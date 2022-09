La “politique” du club m’a forcé à sortir

Bernd Leno a passé quatre ans à Arsenal avant de partir rejoindre Fulham cette saison. Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

L’ancien gardien d’Arsenal, Bernd Leno, qui a rejoint Fulham cet été, a déclaré qu’il avait été expulsé des Emirats en raison de la “politique” du club plutôt que des performances.

Leno a été gardien de but suppléant la saison dernière après avoir été remplacé par Aaron Ramsdale, qui a rejoint Bournemouth, et le gardien de but allemand a mis fin à son séjour à Arsenal le mois dernier en rejoignant l’équipe nouvellement promue de Premier League, Fulham.

Arsenal a également recruté le gardien américain Matt Turner de New England Revolution, qui a rejoint en juin après avoir conclu un accord en février dernier.

“Quand j’ai réalisé que ce n’était pas une question de performance ou de qualité, j’ai su que je devais y aller”, a déclaré Leno au journal allemand Sport Bild. “Pendant la préparation, j’ai vu que ce n’était pas une question de performance, c’était juste une question de politique. C’était clair pour moi : je dois sortir d’ici.”

Leno a reçu le rôle de titulaire à Fulham, apparaissant dans leurs quatre derniers matchs d’ouverture en Premier League.

Le joueur de 30 ans a commencé sa carrière au Bayer Leverkusen, où il a fait 304 apparitions avant de commencer un séjour de quatre ans à Arsenal en 2018.

“Le plus important pour moi est de retrouver mon rythme”, a ajouté Leno. “Surtout après que je n’ai pas pu m’entraîner correctement à Arsenal et que je n’ai eu aucune préparation. C’est à moi de me concentrer à nouveau sur l’équipe nationale.”

Leno a neuf sélections internationales pour l’Allemagne, sa dernière apparition contre le Liechtenstein en septembre 2021.