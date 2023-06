La politique d’immigration de DeSantis est presque identique à celle de Trump

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a canalisé Donald Trump dans la plateforme d’immigration qu’il a annoncée lundi. Ce faisant, il semblait espérer que s’approprier un problème qui définissait la campagne 2016 de l’ancien président augmenterait sa position dans un domaine bondé du GOP.

Le plan d’immigration de DeSantis reflète son discours central aux électeurs: il est le candidat MAGA qui n’a pas tout le bagage juridique que Trump apporte, y compris deux actes d’accusation et plusieurs enquêtes civiles et pénales en cours.

Certaines des politiques d’immigration proposées par DeSantis sont directement tirées du livre de jeu de Trump : éliminer la citoyenneté fondée sur le droit d’aînesse, obliger les immigrants à rester au Mexique tout en demandant l’asile et mettre fin aux politiques de « capture et libération » en vertu desquelles certains immigrants non violents sont libérés aux États-Unis tout en en attente d’une procédure d’expulsion.

DeSantis a affirmé dans des remarques lundi à Eagle Pass, au Texas, que sa plate-forme est « plus agressive » que ce que Trump a poussé en termes de responsabilisation des autorités nationales et locales en matière d’application des frontières, ainsi que d’utilisation de la « force meurtrière » à la frontière pour arrêter la drogue. les trafiquants et toute autre personne « démontrant une intention hostile ».

Mais alors que DeSantis court à la droite de Trump sur des questions telles que l’avortement et le Covid-19, il n’a pas vraiment innové en matière d’immigration. Et cela pourrait être un problème pour le gouverneur, qui a du mal à se tailler une voie unique dans la primaire et à expliquer aux électeurs primaires républicains qui ne semblent pas si préoccupés par les problèmes juridiques de l’ancien président pourquoi il est un meilleur pari.

« Toute son image et sa marque s’appuient sur la marque de Donald Trump. Pour moi, ce n’est pas une voie vers le succès », a déclaré Vinny Minchillo, un stratège républicain basé au Texas. «Je pense que les électeurs voient à travers cela. Quand ils voient DeSantis déployer essentiellement la plate-forme d’immigration Trump, ils disent: « Nous avons déjà ça. »

Ce que signifie la plateforme d’immigration de DeSantis pour la primaire 2024

DeSantis essaie de faire valoir un argument nuancé en réponse à l’amour de l’électorat primaire pour l’ancien président: non seulement il est plus Trump que Trump sur de nombreuses questions, y compris l’immigration, mais il est plus efficace que Trump pour mettre en œuvre un programme conservateur.

DeSantis soutient que cette expérience de légiférer à droite en Floride prouve qu’il est l’homme pour faire avancer la politique conservatrice. Par exemple, il a promis de donner suite à ce que Trump avait commencé en construisant le mur frontalier sud, dont il a noté lundi qu’il était inachevé. Trump a alloué quelque 15 milliards de dollars pour sa construction, dont une grande partie provenait du budget du ministère de la Défense, mais n’a achevé que 453 miles de «système de mur frontalier» sur l’ensemble de la frontière américano-mexicaine de 1 954 miles.

Les partisans de Trump ont fréquemment scandé « Construisez le mur! » en campagne électorale en 2016, et il reste une proposition populaire, comme le montre un sondage NPR/Ipsos d’août 2022 où 46 % des Américains ont déclaré qu’ils soutenaient sa construction.

« Ce que nous disons n’est pas une excuse à ce sujet », a déclaré DeSantis lundi, sans mentionner Trump par son nom. « Finis le travail. Arangez-vous pour que cela arrive. Nous ne voulons pas de rhétorique creuse. Nous ne voulons pas de promesses vides.

Trump a répondu sur TruthSocial, disant que DeSantis est un « candidat raté, dont le seul but en faisant le voyage était de réitérer le fait qu’il ferait tout ce que j’ai fait pour créer la frontière la plus forte, de loin, dans l’histoire des États-Unis. Une perte de temps totale ! »

L’interaction a mis en évidence les défis pour DeSantis de sortir de l’ombre de son ancien mentor, dont l’approbation lui a sans doute valu le poste de gouverneur en 2018. Essentiellement, bien que le discours de DeSantis puisse être qu’il est un Trump professionnel plus concentré, Trump peut toujours rétorquer qu’il est en fait Trump.

DeSantis a également tenté d’établir des contrastes avec Trump sur Covid-19 et l’avortement, ripostant à la récente affirmation de l’ancien président selon laquelle New York a mieux géré la pandémie que la Floride, et suggérant que les politiques d’avortement de Trump sont trop permissives.

Mais il n’est pas clair que ces efforts pour s’imposer comme le vrai conservateur à côté de Trump fassent une différence auprès des électeurs primaires, qui préfèrent toujours l’ancien président de plus de 30 points de pourcentage en moyenne. Et certainement, les positions dures sur la pandémie et l’avortement ne serviront pas DeSantis parmi les indépendants et les électeurs swing s’il devait remporter l’investiture.

« Lorsque vous recevez ces discours, quel est le message qui apparaît aux électeurs ? » dit Minchillo. « Je ne pense tout simplement pas qu’il se soit suffisamment distingué de Trump pour faire la différence. »