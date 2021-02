L’administration Biden a l’intention d’ignorer une variété d’accusations criminelles et de condamnations comme motifs d’expulsion des États-Unis, selon des courriels internes divulgués à la presse et non démentis par la Maison Blanche.

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) se concentrera sur les récents passages illégaux des frontières, les menaces à la sécurité nationale et les personnes purgeant des peines de prison «Crime aggravé» condamnations, selon des courriels envoyés par le directeur par intérim Tae Johnson la semaine dernière et cités par le Washington Post dimanche.

« En règle générale, ces condamnations n’incluent pas les crimes liés à la drogue (infractions moins graves), les voies de fait simples, le DUI, le blanchiment d’argent, les crimes contre les biens, la fraude, les crimes fiscaux, la sollicitation ou les accusations sans condamnation, » Johnson a écrit.

Doocy 🔥: Il y a de nouveaux rapports selon lesquels ICE va recevoir de nouvelles directives pour ne plus se concentrer sur l’expulsion des immigrants illégaux qui ont été reconnus coupables de DUI, d’agression simple, de sollicitation, de crimes liés à la drogue, entre autres …[H]en quoi cela est-il dans l’intérêt de la sécurité publique? pic.twitter.com/kybf9wE3rt – Curtis Houck (@CurtisHouck) 8 février 2021

Lors de la conférence de presse de lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que «Menaces à la sécurité nationale» serait au centre de l’ICE à l’avenir, et a noté que le Department of Homeland Security a « Une secrétaire confirmée maintenant. »

Le Sénat a approuvé Alejandro Mayorkas comme «Premier Latino et immigrant» Secrétaire de la Sécurité intérieure, lors d’un vote 56-43 la semaine dernière. Les directives envoyées par courrier électronique par Johnson attendraient son approbation avant d’entrer en vigueur.

Les agents de l’ICE qui souhaitent arrêter des fugitifs – des contrevenants à l’immigration qui ne sont ni en prison ni en prison – devraient obtenir l’approbation du directeur de l’ICE à Washington, DC personnellement et justifier l’action comme «Une allocation appropriée de ressources limitées,»Selon un projet de note également cité par la Poste.

«Ils ont aboli ICE sans abolir ICE», le journal a cité un responsable anonyme de l’ICE. «Le balancement du pendule est si extrême. On a littéralement l’impression que nous sommes passés de la capacité à appliquer pleinement nos lois sur l’immigration à maintenant qu’on nous demande de ne rien appliquer.

Les démocrates progressistes ont plaidé pour l’abolition de l’ICE sous l’administration Trump, affirmant que l’agence est « raciste. » Biden a nié vouloir abolir l’agence, mais a déclaré qu’il le souhaitait « réforme » l’immigration et aborder sa « causes profondes » comme la pauvreté, le changement climatique et le manque de racial « équité. »

Quiconque se trouve illégalement aux États-Unis reste soumis à une arrestation, a déclaré ICE dans un communiqué officiel ce week-end, ajoutant que l’agence avait «Discrétion illimitée» évaluer tout comportement comme une menace pour la sécurité publique.

«La commission d’un crime aggravé est la preuve la plus concluante d’une menace à la sécurité publique», A déclaré la porte-parole de l’ICE, Jenny Burke.

Selon les courriels de Johnson, ces infractions comprennent le meurtre, le viol, la maltraitance d’enfants et les infractions majeures en matière de drogue, ainsi que «Dossier institutionnel» de comportement violent ou « bien documenté » affiliations aux gangs. Cependant, des crimes commis il y a plus de 10 ans, des tatouages ​​de gangs ou « Affiliation lâche » ne sera pas suffisamment considérée.

🚨 #RUPTURE: @Jim_Jordan et @RepMcClintock rapport de publication décrivant les propositions d’immigration radicale de l’administration Biden. Ces propositions risquent d’annuler les succès des efforts de l’administration Trump pour sécuriser la frontière. Lisez le rapport ici: https://t.co/Kdoht8W4g9 – Judiciaire GOP (@JudiciaryGOP) 8 février 2021

Les républicains de la Chambre ont publié lundi un rapport critiquant l’administration Biden «Approche radicale» à l’immigration qui encourage le passage illégal des frontières et le trafic d’enfants, entre autres.

Les courriels obtenus par la poste montrent également que l’ICE a annulé une rafle à l’échelle nationale de délinquants sexuels expulsables, baptisée Opération Talon, ainsi qu’un vol d’expulsion vers l’Afrique.

Des militants avaient envoyé un e-mail à des responsables politiques à la Maison Blanche et au DHS, leur demandant d’intervenir afin que les déportés puissent avoir plus de temps pour plaider les affaires humanitaires devant les tribunaux d’immigration et pour protester contre le vol vers « Pays à majorité noire » se passait pendant le Mois de l’histoire des Noirs.

« En quelques heures, » le Post a rapporté, Johnson avait annulé le vol.

Une tentative du DHS d’arrêter toutes les expulsions pendant 100 jours a été déraillée par un juge fédéral fin janvier, après que le Texas ait intenté une action en justice pour «préjudice imminent et irréparable» qui aurait causé, faisant écho aux tactiques d’États dirigés par les démocrates et d’activistes sous l’administration Trump. .

