La politique de confidentialité de WhatsApp apparaîtra désormais sous forme de bannière intégrée à l’application, la position de l’entreprise reste la même

WhatsApp a décidé d’ajouter une nouvelle bannière dans l’application afin de vous informer de ses conditions de services et de sa politique de confidentialité. Dans un article de blog récemment publié, WhatsApp déclare avoir «réfléchi» à la manière dont il aurait pu mieux communiquer sa politique de confidentialité à ses utilisateurs, ce qui comprend apparemment la projeter plus clairement à ses utilisateurs. En substance, WhatsApp s’en tient à sa position sur sa politique de confidentialité et la façon dont il partage les données avec sa société mère Facebook, et insiste sur le fait que cela ne compromet en aucun cas la sécurité des données et la confidentialité des communications sur l’application de chat la plus utilisée. dans le monde.

«Nous avons déjà rencontré beaucoup de désinformation à propos de cette mise à jour et nous continuons à travailler dur pour dissiper toute confusion. Pour rappel, nous créons de nouvelles façons de discuter ou de faire des achats avec une entreprise sur WhatsApp qui sont entièrement facultatives. Les messages personnels seront toujours cryptés de bout en bout, de sorte que WhatsApp ne peut pas les lire ou les écouter », lit-on dans le nouveau billet de blog de WhatsApp à ce sujet. Il déclare en outre qu’en plus d’utiliser les statuts WhatsApp et la nouvelle bannière intégrée à l’application comme moyens de communiquer ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité aux utilisateurs, il a inclus «plus d’informations pour essayer de répondre aux préoccupations».

En fin de compte, cependant, cela ne donne pas aux utilisateurs la possibilité de refuser la collecte de données sur l’application, de quelque manière que ce soit. En d’autres termes, si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp, vous devrez accepter ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité avant la nouvelle date limite du 15 mai. La justification offerte par WhatsApp est que sa politique de confidentialité ne compromet en aucun cas la sécurité des données de ses utilisateurs, et la plupart de ses pratiques de collecte de données s’appliquent aux entreprises et visent à améliorer les opérations commerciales et à les rendre plus cohérentes pour les entreprises.

«Chaque jour, des millions de personnes commencent une conversation WhatsApp avec une entreprise, car c’est plus facile à faire que de passer un appel téléphonique ou d’échanger des e-mails. Nous facturons aux entreprises de fournir un service client sur WhatsApp – pas aux personnes. Certaines fonctionnalités d’achat impliquent Facebook afin que les entreprises puissent gérer leur inventaire à travers les applications. Nous affichons plus d’informations directement dans WhatsApp afin que les gens puissent choisir s’ils veulent ou non s’engager avec des entreprises », indique le nouveau message.

WhatsApp s’est également penché légèrement sur d’autres applications qui ont pris de l’importance au cours des dernières semaines, alors que le service appartenant à Facebook faisait face à des critiques dans le monde entier pour sa nouvelle politique de confidentialité. La fouille visait en grande partie Telegram, plus que d’autres, pour son manque de cryptage de bout en bout comme fonctionnalité par défaut ou standard dans toutes les discussions. « Nous avons vu certains de nos concurrents essayer de s’en tirer en affirmant qu’ils ne pouvaient pas voir les messages des gens – si une application n’offre pas de cryptage de bout en bout par défaut, cela signifie qu’ils peuvent lire vos messages », lit-on dans le message. . Il semble également croire que les utilisateurs acceptent de partager «certaines données limitées», comme un compromis pour la fiabilité.

Dans un récent avis de la Cour suprême, WhatsApp a été invité à expliquer pourquoi sa politique de confidentialité applicable était différente en Europe par rapport à l’Inde. En réponse, le représentant légal de WhatsApp en Inde a fait valoir devant la cour suprême que le règlement général européen sur la protection des données (RGPD) l’empêchait d’appliquer sa politique dans la région. L’avocat Kapil Sibal a fait valoir devant le tribunal que si le projet de loi indien sur la protection des données est adopté comme loi, WhatsApp l’engagera et s’y conformera. La cour suprême, cependant, a jugé son argument insuffisant et a demandé à l’entreprise de répondre dans un délai de quatre semaines. Après avoir été confronté à des réactions négatives dans le monde entier, WhatsApp a reporté sa date limite obligatoire du 8 février pour accepter la nouvelle politique de confidentialité au 15 mai, et il en va de même pour l’Inde.

Depuis lors, il a tenté à plusieurs reprises de convaincre les utilisateurs qu’il ne divulgue pas de métriques de données privées avec Facebook et restreint largement ses pratiques de partage de données avec les conversations commerciales. Cependant, les défenseurs de la vie privée ont soutenu que le partage des métadonnées des utilisateurs par WhatsApp avec Facebook était l’antithèse du maintien de la confidentialité des utilisateurs, attirant un examen minutieux des pratiques de l’application avec les données des utilisateurs privés. Avec son nouveau message, WhatsApp semble clarifier que s’il tentera de clarifier davantage sa position dans un proche avenir, il ne se retirera pas de sa politique de collecte de données qu’il a en place actuellement.