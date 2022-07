La politique de réduction d’impôts de Liz Truss est “ridicule” et risque une inflation de style années 1970, préviennent les économistes

Le plan de la candidate à la direction conservatrice Liz Truss d’introduire des réductions d’impôts immédiates est susceptible de faire monter les prix et risque un retour à l’inflation de style des années 1970, ont averti les meilleurs économistes.

La ministre des Affaires étrangères s’est engagée à apporter des réductions d’impôts d’au moins 30 milliards de livres sterling si elle devient Premier ministre, affirmant jeudi : “Mes réductions d’impôts réduiront l’inflation”.

Jurant de s’attaquer à «l’orthodoxie» du Trésor et au consensus économique, la nouvelle favorite du concours conservateur a insisté sur le fait que son plan de réduction des impôts n’était «pas un pari» et n’augmenterait pas encore la flambée de l’inflation.

Cependant, le Dr Jo Michell, professeur agrégé d’économie à l’UWE Bristol, a déclaré L’indépendant que Mme Truss avait tort de prétendre que des réductions d’impôts feraient baisser l’inflation.

“Les réductions d’impôts qu’elle propose sont plus susceptibles d’être inflationnistes, donc selon la prépondérance des probabilités, ses commentaires sont faux”, a-t-il déclaré. “C’est certainement un pari – dire que le plan n’a aucun risque [of increasing inflation] est ridicule.

L’économiste financière Frances Coppola a déclaré qu’il y avait de bonnes chances que le plan de Truss puisse “se retourner contre lui” et aggraver la situation économique de la Grande-Bretagne. “Ces réductions d’impôts sont susceptibles d’être inflationnistes à court terme”, a-t-elle déclaré. L’indépendant.

L’analyste a comparé la politique de réduction d’impôts de Truss à celle du Premier ministre conservateur Edward Heath dans le cadre de sa “course vers la croissance” au début des années 1970.

Coppola a déclaré que le plan de santé avait contribué à une inflation incontrôlable au milieu des années 1970. “Liz Truss utilise exactement le même argument – que l’inflation se résorbera si nous faisons croître l’économie.”

Truss a déclaré que son rival Rishi Sunak avait poussé la Grande-Bretagne dans la “mauvaise direction” en matière de fiscalité et a promis d’annuler ses augmentations de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés, ainsi que de réduire les prélèvements verts sur la facture énergétique.

Elle a admis sur BBC Radio 4 Aujourd’hui’s programme que son plan coûterait au moins 30 milliards de livres sterling par an. À propos de si cela coûterait jusqu’à 38 milliards de livres sterling, comme certains l’ont estimé, Truss a déclaré: “Je dirais que c’est légèrement élevé, mais c’est autour de ce chiffre”.

Au sujet de son plan visant à réduire immédiatement les impôts et à permettre aux emprunts d’augmenter, elle a déclaré: “Ce n’est pas un pari, c’est une réalité économique que plus vous avez d’impôts élevés, plus la croissance est étouffée.”

Elle a également condamné «l’orthodoxie» du Trésor et les opinions de nombreux économistes de premier plan n’avaient pas réussi à générer de la croissance. “Nous devons faire quelque chose de différent pour relancer la croissance, pour mettre de l’argent dans les poches des gens.”

Invité à nommer des économistes de premier plan qui étaient d’accord avec elle, Truss a nommé le Brexiteer de droite Patrick Minford – qui prévoyait en 2017 qu’un Brexit dur augmenterait le PIB britannique de 6,8%, soit environ 135 milliards de livres sterling par an.

Le Dr Michell s’est dit “alarmé” par le fait que Truss désigne Patrick Minford comme un allié économique – décrivant le Brexiteer qui prévoyait une augmentation de 6,8% du PIB de la sortie du Royaume-Uni de l’UE comme un chiffre de plus en plus “marginal”.

Il a également mis en garde contre un retour à l’austérité si les réductions d’impôts se poursuivent. « Le danger, c’est qu’en aval, on s’en sert pour couper dans les services publics. Utiliser les finances publiques pour des cadeaux fiscaux à court terme n’a aucun sens.

Nimesh Shah, directeur général de Blick Rothenberg, a estimé cette semaine que les promesses de Mme Truss pourraient coûter environ 40 milliards de livres sterling – et a averti que de telles promesses “alimenteraient sans aucun doute” une nouvelle inflation.

Et l’économiste britannique en chef de Citigroup, Ben Nabarr, a déclaré dans une note plus tôt cette semaine que la plate-forme politique de Truss “présente à notre avis le plus grand risque d’un point de vue économique – avec une combinaison inconvenante de réductions d’impôts procycliques et de perturbations institutionnelles”.

Le groupe de réflexion très respecté de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a également averti que les réductions d’impôts pourraient pousser l’inflation « dans la mauvaise direction ».

Dans une nouvelle évaluation des politiques fiscales définies par Truss et Sunak, l’IFS a averti jeudi que les réductions d’impôts financées par davantage d’emprunts “injecteraient une demande supplémentaire dans l’économie et augmenteraient encore les pressions inflationnistes”.

Robert Joyce, directeur adjoint de l’IFS, a déclaré que Truss “proposait quelque chose de très différent de M. Sunak” – suggérant que l’offre d’au moins 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts annuelles signifierait inévitablement des réductions des dépenses publiques.

“Ils signifieront des emprunts plus élevés ou moins de dépenses publiques, ou une combinaison”, a déclaré l’experte de l’IFS à propos de ses plans. “Quoi qu’un ensemble choisi de règles budgétaires auto-imposées puisse permettre à court terme, en fin de compte, une baisse des impôts signifie une baisse des dépenses.”

Sunak a mis en garde contre les promesses de réduction d’impôts “de conte de fées”, disant à Truss lors du récent débat sur ITV que son plan d’augmentation de la dette était “socialiste”. Il a ajouté: “Emprunter pour sortir de l’inflation n’est pas un plan, c’est un conte de fées.”

Malgré la pression pour faire appel aux membres conservateurs lors du concours de six semaines à venir, il serait désireux d’attendre au moins l’automne 2023 avant de réduire les impôts personnels pour éviter d’alimenter l’inflation.

Le Fonds monétaire international et l’Organisation de coopération et de développement économiques ont averti que le Royaume-Uni court un plus grand risque d’inflation persistante que d’autres économies similaires.