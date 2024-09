La politique de port du masque universel rétablie à l’hôpital général St. Joseph

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HÔPITAL GÉNÉRAL ST. JOSEPH

L’Hôpital général St. Joseph d’Elliot Lake (SJGHEL) prend des mesures proactives pour protéger ses patients, son personnel et ses visiteurs à l’approche de la saison de la grippe. À compter d’aujourd’hui, l’hôpital rétablit sa politique de port du masque universel dans tous les secteurs de l’hôpital. Le Manoir St. Joseph et le Centre Oaks continueront de suivre une politique favorable au port du masque. Nous encourageons fortement tout le monde à porter un masque pour plus de sécurité.

Le SJGHEL reste fidèle à sa mission de fournir des soins de santé de première classe et d’assurer un environnement sûr pour tous. Le port du masque universel s’appliquera à toutes les personnes entrant dans l’hôpital, y compris les patients, les visiteurs et le personnel.

Tous les patients sont tenus de porter un masque pendant leur séjour à l’hôpital, sauf avis contraire du personnel médical.

Tous les visiteurs recevront des masques à l’entrée et devront toujours les porter à l’intérieur de l’hôpital.

Tous les membres du personnel sont tenus de porter un masque dans les locaux de l’hôpital, sauf s’ils travaillent seuls dans un bureau, quel que soit leur statut vaccinal.

Nous comprenons que ces mesures peuvent causer certains désagréments, mais elles sont essentielles pour préserver le bien-être de nos patients et du personnel soignant. Nous continuons d’encourager d’autres mesures préventives, notamment le lavage fréquent des mains, l’utilisation de désinfectants pour les mains et le fait de rester à la maison en cas de malaise. La vaccination contre la grippe est également fortement encouragée.

Pour plus d’informations sur la grippe et les virus, veuillez consulter le site de la santé publique d’Algoma. site web ou contactez votre prestataire de soins de santé familial.

