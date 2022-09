La politique de la bière de la Coupe du Monde de la FIFA enfin acceptée par les organisateurs qatariens

Les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar ont finalisé une politique visant à servir de la bière avec de l’alcool aux fans de football dans les stades et les fan zones du pays à majorité musulmane.

La FIFA a déclaré samedi que les fans seront autorisés à acheter de la bière Budweiser avec de l’alcool dans les huit enceintes du stade – mais pas dans les stands des concessions du hall – avant et après les matchs, et pendant les soirées uniquement lors du “Fan Festival” officiel. Cela se déroule dans un parc du centre-ville de Doha.

Des billets de match promettant l’accès à des champagnes, du vin, des alcools et de la bière pour les clients de l’hôtellerie dans les stades qatariens sont en vente depuis février 2021 dans le cadre de forfaits d’entreprise offrant des «boissons premium».

La politique de la bière affectant la plupart des fans a été annoncée à peine 11 semaines avant le premier match et répond enfin à une attente depuis que le Qatar a fait campagne il y a 12 ans pour être le premier hôte de la Coupe du monde au Moyen-Orient.

Budweiser est la marque de bière exclusive de la Coupe du monde depuis 1986 et la société mère AB InBev a renouvelé son accord jusqu’en 2022 avec la FIFA lors d’une signature en 2011 après que le Qatar a été confirmé comme hôte.

La FIFA a déclaré samedi que Budweiser avec de l’alcool sera vendu “dans le périmètre du stade avant le coup d’envoi et après le coup de sifflet final”.

“À l’intérieur du stade, les détenteurs de billets auront accès à Budweiser Zero sans alcool”, a déclaré l’organisme mondial du football. “Au FIFA Fan Festival, Budweiser sera disponible à l’achat à partir de 18h30”

Le comité d’organisation du Qatar et AB InBev ont refusé de commenter samedi sur la question.

L’alcool est plus disponible au Qatar que dans certains États du Moyen-Orient, bien qu’il ne soit servi que dans les restaurants et les bars des hôtels titulaires d’une licence. Il est illégal de le consommer ailleurs.

Pourtant, le Qatar a dû assouplir sa réglementation sur l’alcool pour le tournoi de 29 jours commençant le 20 novembre. Il devrait attirer plus d’un million de visiteurs, dont des fans de 31 autres nations, dans le petit émirat.

Le Qatar a testé sa politique en matière d’alcool lors de matchs de football, notamment la Coupe du monde des clubs 2019 qui a réuni le champion d’Europe de l’époque, Liverpool, le champion sud-américain Flamengo et le club mexicain de Monterrey.

Le Qatar n’est pas le premier hôte de la Coupe du monde à assouplir sa position sur l’alcool. Avant la Coupe du monde 2014 au Brésil, la pression de la FIFA a conduit les législateurs locaux à adopter un projet de loi spécial exemptant le tournoi de l’interdiction de vendre de l’alcool dans les stades.

Le Qatar a battu quatre offres rivales, dont les États-Unis, pour remporter un concours d’organisation de la Coupe du monde où les candidats devaient respecter les accords de la FIFA avec les partenaires commerciaux.

Au moment du vote d’accueil de la FIFA en 2010, ces accords de Coupe du monde incluaient MATCH Hospitality vendant des forfaits d’entreprise et AB InBev. Les deux entreprises ont rejoint la FIFA un an plus tard.

“Il est important de se rappeler”, a déclaré le président exécutif de MATCH Hospitality, Jaime Byrom, à l’Associated Press dans une récente interview, “que l’ensemble du processus de candidature à la Coupe du Monde de la FIFA est conçu pour offrir le type d’expérience de la Coupe du Monde que tous les fans du monde entier. monde ont une raison d’attendre et d’attendre avec impatience.

