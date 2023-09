La politique de Donald Trump en matière de travail et de constructeurs automobiles, expliquée

Pendant ce temps, son administration a mené des politiques peu favorables aux syndicats – limitant le droit des employés à s’organiser dans certains types de lieux de travail et abaissant les normes pour débarrasser les lieux de travail d’un syndicat, par exemple. Et lorsque l’UAW a mené une grève de six semaines contre GM en 2019, Trump est resté pour l’essentiel silencieux, même si son administration a discrètement évoqué la possibilité qu’il puisse intervenir au nom du syndicat.

Cela peut expliquer pourquoi sa visite à Détroit la semaine prochaine reçoit un accueil si froid de la part de presque tous les dirigeants syndicaux, en particulier du président de l’UAW, Shawn Fain – même si cela déconcerte les démocrates qui craignent que, une fois de plus, Trump ne les déborde en faisant appel aux travailleurs meurtris de la Ceinture de la rouille. par l’économie mondiale.

La campagne de l’ancien président estime que ces électeurs restent accessibles, comme ils l’étaient en 2016 et à nouveau en 2020 – et que réduire l’avantage du président Joe Biden en matière de main-d’œuvre est la clé pour gagner des États clés comme le Michigan. Mais ces électeurs devraient prêter attention au bilan réel de Trump, a déclaré le sénateur. Debbie Stabenow (D-Mich.) a déclaré à POLITICO.

« Donald Trump ne fait que des promesses non tenues, et les travailleurs de l’automobile du Michigan n’ont pas oublié », a-t-elle déclaré.

Invité à commenter, un porte-parole de Trump a envoyé une longue liste de réalisations économiques de l’ancien président, affirmant que ses politiques « ont créé plus de 1,2 million d’emplois dans l’industrie et la construction » et ont contribué à « ramener les chaînes d’approvisionnement de l’étranger ».

Voici quelques-uns des épisodes clés qui ont façonné l’histoire de Trump avec les syndicats et l’industrie automobile, une question désormais au centre de la campagne de 2024 :

Réclamer la victoire et avancer

Trump, qui a déclaré lors de son discours d’investiture que les « usines rouillées » étaient « éparpillées comme des pierres tombales à travers le paysage de notre pays », s’est accroché à des usines de fabrication spécifiques et a exigé qu’elles restent ouvertes. Mais cela n’a pas toujours fonctionné à long terme.

Peut-être plus particulièrement, peu de temps après les élections de 2016 et avant même de prêter serment en tant que président, Trump a passé des semaines à faire pression sur Carrier pour qu’il garde les travailleurs dans une usine d’Indianapolis au lieu de les transférer au Mexique.

L’entreprise a finalement accepté après s’être vue offrir des incitations de l’État, négociées par Trump et Mike Pence, alors gouverneur de l’Indiana.

Mais malgré les vantardises selon lesquelles il avait sauvé des emplois et que l’entreprise pourrait même en créer davantage, les effectifs de l’usine – autrefois environ 1 400 personnes – ont finalement été réduits de moitié, selon Mike Millsap, le plus haut dirigeant élu du Syndicat des Métallos dans l’Indiana.

« Trump a été loin d’être honnête tout au long de cette histoire avec Carrier », a déclaré Millsap dans une interview. « Il a affirmé avoir sauvé l’usine. »

Carrier n’a pas répondu à une demande de commentaires mercredi.

Deux ans plus tard, Trump a critiqué la décision de General Motors de fermer une usine automobile à Lordstown, dans l’Ohio. L’usine a été vendue puis rouverte dans le cadre d’un démarrage de véhicules électriques, un résultat vanté par Trump. exhibant l’un des modèles de l’entreprise – une camionnette électrique – à la Maison Blanche.

Mais cette société, Lordstown Motors, a fait faillite cette année après des incidents de production et d’autres difficultés – ravivant l’incertitude économique dans la région quelques années seulement après que Trump ait déclaré qu’elle était « en plein essor ».

Et dans le Wisconsin, Trump a promis que le géant taïwanais de l’électronique Foxconn, surtout connu pour fabriquer des iPhones en Chine, investirait 10 milliards de dollars pour ouvrir une usine à l’extérieur de Milwaukee. « C’est un grand jour pour les travailleurs et le secteur manufacturier américains et pour tous ceux qui croient au concept et au label » Made in USA « », a déclaré Trump lors d’une apparition à la Maison Blanche à laquelle participait le républicain de l’époque. Scott Walker.

Cependant, les gains massifs en termes d’emplois ne sont jamais arrivés, même si l’entreprise emploie certaines personnes dans la région, Le Washington Post a rapporté le mois dernier.

Des revers pour les syndicats

Malgré les efforts bruyants de Trump pour conserver les emplois dans le secteur manufacturier national, son administration s’est montrée beaucoup moins favorable aux travailleurs américains qui cherchaient une représentation syndicale.

« [W]Quand il s’agit des questions essentielles qui préoccupent nos membres – des salaires équitables, des chantiers sûrs et la possibilité de prendre leur retraite avec la dignité que nous avons gagnée – Donald Trump n’est qu’une autre fraude », a déclaré Mark McManus, président du syndicat des plombiers. dans un rapport.

Les personnes nommées par Trump comme majorité au Conseil national des relations du travail ont limité les droits des travailleurs à s’organiser sur propriété des employeursainsi que la portée des personnes qui devraient être incluses dans unités de négociation particulières. Les personnes nommées par Biden au NLRB ont ensuite travaillé au démantèlement d’une grande partie de l’héritage du conseil d’administration de Trump.

« Vous pouvez faire toutes sortes de discours, mais vous engagez-vous pour protéger le droit d’organisation ? Le sénateur Sherrod Brun (D-Ohio) a déclaré cette semaine. « Je croirai à ce populisme économique quand je les verrai [Republicans] fais ça.

Le NLRB dirigé par Trump a abaissé la norme nécessaires aux employeurs pour évincer un syndicat existant et a statué en faveur des employeurs sur définition des règles du manuelun problème apparemment mineur, mais qui a de grandes implications pour les normes du lieu de travail.

Le conseil d’administration de Trump continue a rendu les choses plus faciles pour les employeurs de classer les travailleurs comme entrepreneurs indépendants plutôt que comme employés, ce qui signifie que ces travailleurs ne pourraient plus être couverts par la loi protégeant les droits des employés à s’organiser ou à négocier collectivement.

La renaissance du protectionnisme

Une grande partie de la politique commerciale de Trump visait à créer davantage d’emplois dans le secteur automobile aux États-Unis. Cela comprenait la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain, qu’il accusait d’être responsable des pertes massives d’emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis, ainsi qu’un accord de libre-échange distinct avec la Corée du Sud.

De telles démarches ont valu à Trump des éloges, même de la part des critiques de son bilan global.

« Je pense qu’il va dans la bonne direction en matière de commerce », a déclaré Richard Trumka, alors président de l’AFL-CIO. a déclaré aux journalistes en 2018.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a utilisé la menace de se retirer de l’accord avec la Corée du Sud pour forcer Séoul à accepter de nouvelles conditions automobiles visant à réduire le déficit commercial américain dans ce secteur.

Trump a également imposé des droits de douane de 25 % sur les importations de voitures en provenance de Chine, une décision qui a contribué à empêcher les constructeurs chinois de véhicules électriques de s’implanter sur le marché américain.

Trump considère le déficit commercial américain comme un signe que d’autres pays battent les États-Unis, et il a pris bon nombre de ses mesures commerciales dans le but de réduire le déséquilibre.

Au cours de la campagne actuelle, il a parlé d’imposer un droit de douane de 10 pour cent sur toutes les importations pour contribuer à uniformiser les règles du jeu et donner aux États-Unis plus de levier de négociation.

Ce plan serait bénéfique dans les deux sens pour le secteur automobile. Des droits de douane plus élevés sur les automobiles importées fourniraient une réserve de prix pour les voitures fabriquées aux États-Unis. Mais les constructeurs automobiles devraient payer davantage pour les pièces importées, ce qui augmenterait leurs coûts.

En outre, cette décision violerait très probablement les règles de l’Organisation mondiale du commerce et enflammerait les relations avec les partenaires commerciaux.

C’est ce qui s’est produit en 2018, lorsque Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium au nom de la sécurité nationale. Cette décision, qui a ensuite été déclarée illégale par l’OMC, a fourni aux travailleurs de l’acier et de l’aluminium un bouclier contre la concurrence étrangère, mais a fait augmenter les coûts pour d’autres secteurs, comme l’automobile, qui dépendent des métaux.

La refonte de l’ALENA

Trump a également utilisé la menace de retrait lors de la renégociation de l’ALENA, qu’il a rebaptisé Accord États-Unis-Mexique-Canada.

L’AEUMC comprenait des « règles d’origine » plus strictes exigeant que les voitures fabriquées au Canada et au Mexique contiennent davantage d’acier, d’aluminium et d’autres matériaux nord-américains pour pouvoir bénéficier d’une exemption des droits que les États-Unis imposent sur les importations de voitures particulières.

Les nouvelles règles comprenaient également une nouvelle disposition visant à augmenter les salaires des travailleurs mexicains de l’automobile afin de rendre moins avantageux pour les constructeurs automobiles de fabriquer des voitures dans ce pays pour les exporter aux États-Unis.

Avant de quitter ses fonctions, Lighthizer a mis en œuvre les nouvelles règles automobiles de l’AEUMC d’une manière que le Mexique et le Canada ont qualifiée de encore plus stricte que ce qu’ils avaient convenu. L’administration Biden a maintenu le cap dans ce domaine – un lien politique rare entre l’actuel et l’ancien président – ​​malgré les protestations des voisins nord-américains des États-Unis.

L’AEUMC semble avoir contribué à réduire le déficit commercial des États-Unis dans le secteur des voitures particulières avec le Canada et le Mexique.

Mais cette baisse a été plus que compensée par un déficit accru dans les deux autres domaines : les pièces automobiles et les gros véhicules. Le déficit commercial global du secteur automobile – qui comprend les pièces automobiles, les voitures particulières, les camions, les bus et les véhicules spéciaux – a totalisé près de 100 milliards de dollars en 2022, contre 83 milliards de dollars en 2017 avant que Trump ne modifie l’accord.

Jasper Goodman a contribué à ce rapport.