La politique d’isolement de test et de traçage devrait être révisée pour les adultes à double piqûre, selon les indications du gouvernement

Sajid Javid a laissé entendre que la politique d’isolement des tests et des traces du gouvernement sera révisée, car il a souligné la nécessité d’un «système plus proportionné» pour ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid-19.

Le secrétaire à la Santé, qui a suggéré que le nombre de cas pourrait atteindre 100 000 par jour plus tard au cours de l’été, a déclaré qu’il informerait les députés plus tard dans la journée du système, ce qui oblige actuellement ceux qui sont entrés en contact avec un cas positif à s’isoler, souvent après avoir été interrogés. par l’application NHS.

Annonçant l’intention du gouvernement de supprimer les restrictions Covid restantes le 19 juillet, Boris Johnson a déclaré lundi lors d’un briefing n ° 10 que les ministres envisageaient également un « passage à un régime différent » pour ceux qui ont été complètement vaccinés.

Alors que ceux qui ont reçu un cas positif devront encore s’auto-isoler pendant 10 jours, des rapports récents ont suggéré que les personnes qui ont reçu les deux doses d’un vaccin n’auront pas à s’auto-isoler s’ils entrent en contact avec un cas positif, mais il sera conseillé de faire un test quotidien. On ne sait pas encore à quelle date les ministres ont l’intention d’apporter des changements.

M. Javid utilisera sa déclaration aux Communes mardi pour expliquer comment le système de recherche des contacts fonctionnera à l’avenir, insistant sur le fait qu’il était « absolument juste » que pour ceux qui ont reçu les deux doses, « une approche différente » puisse être adoptée.

Parlant sur BBC Radio 4 aujourd’hui programme, M. Javid, qui a été nommé secrétaire à la santé après la démission de Matt Hancock le mois dernier, a déclaré que le gouvernement doit rester « vigilant » et conserver l’utilisation de certaines « défenses » pour contrôler la propagation du virus, y compris les contrôles aux frontières.

Lors du test et de la traçabilité, M. Javid a déclaré que le gouvernement « apporterait quelques modifications » au système, ajoutant qu’il aurait « plus à dire » sur la question plus tard dans la journée dans une mise à jour au Parlement.

Dans une interview séparée sur Petit-déjeuner BBC, le ministre du cabinet a déclaré: «Nous aurons un système de test, de traçage et d’isolement plus proportionné, et il est tout à fait juste que (pour) ceux qui ont été doublement piqués, que nous puissions adopter une approche différente de celle que nous adoptons aujourd’hui .

« En ce qui concerne ce que nous ferons exactement, vous devrez attendre ma déclaration au Parlement plus tard dans la journée »

Pendant ce temps, le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson devrait également informer les députés des plans du gouvernement pour supprimer les bulles scolaires et contacter l’isolement des écoliers après les vacances d’été.

La semaine dernière, près de 50 députés conservateurs ont exigé que les écoles reviennent à la «normale» de manière permanente en même temps que les restrictions de Covid sont assouplies – actuellement prévues pour le 19 juillet. Dans une lettre adressée au Premier ministre, des personnalités de haut rang, dont l’ancien dirigeant Iain Duncan Smith, ont déclaré que la politique actuelle d’auto-isolement était « non durable » et causait « des perturbations inutiles et importantes ».