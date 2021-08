La politique d’immigration de Biden n’est pas celle de Trump – mais c’est toujours une déception

Lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions, de nombreux défenseurs des immigrés étaient prudemment optimistes que la tendance allait changer pour leur cause.

Contrairement à leurs prédécesseurs, Biden et ses fonctionnaires n’utilisent pas de langage diabolisant et déshumanisant les migrants. Ils se sont engagés à s’attaquer aux causes profondes de la migration en Amérique centrale, reconnaissant que le problème ne commence pas à la frontière américano-mexicaine.

Ils ont annulé certaines des politiques les plus anti-immigrés de l’administration Trump, de son interdiction de voyager dans plusieurs pays à majorité musulmane à la politique dite de « rester au Mexique » qui obligeait les demandeurs d’asile à rester au Mexique en attendant les dates de leur tribunal d’immigration en les Etats Unis.

Et ils ont poussé législation (bien que sans succès jusqu’à présent) pour légaliser de larges pans de la population d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis et réinventer un système d’immigration brisé.

Mais il y a une frustration croissante parmi les défenseurs des immigrants que trop peu de choses ont bien changé au cours de la première année de mandat de Biden.

L’administration s’est accrochée aux restrictions aux frontières liées à la pandémie mises en œuvre par l’administration Trump l’année dernière. Et Biden a persisté à dire aux migrants « ne venez pas », même si beaucoup d’entre eux fuient des conditions invivables allant de la violence des gangs à la dévastation liée au climat.

Les derniers coups durs ont été les récentes annonces de l’administration selon laquelle elle reprendra rapidement l’expulsion des familles à la frontière américano-mexicaine et qu’elle a l’intention de maintenir indéfiniment les restrictions frontalières liées à la pandémie en vertu du titre 42, une section de la loi sur les services de santé publique qui permet au Le gouvernement américain empêchera temporairement les non-citoyens d’entrer aux États-Unis « lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la santé publique ».

Certains défenseurs se retrouvent maintenant dans une position plus conflictuelle qu’ils ne l’avaient espéré.

L’American Civil Liberties Union est en négociations à huis clos avec l’administration Biden depuis des mois au sujet du titre 42, suspendant temporairement son action en justice contestant la politique devant un tribunal fédéral. Alors qu’elle a obtenu l’entrée de milliers de migrants vulnérables aux États-Unis à la suite de ces négociations, l’ACLU a annoncé lundi qu’ils étaient arrivés dans une impasse et que le procès visant à mettre fin à la politique se poursuivrait.

C’était un signal que, quelle que soit la mesure dans laquelle les défenseurs avaient accordé à l’administration Biden un délai de grâce en matière d’immigration, celui-ci pourrait toucher à sa fin.

« L’administration Biden n’est pas l’administration Trump », a déclaré Lee Gelernt, l’avocat principal de l’affaire ACLU. «Il serait faux de dire que l’administration Biden a été tout aussi mauvaise. Mais finalement, parce que le titre 42 n’a pas été abrogé, cela signifie que les familles et autres demandeurs d’asile sont toujours expulsés. Et donc le danger est que, quel que soit le bien que l’administration Biden a fait, il est éclipsé par tout le mal causé par le titre 42. »

Biden a continué à refouler des migrants à la frontière avec une justification discutable

Les États-Unis continuent de refuser la majorité des migrants arrivant à la frontière sud en vertu du titre 42, bien qu’il existe des exceptions pour les mineurs non accompagnés, certaines familles d’Amérique centrale avec de jeunes enfants et les personnes qui ont été renvoyées au Mexique pour attendre leurs audiences au tribunal. aux Etats-Unis.

La politique, mise en œuvre par le président de l’époque, Donald Trump, en mars 2020, a permis aux autorités américaines de l’immigration à la frontière sud d’expulser rapidement près d’un million de migrants depuis le début de la pandémie. Bien que les scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis se soient initialement opposés à la politique, arguant qu’il n’y avait aucune justification légitime de santé publique derrière, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a ordonné à l’agence de la mettre en œuvre de toute façon.

Les défenseurs des immigrants et les groupes humanitaires affirment que la politique empêche les migrants d’exercer leur droit en vertu du droit américain et international de demander l’asile. De plus, les experts en santé publique ont déclaré à plusieurs reprises que les migrants peuvent être traités et admis aux États-Unis en toute sécurité. En effet, cela se produit déjà à petite échelle car certains migrants sont testés pour Covid-19 avec des fonds privés avant d’être autorisés à traverser la frontière.

« Nous ne sommes pas cavaliers à propos de Covid ou des nouvelles variantes », a déclaré Gelernt. « Mais cela ne signifie pas qu’avec toutes les ressources du gouvernement américain, il ne peut pas traiter les demandeurs d’asile en toute sécurité, comme le disent constamment les responsables de la santé publique depuis des mois. Nous permettons à de nombreuses personnes de traverser la frontière chaque jour. Mais nous disons aux demandeurs d’asile qu’ils ne peuvent pas traverser même avec des précautions.

Pourtant, le CDC a néanmoins publié lundi une ordonnance mise à jour indiquant que la politique resterait en vigueur jusqu’à ce que le directeur de l’agence détermine que les migrants ne représentent plus un « danger grave pour la santé publique » en termes de propagation de Covid-19.

Les responsables du Department of Homeland Security, quant à eux, ont continué d’insister sur le fait qu’ils s’en remettent simplement aux experts en santé publique du CDC en choisissant de continuer à appliquer la politique. « Le titre 42 n’est pas une autorité d’immigration, mais une autorité de santé publique, et son utilisation continue est dictée par le CDC et régie par l’analyse du CDC des facteurs de santé publique », a déclaré le DHS dans un communiqué lundi.

Mais maintenir l’ordre en place a de graves conséquences humanitaires pour les migrants pris au piège au Mexique.

En juin 2021, le groupe de défense des droits Human Rights First avait suivi plus de 3 250 cas de demandeurs d’asile et de migrants kidnappés, violés ou attaqués après avoir été bloqués ou expulsés vers le Mexique depuis l’entrée en fonction de Biden.

La décision de l’administration Biden joue également dans une représentation préjudiciable de la droite des migrants comme porteurs de maladies. Un récent sondage Axios a révélé que près de 37% des Américains non vaccinés blâment les « voyageurs étrangers aux États-Unis » pour l’augmentation des cas de Covid-19.

Mais les données n’avaient pas précédemment montré que les migrants à la frontière étaient plus susceptibles d’être testés positifs pour Covid-19. En mars, le chef par intérim de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) a déclaré au Congrès que moins de 6% des migrants à la frontière avaient été testés positifs pour Covid-19, un pourcentage inférieur au taux de positivité du Texas à l’époque.

« L’administration Biden et le CDC devraient défendre la vérité, ne pas aider à alimenter ce récit faux, dangereux et raciste », a déclaré Eleanor Acer, directrice principale de Human Rights First pour la protection des réfugiés, dans un communiqué.

Biden limite l’accès des familles de migrants à des audiences complètes et équitables

En plus de maintenir le titre 42 en place, l’administration Biden a également annoncé la semaine dernière qu’elle relance l’utilisation de ce qu’on appelle « l’expulsion accélérée » contre certaines familles d’Amérique centrale « qui sont récemment arrivées à la frontière sud, ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42, et n’ont pas de base légale pour rester aux États-Unis.

Les familles concernées peuvent désormais être renvoyées dans leur pays d’origine en quelques semaines, au lieu des années typiques que cela peut prendre pour résoudre un cas d’expulsion complet – et elles n’obtiennent pas d’audience devant un juge de l’immigration ou la possibilité de consulter un avocat .

Dans un communiqué publié vendredi, le DHS a défendu la décision d’utiliser le renvoi accéléré contre les familles comme moyen de « gérer notre frontière en toute sécurité » et comme une étape « vers notre objectif plus large de réaliser un traitement de l’immigration sûr et ordonné ».

« En plaçant dans des familles de renvoi accéléré qui ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42, nous indiquons clairement que ceux qui ne remplissent pas les conditions pour rester aux États-Unis seront rapidement renvoyés », a-t-il déclaré.

Mais la plupart des avocats spécialisés dans l’immigration affirment que le renvoi accéléré ne donne pas aux migrants la possibilité d’expliquer pleinement pourquoi ils pourraient avoir droit à une protection humanitaire, ce qui les conduit à être injustement refoulés, renvoyés en danger dans leur pays d’origine et interdits de retour aux États-Unis pendant cinq ans. ans ou plus.

Voici comment cela fonctionne : lorsqu’un migrant se présente à la frontière sans papiers, un agent des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) l’examine pour déterminer s’il peut prétendre à une protection humanitaire. Ils recherchent deux choses : 1) si un migrant exprime l’intention de demander l’asile, ou 2) s’il craint d’être persécuté ou torturé s’il retourne dans son pays d’origine.

S’il répond à l’un ou l’autre de ces critères, le migrant sera alors référé à un agent d’asile pour un autre entretien avant d’être autorisé à présenter son cas devant le tribunal de l’immigration. Ils seront informés de leurs droits et de ce que le processus implique et ont généralement le temps de retenir les services d’un avocat et de préparer leur dossier, ce qui comprend la collecte de documents attestant des expériences qui pourraient les rendre éligibles pour rester aux États-Unis. Un juge de l’immigration décidera finalement de leur sort, souvent des années plus tard.

Mais si un migrant ne réussit pas ce filtrage initial par le CBP, il sera détenu et rapidement expulsé dans le cadre d’un renvoi accéléré sans aucun recours. Cela signifie que si le CBP ne parvient pas à identifier chaque migrant susceptible de bénéficier d’une protection humanitaire, certains risquent de passer entre les mailles du filet et d’être renvoyés chez eux à tort.

« Chaque fois que vous imposez une procédure accélérée, vous courez le risque que les droits des personnes à une procédure régulière soient violés », a déclaré Nicole Ramos, qui travaille avec les demandeurs d’asile à Tijuana, au Mexique, dans le cadre du groupe d’aide juridique Al Otro Lado’s Border Rights. Projet.

Biden a été en désaccord avec la communauté de défense des immigrants

Les politiques frontalières de Biden ont parfois conduit à des relations tendues avec la communauté de défense des immigrants. Gelernt a déclaré que l’ACLU a eu une relation constructive avec l’administration Biden pour réunir les familles de migrants qui ont été séparées par l’administration Trump et pour mettre fin à la politique Rester au Mexique, entre autres. Mais sur le titre 42, ils se sont affrontés.

« Je ne vais pas dire que c’est complètement contradictoire », a-t-il déclaré. «Je pense que l’administration Biden agit de bonne foi. Mais nous ne sommes pas d’accord avec eux sur toutes les questions, et ce sera contradictoire sur certaines questions. »

Mais d’autres membres de la communauté de plaidoyer estiment que Biden les a carrément laissés de côté. Ramos, par exemple, a déclaré qu’elle n’avait vu aucun changement significatif dans la rhétorique.

« Peut-être que Joe Biden ne dit pas que les Mexicains sont des trafiquants de drogue et des violeurs », a-t-elle déclaré. « Mais le message principal à tous les migrants qui fuient pour sauver leur vie, fuient à cause des conditions économiques que nous avons largement créées pour rendre leurs maisons inhabitables, est ‘ne venez pas’.

De plus, elle dit que l’administration a traîné les pieds pour aider les familles séparées à retourner aux États-Unis, même si son organisation avait demandé à l’administration de les autoriser à entrer aux États-Unis immédiatement après l’inauguration de Biden.

« Ces familles étaient prêtes à entrer aux États-Unis le premier jour, y compris quelqu’un qui se cachait au Mexique en danger actif et une autre femme qui n’avait pas vu son enfant depuis trois ans », a déclaré Ramos.

Les nouvelles sur le titre 42 et la suppression accélérée sont les dernières déceptions. Mais Ramos a déclaré qu’elle ne s’était jamais attendue à ce que l’administration Biden soit un partenaire d’organisations comme la sienne.

« Je n’ai jamais cru l’administration Biden en campagne électorale, bien que certains de mes collègues l’aient fait », a-t-elle déclaré. «Je pense que l’administration Biden est une continuation de l’administration Trump, est une continuation de l’administration Obama. La seule chose qui change sur le Titanic, c’est qu’ils déplacent simplement les chaises sur le pont. Tout le système est basé sur la suprématie blanche.