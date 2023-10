La politique des forces spéciales britanniques était d’exécuter les hommes afghans « en âge de combattre » même s’ils ne représentaient aucune menace, selon l’enquête

La politique des forces spéciales britanniques était d’exécuter les hommes afghans « en âge de combattre » même s’ils ne représentaient aucune menace, selon une enquête.

Les troupes auraient abusé des raids nocturnes pour tuer.

Les forces spéciales britanniques auraient eu pour politique d’exécuter des hommes afghans « en âge de combattre », même s’ils ne représentaient aucune menace. Crédit : Times Newspapers Ltd.

Un officier a mis en doute une « série de tirs au rideau », car des insurgés ont été abattus après être soi-disant sortis de derrière un rideau avec une arme.

L’avocat chargé de l’enquête, Oliver Glasgow KC, a déclaré que des allégations circulaient également selon lesquelles les unités afghanes partenaires « auraient refusé de servir dans les forces spéciales britanniques en raison de leur comportement ».

Avant les audiences de fond, qui ont débuté lundi devant la Royal Courts of Justice, les familles qui allèguent des homicides illégaux ont appelé l’enquête à « nous fournir la vérité ».

L’enquête examinera les allégations selon lesquelles de « nombreux » meurtres auraient été perpétrés, ainsi que les allégations de dissimulation d’activités illégales et d’enquêtes inadéquates menées par la Police militaire royale (RMP).

Cette initiative a été lancée à la suite de contestations judiciaires intentées contre le gouvernement par les avocats de Leigh Day au nom des familles Saifullah et Noorzai, ainsi que d’un certain nombre d’enquêtes médiatiques importantes.

M. Glasgow a déclaré qu’il y avait des allégations dans un « compartiment de sécurité restreint », qui ont été retrouvées des années plus tard, selon lesquelles il y avait des détails d’une conversation avec un soldat qui aurait « admis qu’il y avait une politique dans les forces spéciales visant à tuer des hommes en âge de combattre ».

Dans ses conclusions liminaires, il a déclaré : « Qu’il n’y ait aucun malentendu entre ceux qui ont quelque chose à cacher – l’enquête utilisera tous ses pouvoirs pour s’assurer que s’il existe des informations crédibles sur des actes répréhensibles… quel que soit le niveau de leur poste, ils sont référé aux autorités compétentes. »

Un membre de la famille Saifullah, qui a déclaré que son père, ses deux frères et son cousin avaient été tués lors d’un raid nocturne en février 2011, a déclaré que depuis un raid des forces britanniques, ils « font des cauchemars et des rêves remplis de difficultés ».

« Ma famille et moi demandons à l’équipe d’enquête de nous fournir la vérité et de nous expliquer pourquoi et sur quelles bases nous avons dû subir cette cruauté », ont-ils déclaré.

L’enquête de la Cour royale de justice examinera les activités illégales présumées et les dissimulations de 2010 à 2013, y compris les témoignages des familles concernant la mort de 33 ressortissants afghans au cours de cette période.