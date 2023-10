Igor Golovniov | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

Pour de nombreux achats, une fois que vous glissez votre carte de débit ou de crédit ou cliquez sur « acheter maintenant », cette transaction apparaît rapidement comme en attente sur votre compte. Mais ce n’est pas toujours le cas si vous faites du shopping dans l’App Store d’Apple. Pomme est connu pour faire quelque chose appelé « facturation groupée », où il achats groupés transformés dans un certain délai en une seule charge. Le géant de la technologie utilise cette pratique depuis les débuts de l’iTunes Music Store en 2003, et cela signifie souvent que les utilisateurs peuvent acheter des applications, des abonnements, des livres et de la musique sans que les fonds ne soient débités sur leur compte jusqu’à plusieurs jours plus tard. Cela peut sembler une petite différence de timing, mais la pratique d’Apple consistant à retarder et à combiner les frais peut amener certains consommateurs à faire face à des défis budgétaires et à des frais de découvert élevés alors qu’ils sont aux prises avec l’imprévisibilité du moment où les dépenses arriveront sur leurs comptes. “Cela n’a aucun sens”, a déclaré le développeur David Barnard, défenseur de la croissance pour RevenueCat, qui crée un outil pour automatiser la facturation d’Apple du côté des développeurs. Barnard a également connu le retard avec certains de ses propres achats sur l’App Store. “Dans les temps modernes, où vous achetez quelque chose en ligne et recevez un reçu par e-mail en quelques secondes, c’est une pratique bizarre”, a-t-il déclaré.

Utilisateur Apple de longue date Savannah Moore, 35 ans, de Buena Vista, Colorado, a déclaré à CNBC que le regroupement l’affectait moins lorsqu’elle travaillait à temps plein et générait plus de revenus. Mais Maintenant qu’elle est en invalidité et qu’elle n’est payée qu’une fois par mois, elle a déclaré que le fait de ne pas savoir quand elle sera facturée rendait la planification plus difficile. Apple a récemment facturé à Moore un total de 15,98 $ pour deux transactions distinctes, un abonnement et un achat intégré, ce qui lui a valu d’être facturé trois jours après l’achat de l’abonnement et deux jours après l’achat intégré. Avec les frais retardés, elle a déclaré qu’elle était souvent induite en erreur par le solde de son compte et qu’elle avait encouru des frais de découvert à plusieurs reprises. “Je sors avec mes amis, j’achète une boisson bon marché et je prends un taco”, a-t-elle déclaré en racontant une expérience. “Je me réveille le lendemain matin et mon compte a rebondi parce que le taco a été facturé par la personne à qui je l’ai acheté ce soir-là… mais Apple n’a pas facturé ce qu’ils étaient censés facturer. [days earlier]jusqu’à cette nuit-là également.

Un porte-parole du Merchant Advisory Group, qui travaille avec plus de 150 commerçants aux États-Unis, a déclaré qu’il n’était pas rare que les entreprises développent des systèmes qui les aident à minimiser les coûts de transaction imposés par les réseaux de cartes. Starbucks, par exemple, dispose d’un programme de récompenses qui incite les clients qui paient avec une carte-cadeau Starbucks en attribuant deux « étoiles » pour chaque dollar dépensé, contre une étoile s’ils payaient avec une carte de crédit ou de débit. “C’est vraiment le même processus, juste une manière différente de faire fonctionner ce processus.” Cela dit, la pratique d’Apple est unique parmi les grands magasins d’applications. Interrogé sur cette pratique, un porte-parole d’Apple a déclaré à CNBC dans une déclaration envoyée par courrier électronique que la société regroupait parfois plusieurs achats et abonnements en une seule facture pour la commodité de ses clients, et envoyait un seul reçu par courrier électronique au lieu d’un courrier électronique individuel pour chaque achat effectué par un client. . Il note également la pratique sur son site Web dans la section d’assistance sur la manière de confirmer les frais de facturation. Apple n’a pas répondu aux demandes de suivi pour clarifier comment il détermine la durée d’un retard de facturation et quand il décide de regrouper les achats. Pendant ce temps, Google Play ne propose pas de regroupement, a déclaré à CNBC un porte-parole de l’entreprise. C’est le site Web dit que les clients sont facturés « peu de temps » après l’achat du contenu et recevront un e-mail de confirmation avec les informations de leur commande. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que les achats sur Amazon Appstore sont traités séparément et qu’une notification « claire distincte » est envoyée au client pour chaque frais.

Les frais de regroupement peuvent réduire les « frais de balayage »

Lorsque nous glissons notre carte de crédit ou effectuons un achat, nous sommes heureux. Nous aimons acheter des choses, mais nous n’aimons tout simplement pas voir la transaction. Michael Barbera Directeur du comportement chez Clicksuasion Labs

Le regroupement pourrait présenter des avantages en matière de réduction des coûts pour le client, a déclaré Lawrence Sprung, planificateur financier agréé et fondateur de Mitlin Financial à Hauppauge, New York. Étant donné qu’Apple peut économiser sur les frais de transaction en regroupant les achats, il est également probable que les clients puissent payer moins pour ces achats. “Si l’entreprise parvient à maintenir ses coûts à un niveau bas, alors elle espère qu’elle maintiendra les coûts à un niveau bas pour le consommateur”, a déclaré Sprung.

L’illusion de dépenser moins d’argent, moins souvent

Selon les experts en psychologie, lorsqu’un client n’est pas facturé immédiatement après un achat, cela peut le pousser à effectuer davantage d’achats. La facturation groupée peut réduire la « douleur du paiement », qui fait référence aux émotions négatives ressenties par les gens lorsqu’ils paient pour des biens ou des services, a déclaré le psychologue du consommateur Michael Barbera, directeur du comportement chez Clicksuasion Labs. Si un client reçoit un reçu ou une notification après chaque achat effectué, il sera moins susceptible de dépenser de l’argent à l’avenir.

“Lorsque nous glissons notre carte de crédit ou effectuons un achat, nous sommes heureux”, a déclaré Barbera. “Nous aimons acheter des choses, mais nous n’aimons tout simplement pas voir la transaction.” Ainsi, lorsque les clients peuvent profiter d’une application ou d’un service sans être facturés sur place, ils sont plus susceptibles d’associer leurs interactions avec Apple comme étant expérientielles plutôt que transactionnelles, a déclaré Barbera – et cela influence positivement le comportement des consommateurs. La pratique consistant à regrouper les frais et le manque de clarté sur la manière dont la politique est exécutée créent l’illusion que les clients dépensent moins d’argent moins souvent, a déclaré Avigail Lev, psychologue clinicien et consultant basé à San Francisco. Cela peut conduire à dépenses excessives, en particulier pour les personnes qui ne sont pas les meilleures pour suivre les dépenses.

À un moment donné, nous devons en quelque sorte dire : « Hé, je suis un adulte. Je sais que je dépense cet argent, je dois en garder une trace. Taylor Kovar, CFP PDG et fondateur de Kovar Wealth Management

Les conséquences financières de la facturation groupée peuvent également affecter de manière disproportionnée les personnes qui vivent d’un salaire à l’autre, a déclaré Piyush Tantia, spécialiste du comportement et directeur de l’innovation chez Ideas42. Ces personnes ont tendance à avoir des revenus et des dépenses volatiles, ce qui rend difficile le suivi approfondi de leurs finances. “Ils ne tiennent pas compte du fait que cette charge est appliquée plus tard, et ils peuvent dépenser [the money] “Je travaille sur autre chose en attendant et je me retrouve avec des frais élevés”, a déclaré Tantia. “Pour quelqu’un qui a déjà des finances serrées, ces frais supplémentaires sont très, très douloureux.”

Comment limiter l’impact financier d’un retard de facturation

Comme l’a découvert l’utilisateur Apple Moore, la facturation groupée peut être plus problématique pour les acheteurs utilisant des cartes de débit. Après que le Bureau de protection financière des consommateurs a commencé à examiner les frais bancaires, certaines banques ont éliminé les découverts ou mis en œuvre des politiques plus favorables aux consommateurs. Malgré tout, la moyenne frais de découvert est de 26,61 $ et peut atteindre 38 $, selon des données récentes de Bankrate. Le planificateur financier agréé Taylor Kovar, PDG et fondateur de Kovar Wealth Management à Lufkin, au Texas, a déclaré que le retard de facturation d’Apple avait affecté certains de ses clients. Même s’il serait idéal que les clients sachent quand ils seront facturés – comme c’est le cas pour de nombreuses factures récurrentes telles que les services publics ou les prêts étudiants –, a-t-il déclaré, il est toujours important qu’ils assument la responsabilité de leurs achats. “À un moment donné, nous devons en quelque sorte dire : ‘Hé, je suis un adulte. Je sais que je dépense cet argent, je dois en garder une trace'”, a déclaré Kovar. Avec les progrès technologiques, a déclaré Kovar, les consommateurs devraient profiter d’applications de budgétisation gratuites qui leur permettent de configurer des alertes et de suivre où va leur argent. Il a également déclaré qu’il était plus sûr de facturer les achats de l’Apple App Store avec une carte de crédit plutôt qu’avec une carte de débit, car cela protège contre la fraude et les frais de découvert.