expertise face à la pandémie. Mais le président lui-même est parfaitement conscient que de nombreux Américains sont surmontés de la pandémie. Il sait également que ses opposants conservateurs veulent le présenter comme un partisan des mesures de santé publique les plus rigoureuses : « Soyez prêt : Biden prépare le terrain pour une autre série de confinements liés au COVID-19 », a-t-il déclaré. titre trompeur du Washington Examiner dit récemment.

La semaine dernière a également vu la publication de Le dernier homme politique : à l’intérieur de la Maison Blanche de Joe Biden et de la lutte pour l’avenir de l’Amérique par l’écrivain atlantique Franklin Foer. Foer décrit Biden comme prenant le parti des syndicats d’enseignants prudents sur la réouverture des écoles, ce qui, selon beaucoup, aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt.

En savoir plus sur Yahoo Actualités : À l’intérieur de la Maison Blanche Biden : 5 points à retenir du nouveau livre de Franklin Foer, « The Last Politician »

Trump et DeSantis relancent 2020

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’un événement lié au COVID avec le président de l’époque, Donald Trump, à Belleair, en Floride, en juillet 2020. (Tom Brenner/Reuters) (Reuters)

Le gouverneur Ron DeSantis s’est fait remarquer pour la première fois lors de son approche non interventionniste du coronavirus. Il s’est montré sceptique quant aux confinements et a exhorté les écoles à rouvrir à l’automne 2020, à un moment où de nombreux gouverneurs démocrates refusaient de prendre la même mesure. Plus tard, il a adopté des positions plus audacieuses sur les masques et les vaccins, ce qui l’a encore plus apprécié auprès des conservateurs. Sa gestion de la pandémie l’a propulsé vers une victoire écrasante lors des élections de mi-mandat de l’année dernière.

La gestion de la pandémie par Trump a été moins négligente qu’irrégulière, comme le symbolise le mieux son tristement célèbre discours. conseil pour injecter de l’eau de Javel (ce que les gens ne devraient faire pour aucune raison). Il a d’abord appelé à la prudence, puis a soutenu les scientifiques controversés qui étaient favorables à une approche de laisser-aller. Certains pensent que sa réponse à la pandémie lui a coûté les élections de 2020.

DeSantis a profité de la récente mini-vague pour raviver les positions de l’ère pandémique qui l’ont rendu important en premier lieu. Un récent message de collecte de fonds déclarait que « NOUS NE SE CONFORMERONS PAS » aux nouvelles restrictions relatives aux coronavirus, qui n’ont été mises en œuvre que dans quelques juridictions à travers le pays. La campagne chancelante de DeSantis vend également des pancartes sur la pelouse « Ceci est une maison sans masque ».

Le déploiement d’un nouveau rappel contre le coronavirus cette semaine a également donné à DeSantis l’occasion de rappeler aux électeurs son opposition aux vaccins.

Trump, pour sa part, a attaqué DeSantis en déformant ses positions. « En cas de confinement, Ron devrait se regarder dans le miroir et se demander pourquoi il essaie d’éclairer les électeurs », a déclaré un porte-parole de la campagne Trump au New York Times.

En savoir plus sur Yahoo Actualités : Pourquoi Ron DeSantis n’arrête pas de parler de COVID

Les électeurs seront-ils influencés ?

DeSantis sur un site de vaccination contre le coronavirus à Bradenton, en Floride, en février 2021. (Chris O’Meara/AP) (PA)

Probablement pas.

La vague actuelle devrait s’atténuer dans les prochaines semaines.

L’avenir apportera inévitablement de nouvelles vagues, mais si les sous-variantes d’Omicron poursuivent leur évolution actuelle, il est peu probable qu’elles provoquent une maladie grave ou la mort.

À chaque vague, de nouveaux désaccords politiques pourraient surgir, surtout à l’approche de l’élection présidentielle. Mais il n’est pas sûr que ces désaccords puissent retenir longtemps l’attention du public : selon un récent sondage mené par Yahoo News et YouGov, seuls 7 % des Américains sont « très inquiets » du COVID-19.

En savoir plus sur Yahoo Finance : L’approbation américaine des rappels d’automne intervient dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19