INDIANAPOLIS – Ils se sont assis emballés dans le hall de l’Holiday Inn Express, fatigués, les larmes aux yeux.

Plusieurs heures après que huit personnes ont été abattues dans un établissement FedEx jeudi soir, les membres de la famille ont attendu de savoir si leurs proches qui y travaillaient allaient bien, s’ils étaient en sécurité, s’ils étaient en vie.

Certains avaient des pyjamas. Un homme avait un enfant endormi couvert d’une couverture sur son épaule. Ils portaient des masques pour se protéger du COVID-19.

« Je suis juste inquiète pour mon père », a déclaré Ashlee Floyd. Son père a travaillé dans les installations de FedEx près de l’aéroport pendant deux décennies. Il appelle généralement sa femme à 23 h 25, mais n’a pas appelé jeudi, elle mentionné.

« Je ne sais pas s’il va bien. Je ne sais pas s’il est blessé. Je ne sais pas s’il est parti. J’ai juste peur en ce moment. »

À 10 h 30, les responsables du coroner étaient « encore à quelques heures » de pouvoir traiter la scène et commencer l’identification officielle des victimes, a déclaré Alfarena McGinty, coroner en chef adjoint du comté de Marion.

Ce que nous savons vendredi:La police d’Indianapolis a déclaré qu’un tireur de FedEx avait tiré au hasard avant de se suicider; 8 victimes, suspect encore à identifier

Huit personnes ont été tuées, cinq ont été blessées et le tireur est décédé après que le tireur a commencé à tirer à l’extérieur de l’installation, a déclaré vendredi le chef adjoint de la police d’Indianapolis, Craig McCartt, lors d’une conférence de presse.

McCartt a déclaré que le tireur avait « assez rapidement commencé à tirer au hasard » à l’extérieur, puis s’était frayé un chemin dans le bâtiment avant de se tirer une balle.

FedEx interdit aux employés d’avoir leur téléphone avec eux pendant qu’ils travaillent, mais McCartt a déclaré qu’il ne pensait pas que cela ralentissait la réponse de la police à la scène. Cependant, cela a peut-être ajouté à la confusion et à la frustration sur le site de regroupement familial, a-t-il déclaré.

La société a déclaré tôt vendredi à Business Insider qu’elle reconsidérerait sa politique à la suite de la fusillade de masse.

Un porte-parole de FedEx ne ferait aucun commentaire sur la politique à la demande d’IndyStar, qui fait partie du réseau USA TODAY. «Nos priorités immédiates sont la sécurité et le bien-être des membres de notre équipe et la coopération avec les forces de l’ordre en ce moment», a déclaré le porte-parole.

Olivia Thla Sui, une employée de FedEx qui travaillait jeudi soir, a déclaré que le fait de devoir laisser leur téléphone dans les vestiaires avait causé beaucoup de confusion.

«Nous ne savons pas quand cela peut arriver», a-t-elle déclaré. « … C’était difficile d’entrer en contact avec les membres de la famille en disant qu’ils vont bien. »

La scène tôt vendredi à l’intérieur de la salle de bal de l’Holiday Inn n’était rien de moins que du «chaos», ont déclaré d’autres membres de la famille.

«Personne ne savait ce qui se passait», a déclaré Ashley Ladd, dont la fille de 22 ans, Shayla, travaille comme gestionnaire au centre. Ladd a déclaré qu’elle avait eu la chance de savoir dans les cinq minutes que Shayla allait bien.

Une application sur son téléphone l’a alertée des rapports de la fusillade et elle a immédiatement fait face à sa fille. Des lumières de la police rouges et bleues ont clignoté sur le visage de Shayla, a-t-elle dit, et des gens ont été entendus crier.

«C’est tout simplement fou», a déclaré Ladd à l’Holiday Inn Express.

Jose Lopez est resté assis à l’hôtel pendant des heures à attendre des nouvelles de son ami.

«C’est difficile parce que si mon ami avait un téléphone, il pourrait me contacter tout de suite», a déclaré Lopez, qui travaille dans l’établissement depuis environ six mois. «Même si c’est un message avec une seule lettre, vous savez qu’il vit.»

Suite :La police a une « idée » de l’identité du tireur de FedEx mais ne dévoile pas le nom ou le motif possible