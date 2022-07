La politique de la viande de cheval – Shaw Local

“Si tu manges de la viande de cheval, papa, je vais vomir juste devant toi.”

Ainsi a décrété ma fille de 14 ans ce mois-ci alors que nous étions assis l’un en face de l’autre dans un restaurant en Islande.

Je n’avais jamais goûté de chair de cheval auparavant. Mais au fil des ans, j’ai beaucoup écrit sur le débat à l’Assemblée générale de l’Illinois sur l’opportunité d’interdire l’abattage des chevaux. Il y a quinze ans, le gouverneur Rod Blagojevich a signé la loi mettant fin à cette pratique.

J’ai longtemps été curieux: “Quel goût a exactement la viande de cheval?”

J’ai grandi dans une ferme porcine. Mon père était agriculteur et vétérinaire d’élevage. Et j’ai montré du bétail dans des foires, sachant qu’il finirait par finir dans l’assiette de quelqu’un. Et attention, ces veaux étaient des compagnons. Ils sont venus quand ils ont été appelés, ont adoré être caressés et ont appris à marcher à côté de moi mieux que n’importe quel chien que j’ai jamais pris en laisse.

Je me souviens avoir mangé des steaks à table avec mes parents et mon père demandait le plateau de viande en disant: “Passe Charlie ici, s’il te plaît?” Oui, notre nourriture avait des noms.

Quand on est agriculteur, on vit à proximité de ce qu’on mange.

La serveuse qui se tenait au-dessus de moi dans le restaurant islandais roucoula : « Vous devez essayer le cheval, monsieur. Il est trois fois plus tendre que le bœuf et il a tellement bon goût.

À ce stade, mes trois filles me regardaient avec méfiance. Et ma femme et ma belle-sœur ne feraient pas de contact visuel. J’ai pris le menu et pointé un élément du menu et j’ai fait un signe de tête au serveur. Elle sourit.

« Qu’as-tu commandé, papa ? »

“J’ai commandé un filet mignon.”

Lors de la couverture du débat sur l’abattage des chevaux dans l’Illinois, j’étais perplexe. À l’époque, le représentant de l’État, Bob Molaro, a déclaré que les chevaux devaient être protégés car ils sont beaux. (Il en va de même pour les cerfs, mais vous trouverez beaucoup de venaison dans les congélateurs de la région.)

D’ailleurs, les moutons ont l’air adorables, mais j’aime les côtelettes d’agneau.

Avec le coup de plume de Blagojevich en 2007, 40 personnes à l’abattoir DeKalb ont perdu leur emploi et le marché des chevaux vieux ou non désirés s’est tari dans l’État des Prairies. Malheureusement, de nombreux chevaux ont souffert à la suite de l’adoption de cette loi.

Les propriétaires ont cessé de payer leur loyer d’écurie, laissant les propriétaires d’écurie avec les animaux non désirés. Des fermiers irresponsables laissaient les chevaux indésirables s’éloigner.

Peu de temps après l’adoption de la loi, le fermier de Riverton, Randy Krone, a adopté un cheval âgé trouvé errant dans le comté de Sangamon. Le propriétaire a dit qu’il n’en voulait plus.

“Bien sûr, la chose responsable à faire si vous êtes propriétaire d’un cheval est de vous assurer que l’animal est abattu sans cruauté. Mais tout le monde n’est pas responsable. Lorsque l’abattoir a fermé dans l’Illinois, une option abordable a été éliminée. Certaines personnes ont simplement laissé leur cheval s’éloigner. Il y a eu des rapports de personnes lâchant des chevaux dans la forêt nationale de Shawnee.

Pour un vétérinaire euthanasier un cheval, le coût est d’environ 175 $, a déclaré un praticien équin de l’Illinois. Et puis, il peut en coûter 200 $ de plus à un opérateur de rétrocaveuse pour enterrer la carcasse. Si des services de crémation sont recherchés, cela peut coûter 400 $ de plus.

Même il y a quelques années, lorsque les États-Unis avaient trois abattoirs de chevaux (un dans l’Illinois et deux au Texas), aucune viande n’était destinée à la consommation humaine domestique. Une partie a été utilisée pour la nourriture pour chiens et le reste a été exporté vers l’Europe et le Japon où la viande de cheval est régulièrement consommée.

Lorsque la législation a forcé ces usines à fermer, davantage de chevaux américains ont été expédiés au Mexique et au Canada pour y être abattus.

La loi de l’Illinois est un exemple de législation fondée non pas sur la politique publique mais sur le sentiment. Le projet de loi a été adopté en raison d’un tabou culturel. Les travailleurs américains ont perdu leur emploi et la plupart des chevaux âgés ont fait de plus longs trajets vers des abattoirs étrangers. D’autres sont restés en arrière et ont souffert d’abandon.

Assis dans le restaurant islandais attendant mon repas, je ne savais pas à quoi m’attendre.

Chaque fois que je voyage à l’étranger, j’aime essayer une cuisine qui n’est pas facilement disponible à la maison. Dans les Caraïbes, j’ai mangé de la chèvre. (J’ai adoré.) En Amérique latine, j’ai mangé des tripes, un ragoût à base d’estomacs de bovins. (C’était des abats.)

Mon père donnait une petite leçon d’anatomie avec chaque cuillerée, racontant d’où venait chaque morceau dans le tube digestif.

En grandissant, il nous a appris à ne pas avoir de préjugés contre les aliments en raison de leurs origines. Il a ramené cette leçon à la maison quand je l’ai aidé à castrer le bétail. Les testicules seraient ramenés à la maison, battus et frits pour le dîner. Nous dînions de quelque chose seulement une heure ou deux plus tôt que nous avions vu pendu à l’arrière d’un taureau. (Je n’ai jamais eu de problème avec les origines des “huîtres de montagne”, juste avec leur goût.)

Alors, à quoi ressemblerait la viande de cheval ? J’avais hâte de le savoir.

Le serveur est sorti et a placé l’assiette devant moi et a annoncé: “Voici votre filet de boeuf monsieur.” Elle n’a pas fait un clin d’œil quand elle a dit « boeuf », mais avec l’inflexion de sa voix, elle aurait aussi bien pu le faire.

C’était fabuleux – l’une des meilleures coupes de viande que j’aie jamais goûtées. C’était plus tendre que n’importe quel steak que j’ai mangé. Et la saveur, bien que similaire au bœuf, était plus douce et juste un peu plus gaie.

Quelques jours après ce délicieux repas, je montais à cheval avec ma famille dans l’arrière-pays islandais. Le chef du sentier est monté à côté de moi et a remarqué: “Vous semblez avoir un lien spécial avec votre cheval.”

Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire et de penser: “Oui, je le fais, ne crois pas les voisins.”

