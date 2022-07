La politique de non-poignée de main de Biden évite une prise avec MBS – s’il s’y tient

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – Le président Biden a passé mardi après-midi à étreindre et à gifler des membres du Congrès lors d’un pique-nique à la Maison Blanche. C’était donc inattendu lorsque Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré mercredi aux journalistes sur Air Force One que la Maison Blanche “cherchait à réduire les contacts et à augmenter le masquage” lors du voyage de Biden au Moyen-Orient.

Bien que les cas de covid-19 aient augmenté aux États-Unis ces dernières semaines, Biden n’a pas changé son comportement pendant cette période. Mais la nouvelle politique de contacts limités fait incontestablement une chose : elle donne à Biden une raison de ne pas serrer la main de Mohammed bin Salman, le prince héritier d’Arabie saoudite, lorsque les deux se rencontreront samedi.

Biden, partisan de la vieille école d’Israël, arrive à un moment délicat

La Maison Blanche avait informé le bureau du Premier ministre Yair Lapid que Biden ne se serrerait pas la main à cause du coronavirus, ont rapporté les médias israéliens. Biden a d’abord suivi les nouveaux protocoles d’atterrissage en Israël – évitant les poignées de main pour les coups de poing alors qu’il saluait les hauts responsables israéliens, dont Lapid, qui attendaient sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion.

Ensuite, Biden a rencontré l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et les politiciens joyeux et rétrospectifs ont fait ce qu’ils ont fait pendant les décennies où ils se connaissent, bien qu’ils soient souvent en désaccord sur la politique : serrer la main – un vigoureux, plein contact pompe politique.

Naftali Bennett, l’ancien premier ministre le plus récent, a également reçu une poignée de main. Plus tard, ce fut Benny Gantz, le ministre de la Défense.

Très rapidement, il était clair que Biden – un politicien célèbre à plein contact – n’allait pas être en mesure de s’en tenir aux nouvelles directives.

Une partie de l’étreinte chaleureuse de Biden découle de sa profonde familiarité avec le pays et ses dirigeants. Ce voyage marque la 10e visite de Biden en Israël.

“Chaque chance de retourner dans ce grand pays, où les anciennes racines du peuple juif remontent aux temps bibliques, est une bénédiction”, a déclaré le président lors de la cérémonie d’arrivée. « Parce que le lien entre le peuple israélien et le peuple américain est profond. C’est profond.

Biden a poursuivi la poignée de main alors qu’il visitait Yad Vashem, le mémorial israélien de l’Holocauste, serrant la main du Premier ministre et d’autres responsables. Le président a également embrassé Gita Cycowicz et Rena Quint, deux survivantes de l’Holocauste, se penchant pour étreindre les femmes assises et les embrasser sur la joue.

“Avez-vous vu le président m’embrasser?” Quint a déclaré après avoir rencontré le président. “Il a demandé la permission de m’embrasser, et il a continué à me tenir la main, et on nous a dit de ne pas le toucher.”

Biden rend visite à la souffrance des Palestiniens sous l’autocratie

Les responsables de la Maison Blanche ont eu du mal à délimiter les contours et les raisons des nouvelles règles. Karine Jean-Pierre, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré que les conseils n’avaient “rien à voir avec une toute nouvelle politique” et ont détourné les questions sur ce que les responsables américains avaient transmis aux Israéliens au sujet des poignées de main.

“Nous disons que nous allons essayer de minimiser autant que possible les contacts”, a-t-elle déclaré aux journalistes. «Mais aussi, il y a des précautions que nous prenons car cela dépend de son médecin. BA. 4, BA. 5 est, en effet, comme nous le voyons, en augmentation. Et nous voulons nous assurer que nous prenons ces précautions pour le garder en sécurité et pour nous tous en sécurité. » Elle faisait référence à deux nouvelles sous-variantes de coronavirus qui se sont révélées plus résistantes à la vaccination.

Biden n’a pas contracté le covid-19 depuis l’apparition du nouveau coronavirus il y a près de 2 ans et demi. A 79 ans, le président, qui est vacciné et boosté, est toujours considéré comme à haut risque, et les responsables de la Maison Blanche continuent de prendre des précautions lorsqu’ils interagissent avec lui. Des tests quotidiens pour les aides autour du président sont toujours nécessaires, tout comme le port d’un masque N95.

Mais maintenant que Biden a bafoué toute recommandation d’éviter tout contact physique pendant ce voyage, la question est de savoir si le président se cognera le poing, se serrera la main ou gardera ses distances lorsque lui et le prince héritier saoudien s’assiéront à Djeddah, en Arabie saoudite, le Vendredi dans le cadre d’une réunion plus large.

Les responsables du renseignement américain ont conclu que le prince héritier, largement appelé par ses initiales MBS, avait ordonné le meurtre en 2018 du journaliste dissident Jamal Khashoggi, chroniqueur du Washington Post.

En public, le président a tenté de se distancer de toute idée de retour aux affaires comme d’habitude avec le prince héritier, déclarant en juin : “Je ne vais pas rencontrer MBS”.

La Maison Blanche a depuis confirmé la réunion, affirmant que Biden rencontrera le prince héritier dans le cadre d’une réunion bilatérale avec le roi saoudien Salman et l’équipe de direction élargie du pays.

Analyse: Deux meurtres assombrissent le voyage de Biden au Moyen-Orient

En privé, Biden est allé plus loin, exprimant de profondes réserves à ses assistants quant à sa rencontre avec Mohammed. Maintenant, Biden devra décider comment saluer le chef de facto d’un pays qu’il a juré de faire d’un « paria » et d’un gouvernement qu’il a décrit comme ayant « très peu de valeur sociale rédemptrice ».

En fin de compte, tout effort de la Maison Blanche pour empêcher Biden de tout contact physique – que ce soit pour se prémunir contre le coronavirus ou pour éviter une mauvaise optique – allait s’avérer difficile. Sullivan, qui connaît Biden et son penchant pour le contact physique depuis des années, a reconnu que le président pourrait avoir du mal à se conformer aux nouvelles directives.

“Nous sommes actuellement dans une phase de la pandémie où nous cherchons à augmenter le masquage, à réduire les contacts pour minimiser la propagation”, a-t-il déclaré. « C’est l’approche que nous adoptons. Nous verrons comment cela se déroule exactement dans une interaction donnée. »