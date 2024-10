La Politique de cohésion urbaine de la Ville et les quartiers populaires à ParisTour d’horizon des nouvelles limites géographiques 2024-2030

En 2024, les limites du quartier Politique de la Ville ont été redéfinies dans le cadre de la mise en œuvre des Contrats de Ville pour la période 2024-2030. A Paris, cette nouvelle géographie comprend 21 quartiers prioritaires qui abritent 121 800 riverains (6 % de la population parisienne). Par ailleurs, la Ville de Paris a mis en place un Pacte de Paris pour les quartiers populaires couvrant un territoire plus large. Cette géographie populaire couvre 35 quartiers populaires et 16 secteurs « surveillés », pour une population totale de 427 400 habitants (20 % de la population parisienne).

Ces quartiers abritent des tranches de population plus fragiles que la moyenne parisienne et bénéficient d’actions visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à réduire les inégalités socio-économiques (réduire les écarts de réussite scolaire, favoriser l’insertion sociale et professionnelle, agir pour développer l’économie locale, prévenir les situations de précarité, favoriser la mixité, mieux intégrer ces quartiers à la ville, etc.).

L’Agence d’Urbanisme de Paris, l’Apur, accompagne depuis plusieurs années l’État et la Ville de Paris dans leurs efforts de soutien aux quartiers concernés par la Politique de la Ville, notamment en initiant et en animeant l’Observatoire des Quartiers Prioritaires Parisiens. Parisiens -. De nombreux travaux ont été menés pour contribuer à l’évaluation du Contrat de Ville 2024-2030 et aider à définir la géographie de la période 2024-2030. Une partie du travail porte sur l’analyse des évolutions démographiques, socio-économiques et urbaines des quartiers de la Politique de la Ville et la mise en perspective des actions menées dans le cadre du Contrat de Ville par rapport aux dynamiques de ces quartiers.