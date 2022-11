La politique d’Israël et de l’Iran prend au piège la 1ère Coupe du monde au Moyen-Orient

JERUSALEM (AP) – Le Qatar peut espérer que les fans de football ignorent la politique lors de la première Coupe du monde au Moyen-Orient. Mais Israël et l’Iran, ennemis enfermés dans des conflits dans toute la région, apportent des points chauds sensibles aux portes du tournoi.

Israël n’est pas en concurrence, mais il voit le spectacle massif comme un moyen de s’intégrer davantage au Moyen-Orient après avoir établi des liens avec deux des voisins arabes du Golfe du Qatar. Des milliers de touristes israéliens, longtemps boudés, devraient s’envoler vers la capitale qatarie de Doha sur des vols directs sans précédent.

L’Iran, convulsé par les protestations qui ont éclaté après la mort le 16 septembre d’une femme de 22 ans, Mahsa Amini, détenue par la police des mœurs du pays, a beaucoup en jeu. Le terrain pourrait fournir aux militants iraniens un large public pour une manifestation. Ou il pourrait offrir à l’Iran une victoire sur la scène mondiale lors d’un match du premier tour contre son rival, les États-Unis.

L’emplacement du tournoi dans l’émirat du golfe Persique, à quelques minutes de vol d’Israël et de l’Iran, ajoute une autre couche de tension. Les supporters iraniens et israéliens ont déjà côtoyé des Coupes du monde, mais jamais lors d’un tel événement dans leur propre arrière-cour.

“Il est toujours possible que les tensions israéliennes et iraniennes se manifestent”, a déclaré Mehrzad Boroujerdi, expert iranien et doyen de l’Université des sciences et technologies du Missouri. “On peut s’attendre à ce que les partisans de la ligne dure essaient de faire une déclaration.”

Pour Israël, les tournois sportifs ont été essentiels dans sa quête d’acceptation malgré le conflit non résolu avec les Palestiniens.

En 2018, deux ans avant que les Émirats arabes unis n’officialisent leurs relations avec Israël, l’hymne national israélien a joué et le drapeau du pays a flotté lors d’une compétition de judo à Abu Dhabi. La scène d’une ministre du Cabinet israélien pleurant alors qu’elle chantait “HaTikva” dans la capitale des Émirats arabes unis a provoqué un coup de fouet après des années de joueurs arabes et iraniens refusant les poignées de main avec les Israéliens et se retirant des matchs.

Les soi-disant accords d’Abraham qu’Israël a conclus en 2020 avec Bahreïn, le Maroc et les Émirats arabes unis ont marqué un tournant décisif dans la région. La perspective d’une normalisation israélienne avec le Qatar, qui aide à financer les dirigeants militants du Hamas de la bande de Gaza, peut sembler farfelue après que Doha a fermé un bureau commercial israélien là-bas en 2008.

Mais l’afflux sans précédent de milliers de fans israéliens dans le pays musulman conservateur pourrait faire avancer les ambitions d’Israël de devenir juste un autre pays de la région, selon les experts.

Dans un accord décisif annoncé jeudi, le Qatar a promis d’autoriser les fans de football d’Israël et des territoires palestiniens à se rendre directement à Doha. Cela inclut les résidents de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza bloquée, qui ne pourraient normalement pas sortir de Tel-Aviv.

“Le signe que le Qatar laisse les Israéliens s’y rendre pour la Coupe du monde est une indication qu’ils sont prêts à assouplir leur position sur Israël”, a déclaré Emmanuel Navon, chercheur principal à l’Institut d’études stratégiques de Jérusalem.

Dans une autre première, Israël mettra en place un service consulaire temporaire pour les citoyens du tournoi, même si les pays n’ont pas de relations diplomatiques. Pour éviter toute réaction de la part des Palestiniens, le Qatar a souligné que “sa position sur la normalisation (avec Israël) n’a pas changé”.

De nombreux Israéliens saisissent le tournoi comme une occasion rare de voir un émirat autrement interdit.

“Il n’y a qu’une seule fois où nous pouvons y aller”, a déclaré Gil Zilber, un fan de la banlieue de Tel Aviv de Ramat Gan avec des billets pour la Coupe du monde. “J’entends qu’ils (le Qatar) soutiennent le Hamas mais je n’ai pas peur.”

L’Iran – et sa confrontation au football avec les États-Unis le 29 novembre – a également propulsé la Coupe du monde dans une politique explosive.

Les manifestations qui ont balayé l’Iran se sont transformées en l’un des défis les plus audacieux lancés aux religieux au pouvoir depuis la révolution islamique de 1979. Les forces de sécurité ont cherché à étouffer la dissidence, tuant plus de 270 personnes, selon des groupes de défense des droits.

Des militants iraniens ont exigé que la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, expulse l’Iran de la Coupe du monde, citant la violente répression du pays et les restrictions imposées aux supporters féminins dans les stades de football. Le meilleur club de football ukrainien a également fait la demande concernant le soutien militaire de l’Iran à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Cependant, l’Iran est toujours en compétition.

Que se passera-t-il sur le terrain – que les membres de l’équipe portent des brassards en solidarité avec les manifestations comme ils l’ont fait lors du mouvement vert de 2009 ou serrent la main de leurs rivaux américains comme ils l’ont fait en 1998 – est une question délicate. Déjà, des dissidents à l’étranger ont appelé à manifester pendant les matches.

Certains joueurs iraniens se sont prononcés en faveur du mouvement de protestation. Dans un post Instagram supprimé plus tard, l’attaquant international iranien Sardar Azmoun a déclaré qu’il sacrifierait sa place dans le tournoi pour “un cheveu sur la tête des femmes iraniennes”. Dans un acte de défiance, il n’a pas fêté son but lors d’un match à Vienne fin septembre.

Les anciennes stars du football ont été plus vocales. Deux ont été arrêtés pour leur soutien aux manifestations.

“Les joueurs de football en Iran ont toujours pris le parti du peuple”, a déclaré Alex Vatanka, chercheur principal au Middle East Institute à Washington.

Ils seront étroitement surveillés. Lorsque l’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi a concouru en Corée du Sud sans porter le foulard obligatoire de son pays, elle est devenue un paratonnerre du mouvement de contestation. Certains s’attendent à un incident international similaire lors de la Coupe du monde. Le président iranien Ebrahim Raisi a chargé la semaine dernière son ministre des Affaires étrangères de “prévoir et prévenir d’éventuels problèmes”, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.

“Compte tenu de la proximité géographique avec l’Iran et du fait que dénoncer le régime est devenu si important, nous verrons probablement des Iraniens et des expatriés utiliser la Coupe du monde comme un spectacle pour exprimer leur protestation”, a déclaré Boroujerdi.

L’Iran a d’abord cherché à tirer profit de cette proximité – en faisant la promotion de ses hôtels insulaires auprès des fans de la Coupe du monde – mais les plans se sont rapidement effondrés. Pendant ce temps, des étrangers ont été arrêtés au milieu des manifestations. Un randonneur espagnol voyageant de Madrid à la Coupe du monde a disparu après avoir traversé l’Iran.

“Personne n’est disposé à visiter l’Iran dans la situation actuelle”, a déclaré l’agent de voyages basé à Téhéran, Omid Gholamhosseini.

La crise économique du pays a également rendu difficile pour les fans iraniens de payer le voyage, a-t-il ajouté.

Malgré les problèmes qui se profilent, certains pensent que la Coupe du monde peut encore offrir une évasion des dures réalités – un sentiment d’unité et de joie collective – même si ce n’est que pour un instant.

“C’est une sensation formidable”, a déclaré Dayan, un supporter de 38 ans originaire du nord de l’Iran qui se rend au Qatar. Il n’a donné que son prénom, craignant des représailles pour avoir parlé à un journaliste étranger. “Nous, en tant qu’Iraniens, pouvons faire partie de la célébration sans aucune distance avec le monde extérieur.”

Isabel Debré, Associated Press