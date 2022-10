La politique de réduction de 20% de la criminalité de Truss et Braverman est suspendue alors que la police exige un engagement

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le plan de Liz Truss et Suella Braverman visant à donner à la police des objectifs pour réduire les crimes, y compris le meurtre de 20%, a été suspendu car les officiers exigent un engagement avec le gouvernement.

L’ancienne première ministre a annoncé la politique dans le cadre de sa campagne réussie à la direction du Parti conservateur en juillet, et elle a été confirmée par Mme Braverman en tant que secrétaire à l’intérieur.

L’indépendant comprend que les cibles, rejetées comme “incohérentes” et dangereuses par des sources policières, étaient à un stade précoce de développement et devraient être ré-approuvées par le nouveau ministre de l’Intérieur Grant Shapps pour progresser.

Mais il ne prend aucune décision politique majeure avant que le nouveau Premier ministre ne soit nommé et ne sélectionne son cabinet, ce qui pourrait voir un autre nouveau ministre de l’Intérieur mis en place.

La démission choquante de Mme Braverman mercredi est survenue avant qu’elle n’ait rencontré les principaux organes de police et assisté à une foule d’événements de fiançailles prévus en novembre.

Une réunion du Conseil national de la police, présidée par le ministre de l’Intérieur et réunissant des chefs de police et des services gouvernementaux quatre fois par an, est en retard et a déjà été retardée à plusieurs reprises par l’instabilité gouvernementale.

Parmi les organismes qui devaient rencontrer Mme Braverman figure la Fédération de la police, qui représente plus de 120 000 officiers de base en Angleterre et au Pays de Galles.

Écrire pour L’indépendant Le mois dernier, le président Steve Hartshorn a déclaré qu’il était “décevant et dangereux de voir des politiques qui ont échoué de manière si désastreuse dans le passé être promues et présentées comme de toutes nouvelles idées”.

“Le crime ne peut pas être contrôlé par un diktat émis par le gouvernement et favorable aux gros titres demandant aux forces de police de réduire de 20% les crimes graves tels que les homicides, sinon ils risquent des actions”, a-t-il averti.

“La loi et l’ordre doivent être libres des flux et reflux de la politique.”

La Fédération de police a écrit jeudi une lettre à M. Shapps, lui demandant de s’engager à une réunion du 9 novembre initialement prévue avec son prédécesseur.

L’organisme a déclaré qu’il était nécessaire de “discuter des problèmes et des défis très réels auxquels nos membres sont confrontés en ce moment, en particulier en ce qui concerne la rémunération de la police et la crise actuelle du coût de la vie”.

L’Association des commissaires de police, qui représente les officiers supérieurs, s’attendait également à une réunion avec le ministre de l’Intérieur le mois prochain, tandis qu’un “ministre supérieur du gouvernement” non identifié doit prononcer un discours liminaire lors d’un grand sommet de la police le 9 novembre.

Suella Braverman quitte son poste de secrétaire à l’intérieur avec une attaque cinglante contre Liz Truss

La conférence conjointe organisée par le Conseil national des chefs de police et l’Association des commissaires de police et du crime est normalement suivie par le ministre de l’Intérieur et le ministre de la police, mais les deux postes peuvent avoir de nouveaux titulaires à cette date.

Présentant ses politiques en matière de criminalité et de maintien de l’ordre en juillet, Mme Truss a déclaré à la police qu’elle s’attendrait à ce qu’elle réduise de 20% les homicides, les violences graves et les «crimes de quartier» avant les prochaines élections générales.

Mme Braverman a utilisé un libellé presque identique dans une lettre aux chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles le mois dernier et a répété la demande dans son discours de conférence conservateur, sans donner de date de fin.

Aucun autre détail n’a jamais été donné publiquement et L’indépendant comprend que le ministère de l’Intérieur était toujours en train de déterminer comment la réduction serait mesurée et par rapport à quelle base lorsque le ministre de l’Intérieur a démissionné mercredi.

Le crime est compté à la fois par l’enregistrement de la police et par une enquête sur les expériences des gens, avec différentes méthodes considérées comme plus précises pour différents types de crime, alors qu’il n’était pas clair à partir de quelle date la coupe serait jugée.

La semaine dernière, la police et les commissaires au crime ont déclaré qu’ils n’avaient pas été officiellement consultés sur les plans ni reçu de détails, et qu’il y aurait “besoin d’avoir des discussions” et des “négociations sensées”.

Un rapport de 2015 a révélé que les cibles criminelles précédentes créaient des «incitations perverses à mal enregistrer les crimes» et poussaient la police à répondre à certaines infractions de manière sélective «au détriment d’autres appels».

Il a été commandé par la ministre de l’Intérieur de l’époque, Theresa May, qui avait déclaré à l’époque : « Les cibles ne combattent pas le crime, elles entravent la lutte contre le crime.

La proportion de crimes résolus a diminué ces dernières années, les taux de poursuites étant actuellement à un niveau record de seulement 5,6 % de toutes les infractions, tandis que les crimes enregistrés par la police sont à un niveau record.

Les rapports officiels ont mis en garde contre une pénurie nationale de détectives et ont déclaré que les efforts de Boris Johnson pour recruter 20 000 agents supplémentaires en trois ans “créent une main-d’œuvre inexpérimentée”.

Le chiffre pourrait ne pas être atteint par la date de fin du soulèvement en mars, le nouveau commissaire de la police métropolitaine examinant s’il est “possible ou sage” d’atteindre l’objectif individuel de la force.